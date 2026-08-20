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Το ακριβότερο απόκτημα για έναν δισεκατομμυριούχο δεν είναι πλέον απαραίτητα ένα πολυτελές γιοτ, ένα ιδιωτικό νησί ή μια πανάκριβη συλλογή έργων τέχνης. Οι επαγγελματικές αθλητικές ομάδες έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα και ακριβά περιουσιακά στοιχεία στον κόσμο. Οι τιμές τους, μάλιστα, έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε ακόμη και εξαιρετικά εύποροι επενδυτές χρειάζονται πλέον συνεργάτες για να χρηματοδοτήσουν μια εξαγορά.

Η συμφωνία για την απόκτηση του ελέγχου των Los Angeles Lakers από τον επενδυτή Τζος Κούσνερ και τον πρώην επικεφαλής της Disney, Μπομπ Άιγκερ, αποτιμά την ομάδα στα 12,5 δισ. δολάρια. Πρόκειται για το υψηλότερο τίμημα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στην ιστορία των επαγγελματικών αθλημάτων.

Εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το απόλυτο ύψος της αποτίμησης, αλλά και η ταχύτητα με την οποία αυτή αυξήθηκε. Μόλις 14 μήνες νωρίτερα, η συναλλαγή μέσω της οποίας ο Μαρκ Γουόλτερ απέκτησε την πλειοψηφία των Lakers είχε αποτιμήσει την ομάδα στα 10 δισ. δολάρια. Μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, δηλαδή, η θεωρητική αξία της ενισχύθηκε κατά περίπου 25%.

Η νέα συναλλαγή θα πρέπει να λάβει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του NBA. Όπως επισημαίνουν οι New York Times, αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας αγοράς όπου οι αποτιμήσεις των ομάδων αυξάνονται πλέον ταχύτερα από τις περιουσίες αρκετών ανθρώπων που θα ήθελαν να γίνουν ιδιοκτήτες τους.

Τα ρεκόρ καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο

Η περίπτωση των Lakers δεν είναι η μοναδική που αποτυπώνει την εκρηκτική άνοδο των αποτιμήσεων στον επαγγελματικό αθλητισμό. Τον Ιούλιο, η οικογένεια του venture capitalist Βίνοντ Κόσλα, μαζί με ομάδα άλλων επενδυτών, συμφώνησε να αποκτήσει τους Seattle Seahawks έναντι 9,61 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας νέο ρεκόρ για ομάδα του NFL.

Το μέγεθος της αύξησης γίνεται ακόμη πιο εμφανές εάν συγκριθεί η συγκεκριμένη συναλλαγή με προηγούμενες συμφωνίες. Οι Washington Commanders είχαν πωληθεί το 2023 σε επενδυτική κοινοπραξία έναντι 6,05 δισ. δολαρίων.

Μέσα σε διάστημα μόλις τριών ετών, επομένως, το υψηλότερο τίμημα που έχει καταβληθεί για ομάδα του αμερικανικού ποδοσφαίρου αυξήθηκε κατά περίπου 59%, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα με την οποία ανεβαίνουν οι αποτιμήσεις των κορυφαίων αθλητικών οργανισμών.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στο μπέιζμπολ. Η συμφωνία για την πώληση των San Diego Padres, με τίμημα περίπου 3,9 δισ. δολάρια, δημιούργησε νέο σημείο αναφοράς για τις αποτιμήσεις ομάδων του αμερικανικού μπέιζμπολ.

Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence, η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν αθλητικές ομάδες έχει ήδη φτάσει τα 33 δισ. δολάρια μέσα στο 2026. Το ποσό είναι υψηλότερο από τα 28 δισ. δολάρια που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025 και σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με τα 11,6 δισ. δολάρια του 2024.

Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι θέλουν μια αθλητική ομάδα

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ωθούν τις τιμές προς τα πάνω είναι η σπανιότητα. Το NBA αριθμεί μόλις 30 ομάδες και το NFL 32, γεγονός που δημιουργεί μια εξαιρετικά περιορισμένη αγορά διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων, των οικογενειακών επενδυτικών γραφείων και των επενδυτικών κεφαλαίων που επιθυμούν να αποκτήσουν συμμετοχή στον επαγγελματικό αθλητισμό αυξάνεται. Οι ομάδες που μπορούν πραγματικά να βγουν προς πώληση, όμως, παραμένουν ελάχιστες.

Μια ιστορική αθλητική ομάδα έχει επιπλέον χαρακτηριστικά που δύσκολα μπορούν να αναπαραχθούν. Σε αντίθεση με μια συμβατική επιχείρηση, η οποία μπορεί να χάσει γρήγορα πελάτες και μερίδιο αγοράς από έναν νέο ανταγωνιστή, ένας μεγάλος σύλλογος διαθέτει πιστό κοινό, αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα και μια κατοχυρωμένη θέση σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα.

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τα έσοδα από τη μετάδοση αθλητικών διοργανώσεων στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι έφτασαν τα 29,5 δισ. δολάρια το 2025, έναντι 14,64 δισ. δολαρίων μία δεκαετία νωρίτερα.

Η S&P Global εκτιμά ότι το συγκεκριμένο μέγεθος μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και να αγγίξει τα 37 δισ. δολάρια μέχρι το 2030, δημιουργώντας πρόσθετες προσδοκίες για την αξία των ομάδων.

Η εξήγηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στις αλλαγές που έχει προκαλέσει το streaming. Σε μια εποχή όπου το κοινό εγκαταλείπει σταδιακά το παραδοσιακό τηλεοπτικό πρόγραμμα, οι αθλητικοί αγώνες παραμένουν ένα από τα λίγα είδη περιεχομένου που εκατομμύρια άνθρωποι επιθυμούν να παρακολουθούν τη στιγμή που μεταδίδονται.

Αυτό καθιστά τα αθλητικά δικαιώματα ιδιαίτερα πολύτιμα για τηλεοπτικά δίκτυα, υπηρεσίες streaming, τεχνολογικές πλατφόρμες και διαφημιζόμενους που θέλουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο και ενεργό κοινό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμφωνία του NBA με τις Disney, Comcast και Amazon. Έχει διάρκεια 11 ετών και συνολική αξία περίπου 76 δισ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν 6,9 δισ. δολάρια τον χρόνο.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη συμφωνία τηλεοπτικών δικαιωμάτων, το ετήσιο ποσό είναι αυξημένο κατά περίπου 164%, ενισχύοντας σημαντικά τις μελλοντικές προσδοκίες εσόδων για το πρωτάθλημα και τις ομάδες του.

Από τα εισιτήρια στα δεδομένα και στο αθλητικό στοίχημα

Οι επαγγελματικές ομάδες δεν βασίζονται πλέον μόνο στις πωλήσεις εισιτηρίων για να δημιουργήσουν έσοδα. Το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο του αθλητισμού έχει διευρυνθεί σημαντικά και περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

Τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγικές συμφωνίες, πωλήσεις εμπορευμάτων, δικαιώματα ονομασίας γηπέδων, premium θέσεις και σουίτες, εστίαση, αξιοποίηση ακινήτων γύρω από τα στάδια, ψηφιακές συνδρομές και αθλητικό στοίχημα αποτελούν πλέον κομμάτια της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Goldman Sachs έχει περιγράψει τις σύγχρονες αθλητικές ομάδες ως πλατφόρμες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Μέσω της συνεχούς επαφής με τους φιλάθλους συλλέγουν δεδομένα και αναζητούν νέους τρόπους για να μετατρέψουν το ενδιαφέρον και την αφοσίωση του κοινού σε πρόσθετα έσοδα.

Σημαντική επίδραση έχει και η νομιμοποίηση του αθλητικού στοιχήματος σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει την αλληλεπίδραση του κοινού με τους αγώνες και τις ομάδες.

Περισσότεροι φίλαθλοι παρακολουθούν αθλητικές διοργανώσεις, χρησιμοποιούν σχετικές εφαρμογές και διατηρούν καθημερινή επαφή με τις αγαπημένες τους ομάδες ακόμη και όταν δεν βρίσκονται στο γήπεδο, διευρύνοντας τις εμπορικές δυνατότητες των συλλόγων.

Αποτιμήσεις που χρειάζονται πολλά πορτοφόλια

Η εντυπωσιακή αύξηση των τιμών αλλάζει πλέον και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εξαγορές. Η εποχή όπου ένας πολύ πλούσιος επιχειρηματίας μπορούσε να αγοράσει μόνος του μια κορυφαία ομάδα φαίνεται σταδιακά να υποχωρεί.

Στη θέση του συγκεκριμένου μοντέλου εμφανίζονται όλο και συχνότερα επενδυτικές κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν δισεκατομμυριούχοι, family offices και επενδυτικά funds. Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για την απόκτηση μειοψηφικών συμμετοχών σε αθλητικές ομάδες.

Η παρουσία πολλών επενδυτών επιτρέπει τη συγκέντρωση των τεράστιων κεφαλαίων που απαιτούνται για μια τέτοια αγορά, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει το ποσό που χρειάζεται να δεσμεύσει κάθε συμμετέχων σε ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν είναι εύκολο να ρευστοποιηθεί άμεσα.

Συνήθως, ο βασικός επενδυτής διατηρεί τον έλεγχο της ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι αποκτούν μικρότερες συμμετοχές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επωφεληθούν από μια ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση της αξίας, αποκτώντας παράλληλα μέρος του κύρους που συνοδεύει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μιας μεγάλης αθλητικής ομάδας.

Οι αποτιμήσεις, πάντως, έχουν πλέον απομακρυνθεί σημαντικά από τα σημερινά οικονομικά αποτελέσματα των ίδιων των ομάδων. Σύμφωνα με την S&P Global, η συναλλαγή για τους Lakers αντιστοιχεί σε αποτίμηση μεγαλύτερη από 22 φορές τα ετήσια έσοδα του συλλόγου.

Πρόκειται για το υψηλότερο σχετικό πολλαπλάσιο που έχει καταγραφεί στον συγκεκριμένο κλάδο, γεγονός που δείχνει ότι οι επενδυτές δεν εξετάζουν μόνο τα σημερινά έσοδα και την τρέχουσα κερδοφορία.

Οι αγοραστές πληρώνουν επίσης για τη σπανιότητα των ομάδων, τη δύναμη του εμπορικού τους σήματος, το παγκόσμιο κοινό, τις προοπτικές των μελλοντικών τηλεοπτικών συμβολαίων και, τελικά, την προσδοκία ότι στο μέλλον κάποιος άλλος επενδυτής θα είναι πρόθυμος να καταβάλει ακόμη υψηλότερο τίμημα.

Στα επαγγελματικά αθλήματα, η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο τρόπαιο για τους φιλάθλους και τους αθλητές. Για τους ιδιοκτήτες, όμως, υπάρχει πλέον και ένα δεύτερο «πρωτάθλημα»: η συνεχής άνοδος της αποτίμησης της ίδιας της ομάδας.

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