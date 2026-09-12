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Νέα δεδομένα δημιουργούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες χρεώσεις ρεύματος και αναζητούν τρόπους να περιορίσουν την έκθεσή τους σε πιθανές νέες ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες.

Η άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 21% τον Αύγουστο έχει ήδη περάσει στους λογαριασμούς, επηρεάζοντας τα πράσινα τιμολόγια. Η μέση χρέωση διαμορφώθηκε στα 20,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, εντείνοντας την ανησυχία των καταναλωτών για το ενεργειακό κόστος.

Η πρόταση της ΔΕΗ με σταθερή τιμή στα 11,5 λεπτά ανά kWh

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ προχωρά σε μια επιθετική εμπορική κίνηση, διαθέτοντας μπλε σταθερό τιμολόγιο διάρκειας 12 μηνών με χρέωση μόλις 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνοδεύεται από πάγιο 3,5 ευρώ τον μήνα, κόστος που θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με αρκετές αντίστοιχες επιλογές της αγοράς.

Η επιλογή ενός σταθερού τιμολογίου προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς η τιμή της ενέργειας παραμένει αμετάβλητη για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, ανεξάρτητα από τις μεταβολές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεγάλη απόσταση από τις τιμές των πράσινων τιμολογίων

Η διαφορά ανάμεσα στη μέση χρέωση των πράσινων τιμολογίων και στην προσφορά του σταθερού προγράμματος δημιουργεί νέο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές που εξετάζουν αλλαγή παρόχου ή τύπου τιμολογίου.

Τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο κινούνται από 14,8 έως 29,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με τη μέση χρέωση να διαμορφώνεται στα 20,7 λεπτά/kWh, έναντι 19,3 λεπτών/kWh τον Αύγουστο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 7%.

Ωστόσο, η επιλογή ενός σταθερού τιμολογίου δεν σημαίνει αυτόματα ότι αποτελεί τη συμφερότερη λύση για όλους. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αξιολογούν συνολικά το πρόγραμμα και όχι μόνο την ονομαστική τιμή της κιλοβατώρας.

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει ανάλογα με την κατανάλωση

Σύμφωνα με τον ενεργειακό αναλυτή Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος εξαρτάται κυρίως από το προφίλ κατανάλωσης κάθε νοικοκυριού.

Τα κυμαινόμενα τιμολόγια συνήθως μπορεί να είναι πιο συμφέροντα για καταναλωτές με χαμηλή κατανάλωση, καθώς δεν επιβαρύνονται πάντα με υψηλά σταθερά κόστη.

Αντίθετα, τα μπλε σταθερά τιμολόγια μπορούν να αποτελέσουν καλύτερη επιλογή για νοικοκυριά με μεσαία και υψηλή κατανάλωση, καθώς προστατεύουν από πιθανές αυξήσεις της αγοράς.

Τα σημεία που πρέπει να ελέγχουν οι καταναλωτές

Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή προγράμματος, οι καταναλωτές θα πρέπει να εξετάζουν:

Την τιμή της κιλοβατώρας , αλλά και τη χρονική διάρκεια ισχύος της. Σε ορισμένες περιπτώσεις η χρέωση μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.

, αλλά και τη χρονική διάρκεια ισχύος της. Σε ορισμένες περιπτώσεις η χρέωση μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης. Το πάγιο κόστος , δηλαδή τη σταθερή μηνιαία επιβάρυνση του προγράμματος.

, δηλαδή τη σταθερή μηνιαία επιβάρυνση του προγράμματος. Τυχόν πέναλτι πρόωρης αποχώρησης , σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου πριν από τη λήξη του.

, σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου πριν από τη λήξη του. Τις εκπτώσεις συνέπειας , το ύψος τους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ενεργοποίησή τους.

, το ύψος τους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ενεργοποίησή τους. Την πάγια εντολή πληρωμής, καθώς σε αρκετά προγράμματα αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή επιπλέον έκπτωσης ή προνομίων.

Η επιλογή σταθερού τιμολογίου λειτουργεί ως ένα είδος «ασπίδας» απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς, όμως η τελική απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες, το ύψος κατανάλωσης και τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού.

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