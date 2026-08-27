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Σε μια κομβική περίοδο εισέρχεται το ελληνικό startup οικοσύστημα, απέναντι σε προκλήσεις οι οποίες αναμένεται να δοκιμάσουν σε έναν αρκετά σημαντικό βαθμό την ανθεκτικότητά του.

Το μεγαλύτερο, ίσως, «τεστ» για την επόμενη μέρα, δεν θεωρείται άλλο από την ύπαρξη, ή όχι, ενός νέου «ακριβού» exit, όσο πιο σύντομα είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.

Η απουσία τέτοιων deals σε βάθος χρόνου άνω της μιας τριετίας, έχει ήδη χαρακτηριστεί και δημόσια από στελέχη της αγοράς ως ένας «εν δυνάμει συστημικός κίνδυνος» (με δεδομένο ότι και οι επενδυτές θέλουν να εξασφαλίζουν την απόδοση των κεφαλαίων που τοποθετούν σε startups), ενώ παράλληλα εκφράζεται -από τα ίδια πρόσωπα- και η αισιοδοξία ότι δεν θα αργήσει να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ακούγεται οξύμωρο, ωστόσο η εξήγηση για ποιους λόγους επικρατεί αυτή η διφορούμενη άποψη είναι μάλλον απλή.

Γιατί, από τη μια πλευρά δεν αμφιβητούνται οι δυνατότητες και οι προοπτικές του οικοσυστήματος, από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει με ακρίβεια πότε, από ποιους και υπό ποίες συνθήκες θα προέλθει μια νέα, «χρυσή» συμφωνία, π.χ. με… τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ, για την εξαγορά μιας ελληνικής startup, όπως είχε γίνει σε άλλες περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Κάποιοι, δε, μιλούν για πιθανή «κόπωση» του οικοσυστήματος, ή και για έλλειψη νέων καλών και «φρέσκων» ιδεών από ομάδες που υπηρετούν το όραμά τους, σε σύγκριση με το παρελθόν.

Η συζήτηση στρέφεται, αυτονόητα, σε αμιγώς ελληνικές startups, καθώς ακόμα και τα ισχυρότερα από τα εγχώρια VCs επιλέγουν ολοένα και συχνότερα να ηγηθούν ενός χρηματοδοτικού γύρου (ή να συμμετάσχουν σε αυτόν) με αποδέκτες είτε νεοφυείς εταιρείες του εξωτερικού είτε να επενδύσουν σε ορισμένες με founders Έλληνες της διασποράς.

Ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιούνται πιο πρόσφατες σχετικά υποθέσεις σαν αυτή της Augmenta, startup αγροτεχνολογίας από το Βόλο, η οποία εξαγοράστηκε από τον όμιλο CNH Industrial συμφερόντων της οικογένειας των Ιταλών μεγιστάνων Ανιέλι τον Μάρτιο του 2023, με τίμημα 110 εκατ. δολ. ή λίγο νωρίτερα, το 2022, της Accusonus από την Πάτρα με αγοραστή την Meta/Facebook με παραπλήσιο ποσό, παλαιότερα της Instashop κ.λπ.

Προέκυψαν σαφώς και τα deals για την BETA CAE Systems, που εξαγοράστηκε το 2024 από τον Αμερικανικό όμιλο εισηγμένο Cadence Design Systems αντί 1,15 δισ. ευρώ, ή φέτος αυτό για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Skroutz από το CVC προς την Blackstone με την αποτίμησή της κοντά στα 635 εκατ. ευρώ, αλλά η «ένσταση» που διατυπώθηκε ήταν ότι αφορούν πολύ πιο ώριμες εταιρείες, με παρουσία 27 ετών, αντίστοιχα, και 21 ετών.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Από το Σεπτέμβριο ξεκινά ουσιαστικά μια νέα περίοδος εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα για το ελληνικό startup οικοσύστημα, με τα βλέμματα και στο «κομμάτι» των exits.

Πριν από λίγους μήνες, στο πλαίσιο της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης «FWD Greece: Innovation Pulse 2025-2026», από το Found.ation, σε συνεργασία με το 28DIGITAL (πρώην EIT Digital) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), τα στελέχη σχολίασαν ότι είναι πιθανό να οδηγηθεί το οικοσύστημα σε μια επανεκκίνηση των «χρυσών» deals για εξαγορές ελληνικών startups εντός της περιόδου 2026-2028, διότι πολλές επενδύσεις ωριμάζουν.

Τονίστηκε, ταυτόχρονα, και το γεγονός ότι τα εγχώρια venture capitals πείθουν τους υφιστάμενους επενδυτές τους να συμμετάσχουν και στα νέα τους funds εκλαμβάνεται ως «ψήφος εμπιστοσύνης» προς το ελληνικό οικοσύστημα.

Σε ενημερωτική συνάντηση -στα τέλη Ιουνίου- με τους συνιδρυτές και partners του VC VentureFriends, που ενεργοποίησε το 4ο του fund, οι ίδιοι προανήγγειλαν 4 ή 5 νέες χρηματοδοτήσεις σε ελληνικές startups.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως προκάλεσε η αποκάλυψή τους ότι αναμένονται 2 νέα σημαντικά -και μεγάλα- exits σε διάστημα 12 μηνών από τώρα, από τις επενδύσεις των δυο πρώτων funds του ελληνικού VC, χωρίς να αναφερθούν ονόματα εταιρειών, μια εξέλιξη ικανή να αλλάξει τον… ρου των πραγμάτων -εφόσον επιβεβαιωθεί- για το εγχώριο οικοσύστημα, που περιμένει εναγωνίως τα νέα success stories του.

Ο φετινός απολογισμός

Ο απολογισμός των χρηματοδοτήσεων του 2026 τίθεται στο επίκεντρο την ίδια ώρα, ύστερα από μια αποδοτική χρονιά, το 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει το Found.ation, το ελληνικό startup οικοσύστημα άντλησε πέρσι ποσό ρεκόρ 732,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών Ελλήνων founders με έδρα στο εξωτερικό, αλλά με δραστηριότητα και στην Ελλάδα), αυξημένο κατά 35% από το 2024, αν και στα χρήματα αυτά συνυπολογίστηκε και το Venture Debt, με την Spotawheel να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ, μέσα από έναν μικτό γύρο Series C (13 εκατ. ευρώ) και Venture Debt (287 εκατ. ευρώ).

Φέτος, μέχρι στιγμής οι χρηματοδοτήσεις υπολογίζονται σε 313 εκατ. ευρώ, με τα 250 εκατ. ευρώ από αυτό το ποσό να έχουν κατευθυνθεί προς την Axelera AI του Ευάγγελου Ελευθερίου, ηγέτιδα στην κατασκευή τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, με έδρα την Ολλανδία και θυγατρική στην Ελλάδα (πηγή: Marathon Venture Capital).

Οι μεγάλες προκλήσεις

Εν κατακλείδι, η παραδοχή είναι ότι το ελληνικό startup οικοσύστημα έχει σημειώσει αλματώδη πρόοδο, εντούτοις παραμένει αντιμέτωπο, όπως προαναφέρθηκε, με σημαντικές προκλήσεις.

Μια μεγάλη δυσκολία εντοπίζεται στην προσέλκυση κεφαλαίων για τη μετάβαση από το αρχικό στάδιο (seed) στο επίπεδο των scale ups, κενό που προσπαθεί να καλύψει το Big Pi Growth I.

Χωρίς μια σταθερή ροή επιτυχημένων exits, καθίσταται δύσκολη η «ανακύκλωση κεφαλαίων» και η επιστροφή χρημάτων στους επενδυτές, κάτι που συγκρατεί την είσοδο νέων διεθνών VC funds στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, η εισαγωγή σε διεθνείς ή εγχώριες χρηματιστηριακές αγορές αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια επιλογή για τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, με ελάχιστες και πολύ συγκεκριμένες να εξετάζουν -κατά δήλωση των ιδρυτών και CEOs τους- μια τέτοια κίνηση…

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