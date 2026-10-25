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Από τα στριπτιζάδικα της Αθήνας στην ανάπτυξη μιας αλυσίδας αρτοποιείων και από τις παλιές δικογραφίες για εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος σε μια νέα σύλληψη για υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ. Η διαδρομή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, κάθε άλλο παρά συνηθισμένη είναι. Ο επιχειρηματίας που δημιούργησε το «Χωριάτικο» είχε βρεθεί πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες στο επίκεντρο αστυνομικών ερευνών για κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών, με τις Αρχές να εξετάζουν τότε εάν χρήματα από τις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονταν στις επενδύσεις του στην αρτοποιία.

Η νέα έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αφορά φερόμενη φορολογική απάτη με επίκεντρο το «Χωριάτικο». Μαζί με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο συνελήφθη και λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό που ερευνούν οι Αρχές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι οικονομικές συναλλαγές και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων προσώπων.

Από τη νύχτα στο ψωμί

Πολύ πριν γίνει γνωστός στον χώρο της αρτοποιίας, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δραστηριοποιούνταν στη νυχτερινή διασκέδαση. Το όνομά του συνδέθηκε με το «Alcatraz» στη λεωφόρο Συγγρού, ένα από τα στριπτιζάδικα που είχαν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές. Ο ίδιος είχε αναφέρει σε δικαστική απολογία του ότι συμμετείχε στη δημιουργία του μαζί με τότε σύντροφό του και στη συνέχεια το πούλησε. Στις παλιές δικογραφίες εμφανιζόταν και το «Star» στη Μεταμόρφωση, μέσω εταιρικού σχήματος που είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας.

Το 1999 έκανε το βήμα στην αρτοποιία, ανοίγοντας το πρώτο «Χωριάτικο» στην οδό Μιχαήλ Βόδα, στο κέντρο της Αθήνας. Το εγχείρημα αναπτύχθηκε σταδιακά, με νέα καταστήματα σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής και οργανωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής. Η αλυσίδα δεν περιορίστηκε στο ψωμί, αλλά επεκτάθηκε σε σφολιατοειδή, προϊόντα ζαχαροπλαστικής και καφέ.

Η επέκταση συνεχίστηκε ακόμη και μέσα στην οικονομική κρίση. Όπως κατέγραφε το ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος τον Οκτώβριο του 2013, το «Χωριάτικο» διέθετε ήδη 19 εταιρικά καταστήματα, επτά καταστήματα δικαιοχρησίας και άλλα τρία υπό κατασκευή. Η εικόνα αυτή αποτύπωνε το μέγεθος που είχε αποκτήσει η δραστηριότητα του Άγγελου Γιαννακόπουλου, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις λιανικής περιόριζαν την παρουσία τους.

Στην αρτοποιία δραστηριοποιήθηκε και ο γιος του, Γιώργος Γιαννακόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε τους «Αττικούς Φούρνους». Η αλυσίδα ξεκίνησε το 2012 από τον Πειραιά και επεκτάθηκε σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, το Κολωνάκι και η Μύκονος.

Η σημερινή εικόνα των δύο αλυσίδων είναι πάντως αρκετά διαφορετική από εκείνη της περιόδου της μεγάλης επέκτασής τους. Το «Χωριάτικο» εμφανίζει στην επίσημη ιστοσελίδα του εννέα καταστήματα, ενώ τα «Αττικά Αρτοποιεία», που αναπτύχθηκαν από τον Γιώργο Γιαννακόπουλο, διαθέτουν έξι σημεία στην Αττική. Πολύ πιο δύσκολη είναι η αποτύπωση των οικονομικών τους μεγεθών, καθώς πίσω από τα εμπορικά σήματα εμφανίζονται διαφορετικά εταιρικά σχήματα, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη ενιαία οικονομική εικόνα. Έτσι, οι επιμέρους δημοσιευμένοι ισολογισμοί δεν επιτρέπουν την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων για τον συνολικό κύκλο εργασιών και την κερδοφορία των δύο δικτύων.

Με την οικογένεια συνδέθηκε επίσης το Bread Factory, που ξεκίνησε το 2016 από το Μοσχάτο, με ένα διαφορετικό μοντέλο μεγάλων πολυχώρων εστίασης. Στη συνέχεια η αλυσίδα ακολούθησε διαφορετική ιδιοκτησιακή πορεία, με αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση και μεταγενέστερη συμφωνία με τη Switz Group του Ταϊζούν Κορακιγουάλα μέσω των «Κουλουράδων».

Οι έρευνες για εμπορία ανθρώπων

Το καλοκαίρι του 2007 η Αστυνομία πραγματοποίησε την επιχείρηση «Vitrine», ερευνώντας τη δράση κυκλώματος εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τις τότε κατηγορίες, γυναίκες μεταφέρονταν στην Ελλάδα με υποσχέσεις εργασίας και στη συνέχεια εξαναγκάζονταν να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες σε νυχτερινά καταστήματα.

Οι καταγγελίες που περιλαμβάνονταν στις δικογραφίες έκαναν λόγο για απειλές, παρακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων και περιορισμό της ελευθερίας των γυναικών. Οι διωκτικές Αρχές απέδιδαν στον Άγγελο Γιαννακόπουλο κεντρικό ρόλο στο φερόμενο κύκλωμα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν νυχτερινά καταστήματα που συνδέονταν με την υπόθεση.

Έναν χρόνο αργότερα, με την επιχείρηση «Λευκός Άρτος», η έρευνα επεκτάθηκε στη διαδρομή των χρημάτων. Οι Αρχές εξέταζαν εάν έσοδα από τις καταγγελλόμενες εγκληματικές δραστηριότητες είχαν διοχετευθεί σε νόμιμες επιχειρήσεις, με βασικό αντικείμενο την αναπτυσσόμενη αλυσίδα «Το Χωριάτικο».

Σύμφωνα με το τότε παραπεμπτικό βούλευμα, οι διωκτικές Αρχές θεωρούσαν ότι μέρος των χρημάτων από τη φερόμενη εκμετάλλευση γυναικών επενδυόταν στους φούρνους, προκειμένου να εμφανίζεται ως νόμιμο επιχειρηματικό κεφάλαιο. Ήταν η σύνδεση ανάμεσα στη δραστηριότητα της νύχτας και στην ανάπτυξη των αρτοποιείων που έδωσε στην υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Η καταδίκη και η αθώωση

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν σε πολύχρονες δικαστικές περιπέτειες, με διαφορετική εξέλιξη στις υποθέσεις που έφτασαν στο ακροατήριο.

Το 2015 ο Άγγελος Γιαννακόπουλος καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών, για αδικήματα που συνδέονταν με την υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο επιχειρηματίας άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 200.000 ευρώ.

Τον Νοέμβριο του 2018 ήρθε η αθώωσή του σε διαφορετική, αλλά συναφή υπόθεση. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή 20 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών.

Η αθωωτική απόφαση δεν ανέτρεψε την πρωτόδικη καταδίκη του 2015, καθώς αφορούσε διαφορετική δικογραφία. Η τελική έκβαση της έφεσης επί εκείνης της καταδίκης δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία.

Ιδιαίτερη πτυχή της δίκης του 2018 αποτέλεσε η απουσία τεσσάρων γυναικών που είχαν καταθέσει μηνύσεις και είχαν περιγράψει στις Αρχές όσα υποστήριζαν ότι είχαν υποστεί στα νυχτερινά καταστήματα. Οι τέσσερις γυναίκες δεν εμφανίστηκαν στο ακροατήριο.