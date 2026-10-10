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Υπάρχει ένα γνώριμο σενάριο για εκατομμύρια ταξιδιώτες: η βαλίτσα περνά από τον έλεγχο ασφαλείας, όμως λίγο αργότερα ένας υπάλληλος ζητά να την ανοίξει. Ένα αντικείμενο που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαμε απολύτως ακίνδυνο βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο και ο επιβάτης καλείται να το αφαιρέσει από τη χειραποσκευή.

Μπορεί να είναι ένα ψαλιδάκι, ένα ξυραφάκι, ένα επιπλέον power bank, ένα μπουκάλι υγρού ή ακόμη και ένα εργαλείο. Η απορία που ακολουθεί είναι σχεδόν πάντα η ίδια: τι απογίνεται τελικά ό,τι δεν επιτρέπεται να περάσει από τον έλεγχο;

Η απάντηση δεν είναι ενιαία. Η τύχη κάθε αντικειμένου εξαρτάται από το είδος του, τον λόγο για τον οποίο δεν επιτρέπεται να περάσει από το σημείο ελέγχου και τις διαδικασίες που εφαρμόζει κάθε αεροδρόμιο.

Μάλιστα, δεν σημαίνει πάντοτε ότι ένα αντικείμενο που εντοπίζεται από το προσωπικό ασφαλείας έχει κατασχεθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις ο ταξιδιώτης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το τοποθετήσει σε παραδοτέα αποσκευή, εφόσον επιτρέπεται εκεί, ή να κανονίσει να το παραλάβει κάποιος που βρίσκεται εκτός της ζώνης ασφαλείας.

Από καλλυντικά μέχρι μαχαίρια

Η ποικιλία των αντικειμένων που εντοπίζονται στους ελέγχους ασφαλείας μπορεί να είναι εντυπωσιακή.

Σε έναν μόλις πρωινό έλεγχο στο Terminal 2 του αεροδρομίου του Μάντσεστερ, τον Ιούλιο, αφαιρέθηκαν από αποσκευές σχεδόν 100 αντικείμενα. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν 24 συσκευασίες καλλυντικών, επτά μπουκάλια με ποτά και επτά τρόφιμα, μεταξύ των οποίων δύο πολυσυσκευασίες γιαουρτιών.

Στον ίδιο έλεγχο εντοπίστηκαν 12 ψαλίδια, επτά ανοιχτήρια κρασιού, τέσσερα μαχαίρια και έξι σετ εργαλείων, ενώ υπήρχαν ακόμη δύο μεμονωμένα καλέμια και μία πένσα.

Η λίστα δεν σταματά εκεί. Δέκα αντικείμενα που έμοιαζαν με όπλα ή παιχνίδια-όπλα απομακρύνθηκαν από τις αποσκευές, μεταξύ των οποίων ένα αεροβόλο όπλο BB μαζί με δύο συσκευασίες μεταλλικών σφαιριδίων, τρία όπλα Nerf και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μια καράφα ουίσκι σε σχήμα πιστολιού.

Ακόμη και ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και ένα μασάζ ποδιών κρίθηκαν προβληματικά, καθώς θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για την πρόκληση τραυματισμού.

Δεν καταλήγουν όλα στα σκουπίδια

Η πιο συνηθισμένη κατάληξη για αρκετά από τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να περάσουν τον έλεγχο είναι η απόρριψη. Αυτό αφορά ιδιαίτερα υγρά, τζελ και αερολύματα, τα οποία οδηγούνται στους προβλεπόμενους χώρους διαχείρισης απορριμμάτων.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες τα αντικείμενα αποκτούν δεύτερη χρήση. Προϊόντα προσωπικής υγιεινής, για παράδειγμα, μπορούν να συγκεντρωθούν και να δωριστούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια τα διαθέτουν σε καταφύγια αστέγων, τράπεζες τροφίμων και άλλες δομές.

Το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ έχει ακολουθήσει αυτή την πρακτική, έχοντας δωρίσει το 2023 περίπου δύο τόνους προϊόντων προσωπικής περιποίησης και ειδών υγιεινής σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ανάλογη πρωτοβουλία εφαρμόζεται και στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον. Το πρόγραμμα «Donate, Don’t Discard», δηλαδή «Δωρίστε, μην πετάτε», συγκεντρώνει σφραγισμένα προϊόντα προσωπικής υγιεινής που δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν λόγω των περιορισμών για τα υγρά.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, από την έναρξη του προγράμματος έχουν δοθεί για δωρεά χιλιάδες αντικείμενα, ενώ περισσότερα από 454 κιλά απορριμμάτων δεν οδηγήθηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Τι ισχύει για εργαλεία και επαγγελματικό εξοπλισμό

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση αντικειμένων που μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνα ή να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Η διαχείρισή τους εξαρτάται από τη φύση του αντικειμένου, τον λόγο απαγόρευσης και τους κανόνες που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Απαγορευμένα υγρά μπορεί να απορρίπτονται, ενώ άλλα αντικείμενα που παραδίδονται οικειοθελώς μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να ανακυκλώνονται, να δωρίζονται, να πωλούνται ή να παραδίδονται σε εξειδικευμένους συνεργάτες.

Για αντικείμενα που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα απαιτείται ειδική διαδικασία διαχείρισης και απόρριψης. Δεν μπορούν απλώς να καταλήξουν στα κοινά απορρίμματα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους και μεταφέρουν εργαλεία. Ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται καθημερινά σε ένα εργαστήριο ή σε έναν χώρο μηχανικής μπορεί να είναι απολύτως νόμιμο για μεταφορά στο αεροπορικό ταξίδι, αλλά να μην επιτρέπεται στη χειραποσκευή λόγω του μεγέθους, του σχήματος ή της δυνατότητάς του να προκαλέσει τραυματισμό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εργαλεία μπορούν να μεταφερθούν στον χώρο των παραδοτέων αποσκευών. Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες καλό είναι να ελέγχουν εκ των προτέρων τους ισχύοντες κανόνες και να μην περιμένουν να μάθουν τι επιτρέπεται την ώρα του ελέγχου.

Όταν το αντικείμενο δεν έχει χαθεί οριστικά

Ένα σημαντικό στοιχείο που συχνά αγνοούν οι ταξιδιώτες είναι ότι η απομάκρυνση ενός αντικειμένου από τη χειραποσκευή δεν σημαίνει απαραίτητα οριστική κατάσχεση.

Εφόσον το αντικείμενο επιτρέπεται να μεταφερθεί με διαφορετικό τρόπο, ο επιβάτης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποχωρήσει από το σημείο ελέγχου και να το τοποθετήσει στην παραδοτέα αποσκευή του.

Μια άλλη επιλογή μπορεί να είναι να το παραλάβει κάποιο πρόσωπο που δεν έχει περάσει από τον έλεγχο ή να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εργαλεία και επαγγελματικό εξοπλισμό, καθώς οι περιορισμοί δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη ότι το αντικείμενο απαγορεύεται συνολικά στο αεροπορικό ταξίδι.

Από τα αντικείμενα που αφαιρούνται στην τέχνη

Σε ορισμένα αεροδρόμια, η τύχη των αντικειμένων που αφαιρούνται από τις αποσκευές είναι ακόμη πιο απρόβλεπτη.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία δημιούργησε το 2019 ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί στον έλεγχο ασφαλείας, χρησιμοποιώντας μαχαίρια, σφαίρες και αναπτήρες.

Ακόμη πιο δημιουργική ήταν η προσέγγιση της καλλιτέχνιδας Μισέλ Πρεντ, η οποία αξιοποίησε αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από αποσκευές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο για τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων.

Ανάμεσά τους ήταν και ένα έργο με τίτλο «Confiscated» («Κατασχεμένα»), αποτελούμενο από έναν σωρό αιχμηρών αντικειμένων.

Έτσι, ένα αντικείμενο που για τον ταξιδιώτη μπορεί να αποτελεί απλώς μια μικρή απώλεια πριν από την πτήση μπορεί να έχει εντελώς διαφορετική τύχη. Μπορεί να απορριφθεί, να ανακυκλωθεί, να δοθεί σε κάποιον που το χρειάζεται ή ακόμη και να αποκτήσει μια δεύτερη ζωή ως μέρος μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το ασφαλέστερο, πάντως, είναι πριν από κάθε ταξίδι να ελέγχουμε τους ισχύοντες κανόνες για τις χειραποσκευές. Έτσι, αποφεύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις στον έλεγχο και, κυρίως, δεν αναγκάζουμε το προσωπικό ασφαλείας να αποφασίσει εκ των υστέρων ποια θα είναι η τύχη των αντικειμένων μας.

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