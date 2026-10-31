Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της αλυσίδας καταστημάτων «Χωριάτικο», καθώς στο επίκεντρο της διερεύνησης μπαίνει πλέον και το ενδεχόμενο εμπλοκής υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης. Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν συγκεκριμένους υπαλλήλους της Αρχής με την υπόθεση.

Η πρωτοβουλία έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την αλυσίδα λιανικής τροφίμων, στο πλαίσιο της οποίας διερευνώνται καταγγελλόμενες δραστηριότητες φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα απευθυνθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και στις ανακριτικές αρχές, ζητώντας να ενημερωθεί εάν από το μέχρι σήμερα ανακριτικό υλικό προκύπτουν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής στελεχών της φορολογικής διοίκησης.

Τι ζητεί η ΑΑΔΕ από την Αστυνομία και τις ανακριτικές αρχές

Στόχος της διαδικασίας είναι να συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση ενδεχόμενης συμμετοχής υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα ζητήσει να πληροφορηθεί εάν από τις αστυνομικές και ανακριτικές έρευνες έχουν προκύψει στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία υπηρετούν στη φορολογική διοίκηση.

Παράλληλα, θα υποβληθούν έγγραφα αιτήματα για τη διαβίβαση κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού στοιχείου που σχετίζεται με τις αναφορές περί πιθανής εμπλοκής υπαλλήλων της Αρχής.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αξιολογηθεί εάν υπάρχει βάση για περαιτέρω διερεύνηση.

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν σημαίνει ότι έχει ήδη αποδειχθεί η συμμετοχή εφοριακών στην υπόθεση. Αντίθετα, αποσκοπεί στην εξακρίβωση των σχετικών πληροφοριών και στην αναζήτηση ενδεχόμενων αποδεικτικών δεδομένων.

Η εντολή Πιτσιλή και η επίσημη ανακοίνωση

Η παρέμβαση της ΑΑΔΕ πραγματοποιείται με εντολή του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, ο οποίος ζήτησε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες συλλογής στοιχείων.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα αναζητήσει πληροφορίες τόσο από την έρευνα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη όσο και από οποιοδήποτε άλλο υλικό διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ αναφέρει:

«Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ προχωρά σε έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, ώστε να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από οποιοδήποτε στοιχείο έχουν στην κατοχή τους, ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση με την κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος αλυσίδα λιανικής τροφίμων».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι θα αναζητηθεί εγγράφως και κάθε αποδεικτικό στοιχείο που αφορά τη φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης.

Με την κίνηση αυτή, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να διαπιστώσει εάν η υπόθεση «Χωριάτικο» έχει προεκτάσεις και στο εσωτερικό των υπηρεσιών της.

Το επόμενο βήμα θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις και τα στοιχεία που θα διαβιβάσουν η Ελληνική Αστυνομία και οι ανακριτικές αρχές, καθώς προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη διαπίστωση εμπλοκής υπαλλήλου της ΑΑΔΕ.