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Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στα κρέατα και στα προϊόντα των λαϊκών αγορών να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί για τη συγκράτηση των τιμών, η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά δείχνει ότι το όφελος για τον καταναλωτή παραμένει περιορισμένο. Οι μειώσεις σε αρκετά προϊόντα δεν φτάνουν το επίπεδο που είχε αρχικά παρουσιαστεί, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Μικρότερες οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρεται από την αγορά, η εθελοντική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ δεν έχει αποδώσει στον βαθμό που ανέμεναν πολλοί καταναλωτές.

Σε αρκετούς κωδικούς προϊόντων, οι μειώσεις κινούνται μεταξύ 2% και 4,9%, αντί για το 5% που είχε αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν προηγηθεί ανατιμήσεις κατά το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η τελική τιμή στο ράφι να παραμένει υψηλή παρά την εφαρμογή των εκπτώσεων.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβληματισμό για το κατά πόσο οι παρεμβάσεις μπορούν να αντισταθμίσουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής.

Για τους καταναλωτές, το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο η ύπαρξη μιας ονομαστικής μείωσης, αλλά το πραγματικό ποσό που τελικά εξοικονομείται στο καθημερινό καλάθι αγορών.

Νέες πιέσεις στις τιμές του κρέατος

Την ίδια στιγμή, ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στην αγορά κρέατος, καθώς ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες αυξητικές πιέσεις.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πορεία της τιμής του μοσχαριού, καθώς οι περιορισμοί στις εισαγωγές από τη Βραζιλία ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην αγορά του ελληνικού αρνιού και κατσικιού. Οι μαζικές θανατώσεις ζώων, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, έχουν περιορίσει την παραγωγική βάση και δημιουργούν πιέσεις τόσο στην επάρκεια όσο και στις τιμές.

Αντίθετη είναι η εικόνα στο χοιρινό, όπου η αυξημένη προσφορά στην ευρωπαϊκή αγορά έχει συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται και μικρές αποκλιμακώσεις.

Οι παραγωγοί ζητούν στήριξη για κόστος και αποζημιώσεις

Από την πλευρά των παραγωγών, η εικόνα παραμένει δύσκολη, καθώς το υψηλό κόστος παραγωγής εξακολουθεί να περιορίζει τα περιθώρια κέρδους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι βασικές επιβαρύνσεις, όπως το πετρέλαιο και η ενέργεια, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό βάρος για τις εκμεταλλεύσεις τους. Παράλληλα, ζητούν ταχύτερες διαδικασίες στις αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Η πλευρά των παραγωγών υπογραμμίζει ότι η συγκράτηση των τιμών στο τελικό στάδιο πώλησης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς παρεμβάσεις που θα μειώσουν το κόστος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης.

Συγκρατημένες οι τιμές στα οπωροκηπευτικά

Παρά το γενικότερο δύσκολο περιβάλλον, μια πιο σταθερή εικόνα παρουσιάζουν τα οπωροκηπευτικά, όπου οι τιμές παραμένουν σε σχετικά ελεγχόμενα επίπεδα.

Βασικός παράγοντας είναι η εποχικότητα, αλλά και η αυξημένη παραγωγή σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, που λειτουργεί ανασταλτικά σε νέες ανατιμήσεις.

Ωστόσο, οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει εάν δεν αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές πιέσεις στο κόστος παραγωγής. Η ενέργεια, τα καύσιμα, οι πρώτες ύλες και οι γενικότερες συνθήκες στην αγροτική οικονομία παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.

Συνολικά, η αγορά τροφίμων συνεχίζει να κινείται σε περιβάλλον υψηλού κόστους, με τους καταναλωτές να αναζητούν φθηνότερες επιλογές και τους παραγωγούς να ζητούν ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα της παραγωγής.

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