Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Πίτερ Τιλ, συνιδρυτής και πρόεδρος της Palantir, απέκτησε ποσοστό 1% στην πετρελαϊκή Vista της Αργεντινής, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο κοίτασμα σχιστολιθικών υδρογονανθράκων Vaca Muerta της Αργεντινής.

Η επένδυση έγινε μέσω του hedge fund Thiel Macro LLC, το οποίο αγόρασε περίπου 1,2 εκατ. American Depositary Shares (ADS) της Vista, συνολικής αξίας περίπου 76 εκατ. δολαρίων. Η συμμετοχή αντιστοιχεί περίπου στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου της πετρελαϊκής εταιρείας.

Η κίνηση του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας έρχεται τέσσερις μήνες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στο προεδρικό μέγαρο. Μετά τη συνάντηση, ο Μιλέι είχε αναφέρει ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν μεταξύ άλλων θέματα οικονομικής πολιτικής και την αντίθεσή του στη φορολόγηση του πλούτου.

Ο Τιλ φέρεται επίσης να έχει αγοράσει πρόσφατα πολυτελή κατοικία σε ακριβή συνοικία του Μπουένος Άιρες.

Στροφή σε ενέργεια και ηλεκτρισμό

Η επένδυση στη Vista εντάσσεται σε ένα χαρτοφυλάκιο με έντονη παρουσία εταιρειών από τον χώρο της ενέργειας και της ηλεκτροπαραγωγής.

Το Thiel Macro δήλωσε συνολικό χαρτοφυλάκιο 418,7 εκατ. δολαρίων, στο οποίο περιλαμβάνονται συμμετοχές στη Vistra και την Amazon, καθώς και στις ενεργειακές εταιρείες American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy, CMS Energy και X-Energy.

Η Vista δραστηριοποιείται στη Vaca Muerta, στην επαρχία Νεουκέν της Παταγονίας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες περιοχές μη συμβατικών υδρογονανθράκων διεθνώς, καθώς διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου και τα τέταρτα μεγαλύτερα αποθέματα σχιστολιθικού πετρελαίου στον κόσμο.

Το μεγάλο στοίχημα της Vaca Muerta

Η Vista παράγει σήμερα περίπου 160.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, ενώ οι συνολικές επενδύσεις της στην Αργεντινή έχουν ξεπεράσει τα 6,5 δισ. δολάρια.

Τον Μάιο η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της τόσο για τις επενδύσεις όσο και για την παραγωγή στη Vaca Muerta, έναν τεράστιο γεωλογικό σχηματισμό με έκταση περίπου αντίστοιχη εκείνης του Βελγίου.

Η επένδυση του Τιλ αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω των σχεδίων του Μιλέι για την Παταγονία. Ο Πρόεδρος της Αργεντινής έχει εκφράσει την πρόθεση να αξιοποιήσει τις τεράστιες εκτάσεις και το ψυχρό κλίμα της περιοχής για την ανάπτυξη data centers.

Η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων προϋποθέτει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και σημαντικές υποδομές, ενώ αντίστοιχα έργα σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν προκαλέσει αντιδράσεις εξαιτίας των υψηλών αναγκών τους σε ενέργεια και νερό.

Διαβάστε ακόμη

ΑΑΔΕ: Πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση – Νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε… ακινησία

Η «έξυπνη» άσφαλτος που μπορεί να αλλάξει τις πόλεις: Πώς μειώνει τη θερμοκρασία και απορροφά το νερό

Euroseas: «Κλειδωμένη» η κερδοφορία έως το 2028 – Στα 33,2 εκατ. δολάρια τα κέρδη τριμήνου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα