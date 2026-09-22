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Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί για τους αυξανόμενους κινδύνους που συνοδεύουν τη ραγδαία ανάπτυξη της νέας διαστημικής οικονομίας, ζητώντας παράλληλα την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς όλο και μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων στο διάστημα περνά στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών. Η μαζική τοποθέτηση αντικειμένων σε τροχιά δεν δημιουργεί μόνο ζητήματα ανταγωνισμού και συγκέντρωσης ισχύος, αλλά αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο συγκρούσεων μεταξύ δορυφόρων και άλλων διαστημικών αντικειμένων.

Το θέαμα είναι πλέον οικείο: φωτεινά σημεία κινούνται στον νυχτερινό ουρανό, το ένα πίσω από το άλλο, σχηματίζοντας μια σχεδόν απόλυτα ευθεία γραμμή. Δεν πρόκειται για τις Περσείδες ούτε, φυσικά, για κάποια εισβολή εξωγήινων. Είναι οι δορυφόροι Starlink.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ, η οποία ανήκει στη SpaceX, προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κλίμακα και αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της νέας διαστημικής οικονομίας, ενός τομέα στον οποίο η παρουσία του ιδιωτικού κεφαλαίου ενισχύεται με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Το 2025, ιδιωτικοί φορείς πραγματοποίησαν το 88% των εκτοξεύσεων δορυφόρων, έναντι μόλις 23% το 2010, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Ο ΟΟΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τις δημόσιες αρχές για τρία βασικά ζητήματα: την αυξανόμενη «κυκλοφοριακή συμφόρηση» στις τροχιές γύρω από τη Γη, τη συσσώρευση τεράστιων ποσοτήτων διαστημικών σκουπιδιών και τη συγκέντρωση κρίσιμων τεχνολογιών στα χέρια περιορισμένου αριθμού εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν με βάση τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα.

Το τελευταίο ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για υπηρεσίες που δύσκολα μπορούν να αντικατασταθούν και είναι ζωτικής σημασίας για κρίσιμες λειτουργίες της οικονομίας και της κοινωνίας, από την ενέργεια και τις επικοινωνίες έως την παραγωγή τροφίμων.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, περίπου το 20% του ΑΕΠ ορισμένων ανεπτυγμένων οικονομιών, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, εξαρτάται από υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δορυφόρων. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν η διαστημική παρατήρηση για τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η πρόληψη και παρακολούθηση πυρκαγιών και η καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η διαστημική ισχύς συγκεντρώνεται σε ελάχιστα χέρια

Η έννοια της «συγκέντρωσης» αποκτά ιδιαίτερα συγκεκριμένη διάσταση όταν εξετάσει κανείς ποιοι βρίσκονται πίσω από τις περισσότερες εκτοξεύσεις. Μόλις τέσσερις εταιρείες και δύο χώρες κυριαρχούν σήμερα στη νέα διαστημική οικονομία.

Το 2025, η SpaceX, η κινεζική China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), η Rocket Lab και η Roscosmos αντιπροσώπευαν από κοινού περισσότερα από τα τέσσερα πέμπτα των παγκόσμιων εκτοξεύσεων, με την εταιρεία του Μασκ να κατέχει από μόνη της περίπου το ήμισυ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στους δορυφόρους. Ο αστερισμός Starlink αντιπροσώπευε περίπου το 60% των ενεργών δορυφόρων σε τροχιά το 2025, ενώ η ταχεία ανάπτυξή του συνεχίζεται και το 2026.

Ως αποτέλεσμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν περισσότερο από το ήμισυ των ετήσιων εκτοξεύσεων και αντιπροσωπεύουν σχεδόν εννέα στα δέκα αντικείμενα που τίθενται σε τροχιά. Ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση η Κίνα, με ποσοστά 28% στις εκτοξεύσεις και 8,4% στα αντικείμενα που τοποθετούνται σε τροχιά.

Παρά την επέλαση των ιδιωτικών εταιρειών, πάντως, οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μοχλό της διαστημικής οικονομίας, μέσω των επενδύσεών τους τόσο σε πολιτικές όσο και, ολοένα περισσότερο, σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι έως το 2025 οι ΗΠΑ είχαν ήδη κατευθύνει σχεδόν το μισό του διαστημικού προϋπολογισμού τους σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας.

Η δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη ρύθμιση

Όλο και περισσότερες χώρες προχωρούν πλέον στη θέσπιση κανόνων για τη ρύθμιση των εμπορικών δραστηριοτήτων στο διάστημα, όπως συστήνει και ο ΟΟΣΑ. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο αυστηροί πρέπει να είναι αυτοί οι κανόνες, χωρίς ταυτόχρονα να λειτουργούν ως τροχοπέδη για την καινοτομία.

Ο οικονομολόγος Κρις Ντόιλ, επισκέπτης καθηγητής στο London School of Economics και αναπληρωτής διευθυντής της KPMG στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνει σε ακαδημαϊκή μελέτη ότι τα υπερβολικά κίνητρα προς τον κλάδο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «υπερβολικά μεγάλη ανάπτυξη δορυφόρων». Από την άλλη πλευρά, ορισμένα αντικίνητρα δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα ανταγωνισμού.

Ο ΟΟΣΑ καταγράφει παράλληλα τάση προς περισσότερες εταιρικές συγχωνεύσεις. Οι κινήσεις αυτές μπορεί να αυξάνουν τη συγκέντρωση της αγοράς, ταυτόχρονα όμως μπορούν να επιταχύνουν την τεχνολογική πρόοδο.

Ενδεικτικό είναι ότι εταιρείες από τις ΗΠΑ και την Κίνα είναι οι μόνες που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους, τεχνολογία που επιτρέπει την ασφαλή επιστροφή και προσγείωση των διαστημικών οχημάτων και περιορίζει δραστικά το κόστος κάθε εκτόξευσης.

Σχεδόν 15.000 δορυφόροι και σχέδια για εκατομμύρια

Η μείωση του κόστους εκτόξευσης έχει ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη δορυφόρων σε πρωτοφανή κλίμακα. Έως τα μέσα του 2026, σχεδόν 15.000 δορυφόροι βρίσκονταν σε τροχιά, ενώ υπάρχουν σχέδια τα οποία, εάν υλοποιούνταν στο σύνολό τους, θα μπορούσαν να ανεβάσουν τον αριθμό πάνω από τα δύο εκατομμύρια.

Ο ίδιος ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι στην πράξη είναι πιθανό να εκτοξευθεί μόνο ένα μικρό μέρος από αυτούς. Ωστόσο, ακόμη και πολύ μικρότερη αύξηση δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις.

«Με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δορυφόρων στο διάστημα, και ιδίως με τους γιγαντιαίους αστερισμούς σε χαμηλή γήινη τροχιά, ο κίνδυνος σύγκρουσης αυξάνεται», προειδοποιεί ο Ντόιλ.

Οι σύγχρονοι δορυφόροι διαθέτουν λογισμικό που μπορεί να προβλέψει πιθανές συγκρούσεις και να πραγματοποιήσει ελιγμούς αποφυγής. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι δαπανηρή και απαιτεί προσεκτικό συντονισμό ανάμεσα σε ανταγωνιστικούς φορείς εκμετάλλευσης.

Ο φόβος μιας αλυσιδωτής καταστροφής στο διάστημα

Η αποτυχία αποτελεσματικής διαχείρισης της κυκλοφορίας θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Ο Ντόιλ προειδοποιεί για τον κίνδυνο μιας αλυσιδωτής αντίδρασης συγκρούσεων και δημιουργίας νέων συντριμμάτων, η οποία θα μπορούσε να καταστήσει ορισμένες περιοχές του διαστήματος εξαιρετικά επικίνδυνες.

Πρόκειται για το αποκαλούμενο «σύνδρομο Κέσλερ», τη θεωρία σύμφωνα με την οποία μία σύγκρουση δημιουργεί συντρίμμια που προκαλούν νέες συγκρούσεις, οι οποίες με τη σειρά τους παράγουν ακόμη περισσότερα θραύσματα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο ντόμινο.

Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, περίπου 46.000 αντικείμενα διαστημικών αποβλήτων παρακολουθούνται συστηματικά, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερα από 140 εκατομμύρια μικρότερα θραύσματα, τα οποία είναι πολύ μικρά για να μπορούν να εντοπιστούν.

Όταν η πρωτιά μετατρέπεται σε μόνιμο πλεονέκτημα

Πέρα από τον κίνδυνο συγκρούσεων, η έκθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του ανταγωνισμού και της τεράστιας ισχύος που μπορεί να αποκτήσει μια μικρή ομάδα ιδιωτικών εταιρειών σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τις επικοινωνίες, την οικονομία και την άμυνα.

Οι ερευνητές Αλεσάντρα Βέκι και Λούις Μπρέναν υποστηρίζουν ότι αυτή η συγκέντρωση δεν αποτελεί απλώς «παράπλευρη ζημιά» της ταχείας ανάπτυξης των πρωτοπόρων εταιρειών, αλλά μπορεί να αποτελεί «σκόπιμη στρατηγική» για την εδραίωση του πλεονεκτήματός τους και την αποτροπή νέων ανταγωνιστών.

Το Starlink αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. «Μόλις οι κυβερνήσεις, οι αμυντικές υπηρεσίες ή οι αεροπορικές εταιρείες υιοθετήσουν το Starlink, γίνεται όλο και δυσκολότερο να στραφούν σε εναλλακτικούς παρόχους χωρίς να αναλάβουν απαράδεκτους κινδύνους ή κόστη», επισημαίνουν σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Industrial and Business Economics.

Το πλαίσιο που ζητεί ο ΟΟΣΑ

Για να περιοριστούν αυτοί οι κίνδυνοι, ο ΟΟΣΑ ζητεί μεγαλύτερη εποπτεία των δημόσιων συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων, αλλά και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, ώστε κράτη και οργανισμοί να μην εγκλωβίζονται σε έναν μόνο πάροχο.

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της διαφοροποίησης των προμηθευτών, με στόχο να περιοριστεί η εξάρτηση από λίγες εταιρείες που ελέγχουν κρίσιμες διαστημικές υποδομές.

Όπως καταλήγει η έκθεση, οι χώρες θα συνεχίσουν αναπόφευκτα να ανταγωνίζονται για την τεχνολογική, οικονομική και στρατηγική υπεροχή στο διάστημα. Έχουν όμως ταυτόχρονα ένα ισχυρό κοινό συμφέρον: να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στο διάστημα θα παραμείνει ασφαλής, βιώσιμη και αξιόπιστη, προς όφελος της οικονομίας, της επιστήμης και της κοινωνίας.

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