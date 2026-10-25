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Σε 50 συλλήψεις έχει ήδη προχωρήσει το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και την υπόθεση φορολογικής απάτης, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ένας λογιστής, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να κατείχε κομβική θέση στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης που ερευνούν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 520 εταιρείες.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας που συνδέεται με τη δραστηριότητα της γνωστής αλυσίδας.

Η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου έγινε αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η απουσία του στο εξωτερικό είχε οδηγήσει στην αναβολή της επιχείρησης για τη σύλληψή του αρκετές φορές.

Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ περίμεναν την επιστροφή του και προχώρησαν στη σύλληψή του, μόλις ο επιχειρηματίας βρέθηκε ξανά στη χώρα.

Η αλυσίδα «Χωριάτικο» διαθέτει δεκάδες καταστήματα, τόσο ιδιόκτητα όσο και μέσω του συστήματος franchise, με παρουσία σε πολλές περιοχές της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων στον Βόλο.

Το παρελθόν του Άγγελου Γιαννακόπουλου και η καταδίκη για σωματεμπορία

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές και δικαστικές Αρχές, καθώς το 2010 είχε συλληφθεί ως φερόμενος επικεφαλής μεγάλου κυκλώματος σωματεμπορίας, το οποίο είχε αναπτύξει δράση με επίκεντρο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Η εγκληματική οργάνωση είχε εξαρθρωθεί έπειτα από έρευνα στην οποία είχαν συμμετάσχει η Interpol, η Ασφάλεια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε υπόθεσης, το κύκλωμα μετέφερε στην Ελλάδα γυναίκες κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία. Οι γυναίκες έφταναν με τουριστική βίζα και στη συνέχεια εξαναγκάζονταν να εργάζονται ως χορεύτριες και να εκδίδονται, είτε με τη χρήση βίας είτε υπό την απειλή ότι όφειλαν υπέρογκα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

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