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Η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της EntersoftOne από την Hg βάζει έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εξειδικευμένους επενδυτές software διεθνώς στην καρδιά της ελληνικής αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού. Η συναλλαγή αποτελεί ένα νέο ορόσημο για την EntersoftOne, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης Entersoft και SoftOne, αλλά και μια ιδιαίτερα σημαντική τοποθέτηση της Hg στην Ελλάδα.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Η Hg έχει χτίσει επί περισσότερο από δύο δεκαετίες την επενδυτική της στρατηγική γύρω από software, B2B τεχνολογία και υπηρεσίες που βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 110 δισ. δολάρια, ενώ το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερες από 60 επιχειρήσεις συνολικής επιχειρηματικής αξίας άνω των 195 δισ. δολαρίων.

Η EntersoftOne «κουμπώνει» σχεδόν απόλυτα σε αυτό το επενδυτικό μοντέλο. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, λύσεις για επιχειρησιακή διαχείριση, πελατολόγιο, ανθρώπινο δυναμικό και μισθοδοσία, λογιστική, ηλεκτρονική τιμολόγηση και digital commerce, αξιοποιώντας cloud, web και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Από τη Mercury σε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές software

Η Hg έχει τις ρίζες της στη Mercury Asset Management και έγινε ανεξάρτητη το 2000. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετασχηματίστηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους εξειδικευμένους επενδυτές τεχνολογίας και υπηρεσιών στην Ευρώπη, αποκτώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Hg, σήμερα απασχολεί περισσότερους από 420 εργαζομένους σε Λονδίνο, Μόναχο, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Σαν Φρανσίσκο και Σιγκαπούρη. Από το 2001 έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 140 επενδύσεις σε πλατφόρμες software και services, ενώ οι εταιρείες του σημερινού χαρτοφυλακίου της απασχολούν συνολικά περισσότερους από 140.000 εργαζομένους.

Οι άνθρωποι στην κορυφή της Hg

Στην κορυφή της Hg βρίσκονται οι Στίβεν Μπάτσελορ και Ζαν-Μπατίστ «JB» Μπριάν, ως Managing Partners και Co-CEOs, στο πλαίσιο της νέας ηγετικής δομής που ανακοίνωσε η εταιρεία το 2025.

Κεντρικό πρόσωπο στην ανάπτυξη του ομίλου παραμένει ο Νικ Χάμφρις, ο οποίος έχει συνδεθεί στενά με την οικοδόμηση της στρατηγικής της Hg στο software, ενώ ο Μάθιου Μπρόκμαν διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επενδυτική στρατηγική του ομίλου.

Η συγκεκριμένη εξειδίκευση έχει σημασία και για την EntersoftOne. Ένας από τους τομείς στους οποίους δηλώνει ότι επικεντρώνεται η Hg είναι ακριβώς το ERP & Payroll, δηλαδή συστήματα που βρίσκονται στον πυρήνα των λειτουργιών μιας επιχείρησης και διαχειρίζονται κρίσιμες διαδικασίες και δεδομένα.

Saturn, Genesis και Mercury: Η επενδυτική μηχανή της Hg

Η Hg πραγματοποιεί τις επενδύσεις της μέσω διαφορετικών στρατηγικών, με βασικότερες τις Mercury, Genesis και Saturn, οι οποίες της επιτρέπουν να επενδύει σε εταιρείες διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικής φάσης ανάπτυξης.

Στο ένα άκρο βρίσκεται το Mercury, που επικεντρώνεται σε μικρότερες αλλά ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες software και τεχνολογίας. Το Genesis κινείται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ το Saturn αποτελεί την πλατφόρμα της Hg για τα μεγαλύτερα deals.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης πυρός του Saturn είναι η συμφωνία του 2026 για την OneStream, την αμερικανική πλατφόρμα λογισμικού οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων. Η συναλλαγή αποτίμησε την OneStream σε περίπου 6,4 δισ. δολάρια, με την Hg να αποκτά τον πλειοψηφικό έλεγχο μέσω του Saturn Fund.

Γιατί η EntersoftOne ταιριάζει στο μοντέλο της Hg

Η στρατηγική λογική πίσω από τη νέα επένδυση γίνεται περισσότερο εμφανής όταν εξετάσει κανείς τι ακριβώς αναζητεί η Hg.

Ο όμιλος επικεντρώνεται σε mission-critical software, δηλαδή λογισμικό απαραίτητο για την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Ολοκληρωμένη διαχείριση επιχειρήσεων, ανθρώπινο δυναμικό και μισθοδοσία και άλλα συστήματα που διαχειρίζονται κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες βρίσκονται ακριβώς στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής.

Πρόκειται συνήθως για επιχειρήσεις που διαθέτουν σημαντικό ποσοστό επαναλαμβανόμενων εσόδων, ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες τους και προϊόντα τα οποία είναι βαθιά ενσωματωμένα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η EntersoftOne διαθέτει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Προέκυψε το 2025 από τη συνένωση της Entersoft και της SoftOne και αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών business software στην Ελλάδα. Αριθμεί περισσότερους από 1.500 εργαζομένους, διαθέτει δίκτυο άνω των 700 εξειδικευμένων συνεργατών και εξυπηρετεί περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Η συγχώνευση Entersoft και SoftOne είχε ανακοινωθεί στα τέλη του 2024 από τους τότε μετόχους —Olympia Group, Imker Capital και Αντώνη Κυριαζή— με στόχο τη δημιουργία ενός «εθνικού πρωταθλητή» στο business software και την περαιτέρω ανάπτυξή του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ενοποίηση ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το 2024, η Olympia Group και η Imker Capital είχαν συμφωνήσει να αποκτήσουν αρχικά το 53,73% της τότε εισηγμένης Entersoft, έναντι 8 ευρώ ανά μετοχή, ενώ κατείχαν ήδη πρόσθετο ποσοστό της εταιρείας. Ακολούθησε η πορεία προς την ενοποίηση με τη SoftOne.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης το 2025 δημιούργησε έναν ενιαίο όμιλο με πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και παρουσία σε τέσσερις χώρες. Η ανακοίνωση της απόκτησης της πλειοψηφίας από την Hg μεταφέρει πλέον την EntersoftOne σε μια νέα φάση, με έναν διεθνή επενδυτή που διαθέτει βαθιά εξειδίκευση ακριβώς στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η ελληνική εταιρεία.

Το στοίχημα σε cloud και AI

Το δεύτερο στοιχείο που συνδέει στενά την Hg με την EntersoftOne είναι η μετάβαση από το παραδοσιακό επιχειρηματικό λογισμικό σε cloud εφαρμογές και AI.

Η Hg θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στην αρχή μιας μακράς περιόδου μετασχηματισμού της εργασίας και επενδύει σε εταιρείες που μπορούν να αξιοποιήσουν την αυτοματοποίηση και την AI μέσα σε ήδη καθιερωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες.

Από την άλλη πλευρά, η EntersoftOne έχει ήδη τοποθετήσει το Cloud, το Web και την AI στον πυρήνα της τεχνολογικής της στρατηγικής, προσφέροντας ολοκληρωμένες εφαρμογές. Η συνύπαρξη των δύο δημιουργεί μια αρκετά καθαρή επενδυτική εξίσωση: μια μεγάλη εγκατεστημένη πελατειακή βάση, κρίσιμο επιχειρηματικό software, επαναλαμβανόμενα έσοδα, μετάβαση στο cloud, ενσωμάτωση AI και δυνατότητα περαιτέρω γεωγραφικής επέκτασης.

Η Ελλάδα και το επόμενο βήμα

Η είσοδος της Hg στην EntersoftOne αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή αφορά εκ των κορυφαίων ελληνικών πλατφορμών επιχειρηματικού λογισμικού, με ήδη ανεπτυγμένη παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με βάση τις δημόσια διαθέσιμες επενδύσεις της Hg, η EntersoftOne αποτελεί την πλέον σαφή μεγάλη άμεση τοποθέτηση του ομίλου σε ελληνική εταιρική πλατφόρμα. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τη σημασία της συναλλαγής τόσο για την ελληνική τεχνολογική αγορά όσο και για την επόμενη φάση ανάπτυξης της EntersoftOne. Η ίδια αναφέρει ότι έχει βοηθήσει εταιρείες του χαρτοφυλακίου της να εξελιχθούν από αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε διεθνείς ομίλους αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων.

Για την EntersoftOne, επομένως, η απόκτηση της πλειοψηφίας από την Hg δεν αποτελεί απλώς αλλαγή μετοχικών ισορροπιών. Σηματοδοτεί την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο ενός επενδυτή με περισσότερα από 110 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, πολυετή εξειδίκευση στο επιχειρηματικό software και διεθνές δίκτυο που εκτείνεται από την Ευρώπη έως τις ΗΠΑ.

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Στην κεντρική φωτογραφία ο Στίβεν Μπάτσελορ Managing Partners και Co-CEOs και ο Alexandre Flavier, Partner της Hg