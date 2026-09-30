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Μια συνηθισμένη σκηνή σε ένα συγκρότημα κατοικιών στη Σεούλ, ένα απόγευμα Σαββάτου, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει το πρόβλημα των οικιακών απορριμμάτων τροφίμων. Ένας κάτοικος κατευθύνεται στο σημείο όπου βρίσκεται η ειδική μονάδα διάθεσης απορριμμάτων τροφίμων των διαμερισμάτων, ακουμπά την προσωπική του κάρτα στον σαρωτή και, μόλις ανοίξει το καπάκι, πετά μέσα υπολείμματα ρυζιού, φλούδες φρούτων ή ακόμη και κλαδέματα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το σύστημα ζυγίζει τα απορρίμματα, καταγράφει την ποσότητα και η αντίστοιχη χρέωση προστίθεται αυτόματα στον λογαριασμό του νοικοκυριού.

Η όλη διαδικασία διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Πίσω όμως από αυτή τη φαινομενικά απλή καθημερινή κίνηση, αναφέρει το BBC, κρύβεται ένα από τα πιο φιλόδοξα και αποτελεσματικά πειράματα διαχείρισης αποβλήτων παγκοσμίως.

Η Νότια Κορέα έχει καταφέρει να περιορίσει σχεδόν στο μηδέν τα οικιακά απορρίμματα τροφίμων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, μειώνοντας το ποσοστό από 97% σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Το επίτευγμα αυτό αποτελεί αποτέλεσμα ενός συνδυασμού τεχνολογίας, αυστηρής νομοθεσίας και οικονομικών κινήτρων για τους πολίτες.

Την ίδια στιγμή, η Νέα Υόρκη επιχειρεί να ακολουθήσει το παράδειγμα της Νότιας Κορέας, καθώς αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα οργανικά απόβλητα. Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς στις ΗΠΑ μια τετραμελής οικογένεια πετά τρόφιμα αξίας περίπου 56 δολαρίων την εβδομάδα, ενώ παγκοσμίως περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το παράδειγμα της Νότιας Κορέας: Από την κρίση απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία

Η αλλαγή στη Νότια Κορέα ξεκίνησε ως απάντηση σε μια σοβαρή κρίση αποβλήτων που προκλήθηκε από την ταχύτατη αστικοποίηση του 20ού αιώνα. Η αύξηση του πληθυσμού στις πόλεις δημιούργησε τεράστιες πιέσεις στις χωματερές και στα συστήματα αποχέτευσης, καθώς τα υπολείμματα τροφίμων κατέληγαν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά σκουπίδια.

Το αποτέλεσμα ήταν η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης. Η χώρα άρχισε να επενδύει στη χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων, με εντυπωσιακά αποτελέσματα: το ποσοστό ανακύκλωσης των υπολειμμάτων τροφίμων αυξήθηκε από μόλις 2,6% το 1996 σε σχεδόν 97% το 2023.

Μία από τις πιο εμφανείς αλλαγές για τους πολίτες ήταν η εγκατάσταση των λεγόμενων έξυπνων κάδων απορριμμάτων με τεχνολογία RFID (αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων). Οι κάδοι αυτοί ταυτοποιούν τον χρήστη, ζυγίζουν την ποσότητα των απορριμμάτων και χρεώνουν κάθε νοικοκυριό ανάλογα με την ποσότητα που απορρίπτει.

Τα στοιχεία της κυβέρνησης για το 2025 δείχνουν ότι 151.934 έξυπνοι κάδοι βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε ολόκληρη τη χώρα, εξυπηρετώντας περισσότερα από 8,61 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η τεχνολογία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση των απορριμμάτων. Τα οργανικά υπολείμματα μετατρέπονται σε πρώτη ύλη για παραγωγή ενέργειας, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Το 2024, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έθεσε ως στόχο την αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων αξίας περίπου 230 δισεκατομμυρίων κορεατικών γουόν (περίπου 170 εκατ. δολάρια) έως το 2026 μέσω της αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων.

Η μάχη κατά του μεθανίου και η παραγωγή ενέργειας

Η μέθοδος αυτή θεωρείται επίσης πιο φιλική προς το περιβάλλον σε σύγκριση με την ταφή απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Όταν τα οργανικά απόβλητα θάβονται χωρίς παρουσία οξυγόνου, παράγουν μεθάνιο, ένα ιδιαίτερα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου. Σε χρονικό ορίζοντα 20 ετών, το μεθάνιο έχει πάνω από 80 φορές μεγαλύτερη ικανότητα παγίδευσης θερμότητας σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα.

Αντίθετα, όταν τα απορρίμματα τροφίμων μεταφέρονται σε βιοαντιδραστήρες, το μεθάνιο μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, αλλά αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση ενός πολύ ισχυρότερου αερίου του θερμοκηπίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Κέντρο Βιοενέργειας Daejeon στην κεντρική Νότια Κορέα, το οποίο ανακυκλώνει το 70%-75% των απορριμμάτων που δέχεται, μετατρέποντάς τα σε ενέργεια.

Η εγκατάσταση παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια ώστε να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες περίπου 6.000 νοικοκυριών, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν περισσότερες από 340 αντίστοιχες μονάδες.

Ωστόσο, το μοντέλο έχει και κόστος. Παρά το γεγονός ότι τα τέλη που πληρώνουν τα νοικοκυριά καλύπτουν μέρος των λειτουργικών εξόδων, η κυβέρνηση δαπανά περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια κορεατικά γουόν (περίπου 430 εκατ. δολάρια) για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των τροφικών απορριμμάτων.

Νέα Υόρκη: Η προσπάθεια αντιγραφής του μοντέλου και το πρόβλημα με τους αρουραίους

Η Νέα Υόρκη ξεκίνησε τη δική της προσπάθεια τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο δήμος επέβαλε την υποχρεωτική διαλογή των απορριμμάτων τροφίμων για τους κατοίκους, αναφέροντας τη Νότια Κορέα ως παράδειγμα προς μίμηση.

Οι κάτοικοι υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα οργανικά απόβλητα και να τα τοποθετούν σε ειδικούς κάδους ή σε καλά κλεισμένα δοχεία, τα οποία συλλέγονται μαζί με τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Το πρόγραμμα αφορά σχεδόν 3,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Πολλοί κάτοικοι δεν τηρούν με συνέπεια τον διαχωρισμό των απορριμμάτων, ενώ η υπηρεσία καθαριότητας έχει εκδώσει περισσότερες από 63.000 ειδοποιήσεις παράβασης από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου.

Παράλληλα, η πόλη έχει εγκαταστήσει περισσότερους από 400 έξυπνους κάδους κομποστοποίησης στους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης, ώστε να διευκολύνει τους κατοίκους. Οι κάδοι αυτοί λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο μέσω εφαρμογής κινητού και η χρήση τους είναι δωρεάν.

Ωστόσο, η λειτουργία τους έχει προκαλέσει και πρακτικά προβλήματα, καθώς η συγκέντρωση οργανικών αποβλήτων έχει προσελκύσει τρωκτικά κοντά σε ορισμένες πολυκατοικίες.

Το 2025, η υπηρεσία καθαριότητας της Νέας Υόρκης διαχειρίστηκε περίπου 140.000 τόνους οργανικών απορριμμάτων από κατοικίες, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 9% των συνολικά 1,5 εκατομμυρίων τόνων απορριμμάτων τροφίμων που παράγουν ετησίως τα νοικοκυριά της πόλης.

Παρά την πρόοδο, η απόσταση από τη Νότια Κορέα παραμένει μεγάλη.

Μετά τη συλλογή τους, τα οργανικά απόβλητα μεταφέρονται σε δύο βασικές εγκαταστάσεις. Ένα μέρος οδηγείται στη Μονάδα Κομποστοποίησης του Στάτεν Άιλαντ, όπου μετατρέπεται σε λίπασμα, ενώ το υπόλοιπο μεταφέρεται στη Μονάδα Ανάκτησης Πόρων Λυμάτων του Νιούταουν Κρικ στο Μπρούκλιν, όπου μαζί με τη λάσπη λυμάτων παράγει βιοαέριο και βιοστερεά, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία.

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