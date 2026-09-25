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Στο επίκεντρο των φορολογικών ελέγχων βρίσκονται πλέον οι συναλλαγές ελληνικών επιχειρήσεων με χώρες που εφαρμόζουν προνομιακά φορολογικά καθεστώτα, καθώς η ΑΑΔΕ εντείνει τις διασταυρώσεις για τον εντοπισμό περιπτώσεων τεχνητής μεταφοράς κερδών εκτός Ελλάδας.

Η φορολογική διοίκηση έχει καταρτίσει ειδική λίστα με 42 χώρες που χαρακτηρίζονται ως περιοχές χαμηλής φορολογίας, δηλαδή κράτη όπου ο φόρος επί των κερδών, του εισοδήματος ή του κεφαλαίου είναι ίσος ή μικρότερος από το 60% του φόρου που θα επιβαλλόταν μια αντίστοιχη δραστηριότητα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν δαπάνες προς εταιρείες εγκατεστημένες στις συγκεκριμένες χώρες, καθώς εξετάζεται εάν οι συναλλαγές ανταποκρίνονται σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή αν χρησιμοποιούνται ως μέσο περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα.

Οι συναλλαγές που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Οι φορολογικές αρχές δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη τιμολογίων και παραστατικών. Το βασικό ζητούμενο είναι εάν πίσω από κάθε συναλλαγή υπάρχει πραγματική εμπορική σχέση, εάν τα προϊόντα παραδόθηκαν, εάν οι υπηρεσίες πράγματι παρασχέθηκαν και αν το κόστος που καταγράφεται στα λογιστικά βιβλία δικαιολογείται από τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η συγκεκριμένη κατηγορία συναλλαγών θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς μπορεί να δημιουργήσει περιθώρια για τεχνητή μεταφορά φορολογητέας ύλης σε χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι δαπάνες προς εταιρείες που έχουν φορολογική έδρα σε αυτές τις περιοχές δεν αναγνωρίζονται αυτόματα για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Η επιχείρηση έχει το βάρος να αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις εμπορικές πράξεις.

Για να γίνει αποδεκτή μια τέτοια δαπάνη, απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση με συμβάσεις, τιμολόγια, αποδεικτικά πληρωμών, στοιχεία μεταφοράς αγαθών και κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στην πράξη.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην πραγματική παρουσία του αλλοδαπού συνεργάτη ή προμηθευτή, καθώς οι ελεγκτές εξετάζουν εάν πρόκειται για ενεργή οικονομική οντότητα ή για εταιρεία χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

Αυστηρότεροι έλεγχοι και ψηφιακές διασταυρώσεις

Με την επέκταση των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου, η ΑΑΔΕ προχωρά σε πιο στοχευμένες διασταυρώσεις στοιχείων, προκειμένου να εντοπίζει εικονικά ή διογκωμένα τιμολόγια.

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι μια δαπάνη δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική επιχειρηματική ανάγκη, οι συνέπειες μπορεί να είναι σημαντικές, με καταλογισμό πρόσθετων φόρων, πρόστιμα και απόρριψη των εξόδων που έχουν δηλωθεί.

Το κρίσιμο στοιχείο για τις επιχειρήσεις είναι ότι δεν αρκεί η επίκληση μιας εμπορικής συμφωνίας. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η συναλλαγή έχει οικονομικό περιεχόμενο και δεν αποτελεί μηχανισμό μεταφοράς κερδών σε χώρα χαμηλής φορολογίας.

Ποιες χώρες περιλαμβάνονται στη λίστα της ΑΑΔΕ

Η λίστα αφορά το φορολογικό έτος 2024 και περιλαμβάνει χώρες όπου οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος, κερδών ή κεφαλαίου είναι τουλάχιστον 40% χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους ελληνικούς.

Μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται βρίσκονται κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία, αλλά και χώρες των Βαλκανίων, όπως η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Μονακό, το Λιχτενστάιν, οι Νήσοι Κέιμαν, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Βερμούδες και άλλες περιοχές με ιδιαίτερα φορολογικά χαρακτηριστικά.

Οι 42 χώρες που περιλαμβάνονται είναι:

1. Άγιος Ευστάθιος

2. Αλβανία

3. Ανατολικό Τιμόρ

4. Ανγκουίλα

5. Ανδόρα

6. Βανουάτου

7. Βερμούδες

8. Βόρεια Μακεδονία

9. Βοσνία -Ερζεγοβίνη

10. Βουλγαρία

11. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

12. Γιβραλτάρ (έως και 30/06/2024)

13. Γκέρνσεϋ

14. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

15. Ιρλανδία

16. Κατάρ

17. Κιργιστάν

18. Κόσσοβο

19. Κύπρος

20. Λιχτενστάιν

21. Μακάο

22. Μαλδίβες

23. Μαυροβούνιο

24. Μολδαβία

25. Μογγολία

26. Μονακό

27. Μπαρμπέιντος

28. Μπαχάμες

29. Μπαχρέιν

30. Μπελίζ

31. Μποναίρ

32. Νήσοι Κέϋμαν

33. Νήσοι Μάρσαλ

34. Νήσοι Τερκς και Κάικος

35. Νήσος του Μαν

36. Ουγγαρία

37. Παραγουάη

38. Σάμπα

39. Σαουδική Αραβία

40. Τζέρσεϋ

41. Τοκελάου

42. Τουρκμενιστάν

Η φορολογική διοίκηση επιχειρεί έτσι να περιορίσει πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια φορολογικών εσόδων, θέτοντας στο επίκεντρο όχι μόνο τις τυπικές διαδικασίες μιας συναλλαγής, αλλά κυρίως την πραγματική οικονομική της ουσία.

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