Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η απομονωμένη και άγρια περιοχή της Παταγονίας στην Αργεντινή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών επενδυτών που αναζητούν κατάλληλες τοποθεσίες για την ανάπτυξη μεγάλων data centers, καθώς διαθέτει έναν συνδυασμό πλεονεκτημάτων: χαμηλές θερμοκρασίες, άφθονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρόσβαση σε φυσικό αέριο και τεράστιες εκτάσεις γης.

Την ώρα που οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι παγκοσμίως επενδύουν δισεκατομμύρια για την κατασκευή υποδομών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η Αργεντινή προσπαθεί να προσελκύσει μέρος αυτής της νέας επενδυτικής κούρσας. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου η επέκταση των data centers έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, της επιβάρυνσης των δικτύων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Αργεντινή δεν έχει ακόμη βιώσει αντίστοιχες κοινωνικές πιέσεις, καθώς η αγορά βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Οι υποστηρικτές των έργων υπογραμμίζουν ότι τα data centers αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την ψηφιακή οικονομία, μπορούν να δημιουργήσουν φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα μπορούν να σχεδιαστούν με πιο βιώσιμο ενεργειακό αποτύπωμα.

Τα σχέδια στην Παταγονία

Η Παταγονία, στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, είναι γνωστή για τα επιβλητικά βουνά, τους παγετώνες και τα τεράστια αραιοκατοικημένα τοπία της. Στην επαρχία Νεουκέν, η ενεργειακή εταιρεία Pampa Energia εξετάζει την κατασκευή ενός μεγάλου data center δίπλα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό Loma de la Lata.

Η εγκατάσταση θα μπορούσε να καταναλώνει έως και 500 MW ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα προέρχεται από την περιοχή Vaca Muerta, έναν από τους μεγαλύτερους σχηματισμούς σχιστολιθικού φυσικού αερίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, το ενδιαφέρον από πιθανούς επενδυτές αυξήθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα, γεγονός που οδήγησε την Pampa να εξετάσει πιο ενεργά το συγκεκριμένο σχέδιο.

Στην ίδια περιοχή ζουν κοινότητες της αυτόχθονης φυλής Mapuche, οι οποίες έχουν στο παρελθόν συγκρουστεί με ενεργειακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τα νέα σχέδια δεν έχουν προκαλέσει αντίστοιχες αντιδράσεις.

Η αλλαγή εικόνας της Αργεντινής

Η αυξανόμενη προσοχή προς την Αργεντινή συνδέεται και με τη βελτίωση της οικονομικής εικόνας της χώρας μετά από χρόνια υψηλού πληθωρισμού και οικονομικής αστάθειας. Η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, που ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2023, προώθησε το επενδυτικό πλαίσιο RIGI, προσφέροντας φορολογικά κίνητρα και μεγαλύτερη κανονιστική σταθερότητα σε μεγάλες επενδύσεις.

Η πολιτική αυτή έχει ήδη προσελκύσει κεφάλαια στους κλάδους της ενέργειας και των ορυκτών, ενώ παράλληλα ενίσχυσε το ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών τεχνολογίας.

«Πριν από δύο χρόνια κανείς δεν μιλούσε για την Αργεντινή», ανέφερε χαρακτηριστικά στέλεχος εταιρείας ανάλυσης της αγοράς data centers, επισημαίνοντας τη μεταστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η OpenAI ανακοίνωσε τον περασμένο Οκτώβριο συνεργασία με την τοπική εταιρεία Sur Energy για την ανάπτυξη data center που θα λειτουργεί με καθαρή ενέργεια. Το έργο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει κόστος έως 25 δισ. δολάρια και δυναμικότητα 500 MW.

Παράλληλα, η Αργεντινή σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων υποθαλάσσιων συνδέσεων οπτικών ινών, ώστε να βελτιώσει τη διεθνή συνδεσιμότητα της Παταγονίας και να καταστήσει την περιοχή πιο ελκυστική για τεχνολογικές επενδύσεις.

Το ενεργειακό πλεονέκτημα της περιοχής

Η Νεουκέν θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική επειδή συνδυάζει ψυχρό κλίμα, που περιορίζει το κόστος ψύξης των διακομιστών, με πρόσβαση σε φυσικό αέριο και υδροηλεκτρική ενέργεια.

Η Pampa Energia εξετάζει αρχικά μικρότερα πιλοτικά έργα ισχύος 20 έως 40 MW, πριν από πιθανή επέκταση σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Για ένα πλήρες data center ισχύος 500 MW, ωστόσο, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, οι οποίες εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 900 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η αμερικανική FlexDomes εξετάζουν επενδύσεις στην περιοχή. Το πρώτο στάδιο ενός σχεδίου στη Νεουκέν προβλέπει ισχύ 120 MW και κόστος περίπου 1,4 δισ. δολάρια.

Στην επαρχία Τσουμπούτ, η πολωνική Green Capital ανακοίνωσε σχέδιο για data center αρχικής ισχύος 300 MW, με προϋπολογισμό 3 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία σχεδιάζει παράλληλα την ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων ώστε να περιορίσει την εξάρτηση από το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Ενδιαφέρον υπάρχει και στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, όπου η Pampa Energia έχει συμφωνήσει να παρέχει 30 MW για την πρώτη φάση data center στη ζώνη ελεύθερου εμπορίου της Μπαΐα Μπλάνκα.

Οι προκλήσεις που παραμένουν

Παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα, η ανάπτυξη μεγάλων data centers στην Παταγονία αντιμετωπίζει ακόμη σημαντικά εμπόδια. Οι υποδομές, η ηλεκτρική διασύνδεση και η διεθνής συνδεσιμότητα πρέπει να ενισχυθούν πριν από την υλοποίηση μεγάλων έργων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ανακοινώσεις επενδύσεων δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι τα έργα έχουν οριστικοποιηθεί. Χρειάζονται χρηματοδότηση, τεχνικές μελέτες και δεσμευτικές συμφωνίες.

Παράλληλα, αρκετοί επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις και τις προεδρικές εκλογές του 2027, καθώς αναμένουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το μελλοντικό επενδυτικό πλαίσιο.

Ο Μιλέι έχει ήδη επιχειρήσει να ενισχύσει τις σχέσεις με τη Silicon Valley, πραγματοποιώντας επαφές με κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας, όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Σούνταρ Πιτσάι της Google και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta.

Η Αργεντινή επιχειρεί πλέον να μετατρέψει το ενεργειακό της πλεονέκτημα σε τεχνολογική ευκαιρία. Η Παταγονία, που για δεκαετίες παρέμενε στο περιθώριο των παγκόσμιων επενδυτικών ροών, φιλοδοξεί να γίνει ένας νέος κόμβος ψηφιακών υποδομών.

Διαβάστε ακόμη

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και ποιοι δικαιούνται διπλή ενίσχυση

Συντάξεις 2027: Οι χιλιάδες δικαιούχοι που ξεμπλοκάρουν και παίρνουν ολόκληρη την αύξηση

Η «Κιβωτός της Αποκάλυψης»: Ποιοι σπόροι θα επιβιώσουν αν ο πλανήτης καταρρεύσει

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ