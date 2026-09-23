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Υψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως αναμένεται να είναι το 2027 το παγκόσμιο πληθωριστικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο οποίος εκτιμά ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν τη νομισματική σύσφιξη από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία.

Στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις του για την αύξηση των τιμών καταναλωτή σε όλες σχεδόν τις οικονομίες της G20, με εξαίρεση την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία. Ο οργανισμός επισημαίνει ότι η νομισματική πολιτική ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστεί αναλόγως.

«Αντιμέτωπες με νέες ενεργειακές ανατιμήσεις και ισχυρότερες από τις αναμενόμενες πιέσεις από τη ζήτηση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός βρίσκεται ήδη πάνω από τον στόχο σε πολλές οικονομίες, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις θα περιοριστούν διατηρήσιμα», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.

Νέες αυξήσεις επιτοκίων

Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ έρχεται μετά τον νέο γύρο αυξήσεων επιτοκίων που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα, με τη Fed, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξάνουν τα επιτόκια μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας.

Ο οργανισμός αναμένει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις, χωρίς ωστόσο να εκτιμά ότι θα έχουν την ένταση των αυξήσεων που σημειώθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ειδικότερα, προβλέπει μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από τη Fed φέτος, «περαιτέρω μέτριες αυξήσεις» στην Ευρωζώνη, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα, καθώς και «επιπλέον αυξήσεις» από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Αντίθετα, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα του Καναδά θα διατηρήσουν προς το παρόν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οι αγορές βλέπουν διαφορετική πορεία

Οι εκτιμήσεις αυτές δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις προσδοκίες των επενδυτών. Οι αγορές χρήματος εμφανίζονται σχεδόν διχασμένες ως προς το εάν η Fed, η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσουν σε μία ή δύο ακόμη αυξήσεις έως το τέλος του έτους.

Για την Τράπεζα της Ιαπωνίας, οι traders θεωρούν πιθανότερη μία ακόμη αύξηση, ενώ εκτιμούν επίσης ότι η Τράπεζα του Καναδά θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους.

Η ανάπτυξη και ο κίνδυνος από τον πόλεμο

Οι προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες σε σχέση με τον Ιούνιο. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ υποβάθμισε τις εκτιμήσεις του για τον Καναδά, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ, καθώς και για τη Γαλλία, όπου εντείνεται η πολιτική αβεβαιότητα.

«Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εάν θα επιτευχθεί μια διαρκής επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», επισημαίνει ο οργανισμός.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες αλλαγές στην εμπορική πολιτική, τόσο μέσω δασμών όσο και μέσω περιορισμών στις εξαγωγές, ενισχύουν την αβεβαιότητα και προκαλούν νέες διαταραχές στην προσφορά.

Προειδοποίηση για χρέος και τεχνητή νοημοσύνη

Ο ΟΟΣΑ επανέρχεται παράλληλα στην ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων καθιστά ακόμη πιο επιτακτικό τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο οργανισμός αναγνωρίζει ότι η AI μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, προειδοποιεί όμως ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων μπορεί να αποδειχθούν χαμηλότερες από τις προσδοκίες ή να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν.

Παράλληλα, οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τόσο την ανάπτυξη όσο και την υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει, τέλος, τους κινδύνους που συνδέονται με την αυξημένη μόχλευση και τις σύνθετες μορφές χρηματοδότησης. Μια απογοητευτική πορεία των κερδών θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις επενδύσεις στον κλάδο, επηρεάζοντας και συναφείς τομείς, όπως οι κατασκευές και η μηχανική, και οδηγώντας σε επιδείνωση των αποτιμήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

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