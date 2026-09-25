Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωση χιλιάδων φορολογικών ελέγχων εισέρχεται η ΑΑΔΕ, καθώς στο τέλος του 2026 εκπνέει η προθεσμία για σημαντικό αριθμό υποθέσεων που κινδυνεύουν να παραγραφούν.

Τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι αρμόδιες ΔΟΥ καλούνται να οργανώσουν τις επόμενες κινήσεις τους και έως τις 30 Σεπτεμβρίου να έχουν καταρτίσει τις λίστες με τους φακέλους που θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

Η επιλογή των υποθέσεων θα γίνει με βάση τον φορολογικό κίνδυνο, το ύψος των πιθανών εσόδων για το Δημόσιο και τη συνολική δημοσιονομική σημασία κάθε περίπτωσης.

Στο επίκεντρο οι υποθέσεις του 2020

Μεγαλύτερη πίεση υπάρχει για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2020, που αφορούν κυρίως φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.

Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η γενική πενταετής παραγραφή, η ΑΑΔΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο και να έχει κοινοποιήσει τις σχετικές πράξεις μέχρι το τέλος του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι φάκελοι αποκτούν αυξημένη προτεραιότητα, καθώς μετά την παρέλευση της προθεσμίας οι δυνατότητες καταλογισμού φόρων περιορίζονται σημαντικά.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται επομένως να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια πιθανών δημοσίων εσόδων.

Παλαιότερες υποθέσεις στο «ραντάρ» των ελεγκτών

Παράλληλα με τις υποθέσεις του 2020, η ΑΑΔΕ εξετάζει και άλλους φακέλους που μπορεί να εμπίπτουν σε διαφορετικά καθεστώτα παραγραφής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ακόμη και υποθέσεις του 2022, όταν προβλέπεται ειδικός τριετής χρόνος παραγραφής, αλλά και παλαιότερες περιπτώσεις που παραμένουν ανοικτές λόγω ειδικών συνθηκών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υποθέσεις του 2018 στις οποίες έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμες δηλώσεις, καθώς και υποθέσεις του 2015 όπου έχουν προκύψει νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία που μπορούν να ενεργοποιήσουν μεγαλύτερο χρόνο ελέγχου.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν και οι υποθέσεις ΦΠΑ με δεκαετή παραγραφή, στις οποίες οι φορολογικές αρχές εξακολουθούν να έχουν περιθώριο για παρεμβάσεις.

Έως και 15 χρόνια πίσω οι έλεγχοι

Ακόμη πιο παλιές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και 15ετής χρόνος παραγραφής.

Έτσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να ανοίξουν φακέλους που φτάνουν ακόμη και στο 2010, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η επιτάχυνση των ελέγχων αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, καθώς η παραγραφή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την είσπραξη βεβαιωμένων φόρων και την ολοκλήρωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Διαβάστε ακόμη

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Χαμηλοί τόνοι προς την Τουρκία, σταθερές θέσεις για casus belli και UNCLOS (pics+vid)

Κόκκινες κάρτες Εξάρχου για ενεργειακή πολιτική, LNG και κατασκευές

Η μεγάλη άνθιση του botox στους άνδρες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ