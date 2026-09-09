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Η ιδέα ενός διαστημικού ασανσέρ μήκους περίπου 100.000 χιλιομέτρων, που θα συνδέει τη Γη με το διάστημα, περνά από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας σε ένα πεδίο όπου η τεχνολογία αρχίζει να δημιουργεί νέες δυνατότητες. Η ανάπτυξη του πολυκρυσταλλικού γραφενίου (polycrystalline graphene) θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός σχεδίου που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο πρόσβασης στο διάστημα.

Η ιδέα του διαστημικού ανελκυστήρα έχει ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Ο Ρώσος επιστήμονας και πρωτοπόρος της διαστημικής μηχανικής Κωνσταντίν Τσιολκόφσκι την πρότεινε ήδη το 1895, ενώ αργότερα ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Άρθουρ Κλαρκ την έκανε ευρύτερα γνωστή στο κοινό. Ωστόσο, για δεκαετίες το σχέδιο παρέμενε θεωρητικό, καθώς δεν υπήρχε υλικό με τον απαιτούμενο συνδυασμό αντοχής και χαμηλού βάρους ώστε να υποστηρίξει μια τόσο τεράστια κατασκευή.

Η νέα γενιά γραφενίου φαίνεται να ανοίγει έναν δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Ερευνητικές ομάδες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν συνεχόμενα φύλλα πολυκρυσταλλικού γραφενίου μήκους έως και 1.000 μέτρων, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο. Σύμφωνα με το International Space Elevator Consortium (ISEC), το υλικό διαθέτει ιδιότητες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την κατασκευή ενός εξαιρετικά ανθεκτικού καλωδίου, ικανού να αντέξει τις τεράστιες μηχανικές πιέσεις.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα καλώδιο αγκυρωμένο στη Γη, το οποίο θα εκτείνεται πέρα από τη γεωστατική τροχιά. Ένα αντίβαρο στο άκρο του θα διατηρεί τη δομή σταθερή μέσω της φυγόκεντρης δύναμης που δημιουργεί η περιστροφή του πλανήτη. Πάνω στο καλώδιο θα κινούνται ειδικοί ηλεκτροκίνητοι θάλαμοι, μεταφέροντας δορυφόρους και φορτία στο διάστημα χωρίς την ανάγκη πυραύλων.

Neat…. They mentioned making armor with it. One layer stops a .38 cal. bullet from a pistol? Wow… Quote: “It looks like we found the material,” said Swan. “We’re a heck of a lot further along than we were six months ago. Technology doesn’t go on a linear line, it grows.… https://t.co/QapWLd18oC — Feral Jundi (@realferaljundi) September 1, 2026

Οι εκτιμήσεις για τα οφέλη είναι εντυπωσιακές. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε θεωρητικά να μεταφέρει έως και 30.000 τόνους φορτίου ετησίως, ενώ το κόστος μεταφοράς θα μειωνόταν δραστικά, από χιλιάδες δολάρια ανά κιλό που απαιτούν σήμερα οι εκτοξεύσεις, σε περίπου 200-250 δολάρια ανά κιλό. Παράλληλα, θα αποτελούσε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση, περιορίζοντας τη χρήση πυραυλικών καυσίμων.

Παρά την αισιοδοξία, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απόσταση από την παραγωγή ενός δείγματος μήκους ενός χιλιομέτρου μέχρι την κατασκευή μιας υποδομής 100.000 χιλιομέτρων είναι τεράστια. Προβλήματα όπως τα διαστημικά σκουπίδια, οι μικρομετεωρίτες, η ακτινοβολία και οι ακραίες συνθήκες στην ατμόσφαιρα παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Το θεωρητικό υπόβαθρο του διαστημικού ανελκυστήρα έχει ενισχυθεί, όμως η υλοποίηση του μεγαλύτερου τεχνικού έργου που έχει επιχειρήσει ποτέ η ανθρωπότητα απαιτεί ακόμη πολλά χρόνια έρευνας και δοκιμών.

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