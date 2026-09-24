Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Revolut Ltd. έλαβε την έγκριση της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής για την εξαγορά της Banco Cetelem Argentina, ξεπερνώντας ένα σημαντικό ρυθμιστικό εμπόδιο για τη βρετανική fintech, η οποία ετοιμάζεται να προσφέρει πλήρεις τραπεζικές υπηρεσίες στη χώρα.

Η έγκριση επιτρέπει στη Revolut να προχωρήσει τις προετοιμασίες για την εμπορική της έναρξη στην Αργεντινή το 2027, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Revolut Argentina, Αγκουστίν Ντάνζα, σε συνέντευξή του.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς την έναρξη λειτουργίας της Revolut στην Αργεντινή», δήλωσε ο Ντάνζα. «Ο ανταγωνισμός ως τράπεζα είναι το σημείο στο οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δύναμη της πρότασης αξίας μας και να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση».

Η Revolut είχε συμφωνήσει το 2025 να εξαγοράσει την Banco Cetelem στην Αργεντινή από δραστηριότητα της BNP Paribas, στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασής της στη Λατινική Αμερική. Η εξαγορά αποτελούσε τον δρόμο για την απόκτηση τραπεζικής άδειας στη χώρα.

Η νέα έγκριση επιτρέπει πλέον στην εταιρεία να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, την οποία χαρακτηρίζει ως μία από τις «πιο υποσχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης» στην περιοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Banco Cetelem θα μετονομαστεί σε Revolut Bank Argentina SAU, ωστόσο αρχικά δεν θα προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες στο κοινό, καθώς η εταιρεία θα επικεντρωθεί στη δημιουργία της απαραίτητης επιχειρησιακής υποδομής.

Το σχέδιο της Revolut προβλέπει τη δημιουργία μιας ενιαίας εφαρμογής που θα συνδυάζει καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες, πιστώσεις, διεθνείς συναλλαγές και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, μεταξύ άλλων προϊόντων.

Σύμφωνα με τη Revolut, περισσότεροι από 150.000 καταναλωτές έχουν ήδη εγγραφεί στη λίστα αναμονής στην Αργεντινή ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης λειτουργίας.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει τοπικό διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει ως πρόεδρος ο Χουάν Μαρότα, πρώην επικεφαλής της HSBC Αργεντινής και της HSBC Νότιας Αμερικής.

Η βρετανική fintech επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές εκτός Ευρώπης, με τη Λατινική Αμερική να αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης για τις ψηφιακές τράπεζες, λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της παραδοσιακά περιορισμένης πρόσβασης σε συμβατικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Η Αργεντινή είναι μία από τις αρκετές αγορές της περιοχής στις οποίες η Revolut επιχειρεί να επεκταθεί.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη ως τράπεζα στο Μεξικό και διαθέτει άδεια άμεσης πίστωσης στη Βραζιλία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσφέρει πλήρες φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών στη χώρα.

Πέρυσι, η Revolut εξασφάλισε πλήρη τραπεζική άδεια στην Κολομβία.

Η είσοδος της Revolut αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες αγορές ψηφιακών πληρωμών στη Λατινική Αμερική.

Στην Αργεντινή, η Revolut θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Mercado Pago, τον χρηματοοικονομικό βραχίονα της MercadoLibre, η οποία κυριαρχεί στην αγορά ψηφιακών πορτοφολιών της χώρας.

Παράλληλα, θα ανταγωνιστεί τοπικές fintech εταιρείες όπως η Ualá και η Naranja X, αλλά και τις παραδοσιακές τράπεζες.

Διαβάστε ακόμη

Βακάκης: Έρχονται τα «μικρά» Jumbo – Μπαίνει στην Ουγγαρία

Οι κολοσσοί των hedge funds ανησυχούν για τον κίνδυνο της ΑΙ

Παγκόσμιο χρέος: Νέο ιστορικό ρεκόρ στα 365 τρισ. δολάρια – Το «τείχος» αναχρηματοδοτήσεων απειλεί αγορές και οικονομίες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ