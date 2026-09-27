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Είτε πρόκειται για εξυπηρετούμενες, είτε για επώνυμες (branded) είτε ακόμη και για επιπλωμένες κατοικίες, oι οποίες μάλιστα μπορεί να διατίθενται στην αγορά και ως επενδυτικό προϊόν, το γεγονός είναι ένα: σε αυτή τη συγκυρία το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο, αντίστοιχα, αριθμό καινούριων, μεγάλων και πιο οργανωμένων projects με εκατοντάδες νέα υπό κατασκευή διαμερίσματα. Πρόκειται για ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο κομμάτι της αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει ολοένα αυξανόμενο αριθμό επενδυτών επιχειρώντας να αξιοποιήσουν, από την πλευρά τους, το θετικό momentum του Πειραιά.

Παρά τη θερινή ραστώνη, οι νέες επώνυμες αφίξεις στο λιμάνι προετοιμάζονταν όλο το προηγούμενο διάστημα και ήρθαν τώρα με τον εγχώριο όμιλο της Zeus να επιχειρεί το μεγάλο βήμα για το ολοκαίνουριο «Zeus Piraeus Grand» των 125 εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων που άνοιξε πολύ πρόσφατα μόλις 250 μέτρα από το λιμάνι. Αντίστοιχα, την περασμένη εβδομάδα έγιναν και οι επίσημες ανακοινώσεις για το άνοιγμα του «Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas», ενός έργου 72 branded διαμερισμάτων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την DKG Development σε συνέχεια και της σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Θέλουμε να καλύψουμε μια ανάγκη που είναι υπαρκτή στο λιμάνι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι ο Πειραιάς συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων γύρω από τη ναυτιλία και τις λιμενικές δραστηριότητες, αποτελώντας παράλληλα και έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κόμβους της χώρας», δηλώνει στο «business stories» o Χάρης Σιγανός, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Zeus, δίνοντας το στίγμα για την επενδυτική στροφή σε μια περιοχή όπου συντελούνται το τελευταίο διάστημα μεγάλες αλλαγές με πολύ σημαντικό τον αντίκτυπο και στο κομμάτι του real estate.

«Η άφιξη του “Wyndham Residences” στον Πειραιά αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα ταξίδια και η αγορά ακινήτων, καθώς τα όρια μεταξύ σύντομης διαμονής, παρατεταμένης διαμονής και κατοικίας γίνονται ολοένα λιγότερο διακριτά, αναδεικνύοντας τις επώνυμες κατοικίες σε έναν βασικό τομέα ανάπτυξης», δηλώνει ο Βασίλης Θεμελίδης, ανώτερος περιφερειακός διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης της Wyndham Hotels & Resorts. Το άνοιγμα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η ζήτηση για branded κατοικίες στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και ευρύτερα στην Αττική. «Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 5 ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές επώνυμων κατοικιών στην Ευρώπη, προσελκύοντας αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνή ξενοδοχειακά brands και επενδυτές», δηλώνουν οι επιτελείς της Wyndham.

Εργα στο λιμάνι

Ο Πειραιάς βρίσκεται εσχάτως στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο κομμάτι των πιο οργανωμένων συγκροτημάτων κατοικιών με αιχμή ακριβώς τις νέες επενδύσεις και υποδομές. Πέρα από σημαντικά έργα που ήδη έχουν δρομολογηθεί και τρέχουν στο λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή -όπως γύρω από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παραδόθηκε ήδη τον Ιούλιο από την Dimand και αναμένονται προσεχώς τα εγκαίνια, όπως και η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου στις αρχές του 2027, η αστική ανάπλαση Piraeus Gate της εταιρείας ανάπτυξης DKG Development με επαγγελματικούς χώρους, μεικτές αναπτύξεις αλλά και οικιστικά συγκροτήματα με εξυπηρετούμενα και απλά διαμερίσματα, o νέος χώρος τέχνης και πολιτισμών KYKLOS του ιδρύματος Μαρτίνου κ.ά.- οι ανακοινώσεις δεν σταματούν για τον Πειραιά.

Προ ημερών από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης ήρθαν τα νεότερα και για τον σιδηροδρομικό σταθμό στο πλαίσιο της αξιοποίησης σημαντικών σιδηροδρομικών ακινήτων από την Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ): Στόχος της εταιρείας είναι έως το τέλος του 2026 να προκηρυχθούν σχετικοί διαγωνισμοί αξιοποίησης για τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πειραιά μαζί με αυτούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέσω μεικτών μοντέλων διαγωνισμών Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και παραχώρησης. Το πλάνο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Παναγιώτη Μπαλωμένο, εντάσσεται στον σχεδιασμό «οι σιδηροδρομικοί σταθμοί να εξελιχθούν σε σύγχρονους, πολυλειτουργικούς κόμβους, με νέες χρήσεις και υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των επιβατών και ενισχύοντας τη σχέση του σταθμού με την πόλη».

Επίσης στη ΔΕΘ έγινε και η παρουσίαση του πλάνου -που, όπως αναφέρθηκε, θα ξεδιπλωθεί ως προς τα επιμέρους έργα και τις θεματικές ξεχωριστά το επόμενο διάστημα- για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύνολο, συνδέοντας το κεντρικό στάδιο, τις υφιστάμενες και νέες αθλητικές υποδομές με τον περιβάλλοντα χώρο, τη θάλασσα και τον Πειραιά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το masterplan και η συνολική εικόνα του περιβάλλοντος χώρου, η Agora SEF και η σύνδεση με τη θάλασσα, ο Νέος Πολυλειτουργικός Χώρος ΣΕΦ, το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΚΥΔΑΠ), η περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού οικοσυστήματος του περιβάλλοντος χώρου, η σύνδεση του ΣΕΦ με το φαληρικό μέτωπο, την Καστέλα, το Μικρολίμανο και τον Πειραιά.

Συγκροτήματα διαμερισμάτων

Ακριβώς τα νέα έργα στο λιμάνι φέρνουν και περισσότερα έργα στον τομέα των μεγαλύτερων και πιο οργανωμένων οικιστικών έργων, «καθαρόαιμων» και μη, με περισσότερα από ποτέ εξυπηρετούμενα διαμερίσματα στον Πειραιά, ο οποίος είναι και ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτήν τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι της αγοράς.

Το oλοκαίνουριο «Zeus Piraeus Grand», υπό τη διαχείριση του ομίλου Ζeus με ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της φιλοξενίας και των ξενοδοχείων, διαθέτει 125 διαμερίσματα, από 35 έως 128 τ.μ., με δυνατότητα φιλοξενίας έως πέντε ατόμων ανά διαμέρισμα. Το έργο, σε μια επένδυση 25 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε σε ένα από τα γνωστά κεντρικά ακίνητα του λιμανιού, το κτίριο Ζουγανέλη, που περιήλθε στη Ζeus μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού τo 2025 για να μεταμορφωθεί σε ένα συγκρότημα με άμεση σύνδεση με το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Πειραιά, με εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι, σε σημαντικά εταιρικά γραφεία και σε βασικές συγκοινωνιακές συνδέσεις. Ο κ. Σιγανός επισημαίνει στo «b.s.» ότι το νέο εγχείρημα επιχειρεί να δημιουργήσει μια διαφορετική προσέγγιση στην επαγγελματική διαμονή, ενώ ήδη πραγματοποιούνται επαφές με μεγάλους ομίλους για «πακέτα» διαμονής για τα στελέχη τους με διάρκεια από 15 ημέρες μέχρι και μήνες, ενώ οι χώροι εστίασης στην ταράτσα -η οποία φιλοξενεί και θερμαινόμενη πισίνα 160 τ.μ. και μήκους άνω των 25 μέτρων- είναι ήδη ανοιχτοί και για εξωτερικούς επισκέπτες. Οι κατοικίες στο νέο συγκρότημα περιλαμβάνουν πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, χώρους εργασίας, ηλεκτρικές συσκευές, υψηλής ταχύτητας Ιντερνετ και εξοπλισμό καθημερινής διαβίωσης, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να εγκατασταθεί άμεσα και να λειτουργήσει με την άνεση και την αυτονομία μιας κατοικίας. Η εμπειρία υποστηρίζεται από 24/7 υποδοχή και ασφάλεια, γυμναστήριο, room service, υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών, ιδιωτικές μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ενώ θα δημιουργηθούν και ευέλικτοι χώροι εργασίας.

Ο όμιλος Zeus διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του περισσότερα από 4.000 δωμάτια, βίλες και bungalows σε 18 ξενοδοχεία πόλης και resorts εντός κι εκτός Ελλάδας, καθώς και σύγχρονες κατοικίες με υπηρεσίες φιλοξενίας και προτάσεις διαμονής μεγαλύτερης διάρκειας. Η εταιρεία έχει ήδη εμπειρία στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων εδώ και μία δεκαετία σχεδόν, από το 2017, όταν προχώρησε τότε στη δημιουργία του Κ29, ενός συγκροτήματος 30 τουριστικών διαμερισμάτων επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ομίλου Viohalco, πολύ κοντά στο ξενοδοχείο 5 αστέρων «Wyndham Grand Athens», ιδιοκτησίας επίσης της Viohalco, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Είχε προηγηθεί η έτερη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για τη λειτουργία του 5άστερου ξενοδοχείου επί της πλατείας Καραϊσκάκη κάτω από την ομπρέλα της Wyndham. Ακολούθησε το 2018 το επόμενο εγχείρημα για το «Wyndham Athens Residence» στο ίδιο σημείο, δίπλα από το 5άστερο «Wyndham Grand» με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και σουίτες σε στυλ διαμερισμάτων για πιο μακροχρόνιες διαμονές. Με την υπογραφή της Wyndham είναι η έτερη ολοκαίνουρια άφιξη επίσης στον Πειραιά για το «Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas», ένα έργο που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την DKG Development και «φέρνει ένα ισχυρό διεθνές brand σε έναν από τους πιο δυναμικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους προορισμούς του παραλιακού μετώπου της Αθήνας και φιλοδοξεί να αποτελέσει κομμάτι της μεταμόρφωσης που συντελείται αυτή τη στιγμή στον Πειραιά», όπως δηλώνουν οι επιτελείς της Wyndham Hotels & Resorts.

Το «Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas» αποτελεί επένδυση άνω των 25 εκατ. ευρώ της DKG Development και εντάσσεται στην ευρύτερη, μη αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της Wyndham Hotels & Resorts και της DKG Development για την ανάπτυξη 12 ξενοδοχείων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Από την πλευρά της, η Wyndham Hotels & Resorts διαθέτει σήμερα 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, εκ των οποίων έξι βρίσκονται στην Αττική. «Το νέο εγχείρημα αξιοποιεί παράλληλα την αυξανόμενη δυναμική του Πειραιά τόσο ως πύλης προς τα ελληνικά νησιά όσο και ως ανερχόμενου προορισμού με αυτόνομη τουριστική ταυτότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, το λιμάνι του Πειραιά υποδέχεται περισσότερους από 20 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, και καθώς η επιβατική κίνηση συνεχίζει να αυξάνεται, ενισχύεται και η ζήτηση στην πόλη για υψηλής ποιότητας καταλύματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες πριν ή μετά την παραμονή τους στα νησιά», αναφέρουν οι επιτελείς της. Το project αναπτύσσεται σε δύο όμορα οκταώροφα κτίρια και περιλαμβάνει 72 σουίτες, με επιλογές διαμονής για δωμάτια, σουίτες και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με κουζινάκι και χώρους καθιστικού. Στις premium επιλογές περιλαμβάνεται σουίτα με θέα στη θάλασσα, ιδιωτική πισίνα, βεράντα και πανοραμική θέα στη θάλασσα, ενώ οι επισκέπτες έχουν επίσης στη διάθεσή τους μια σειρά παροχών, όπως γυμναστήριο, αίθουσα συναντήσεων, καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς, υπηρεσίες ευεξίας και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση επισκεπτών.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ανάπτυξης DKG Development, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, έχει τοποθετηθεί από νωρίς στον Πειραιά έχοντας δρομολογήσει τη μεγάλη ανάπτυξη για το Piraeus Gate, το έργο αστικής ανάπλασης που στην πλήρη εικόνα του θα περιλαμβάνει, με βάση τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις, συνολικά 105.000 τ.μ. μεικτής δόμησης, σε ιδιωτική έκταση 15.000 τ.μ., 630 νέες κατοικίες, 268 εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, 5.000 τ.μ. επαγγελματικών χώρων, 500 σταθμούς εργασίας και 5.000 τ.μ. πράσινων χώρων. Το έργο θα υλοποιείται σταδιακά σε φάσεις σε βάθος τετραετίας έως το 2030, με καθεμία από τις επιμέρους αναπτύξεις να βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο, από πλευράς αδειοδότησης και κατασκευής. Κατασκευαστικά, η αρχή έχει γίνει με τα πρώτα, μικρότερης κλίμακας μεμονωμένα οικιστικά κτίρια, την ίδια στιγμή που ειδικά στο κομμάτι των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει συνεργασίες με γνωστά διεθνή ονόματα του κλάδου όπως οι Smart Rental Group και Libere Hospitaliy Group. Στις τελευταίες εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι για το Piraeus Gate ήταν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνήσεως της απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μετατροπή ανενεργής βιοτεχνικής ζώνης στο κέντρο του Πειραιά σε ζώνη «Γενικής Κατοικίας», ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη του Urban Oasis Piraeus, του συγκροτήματος με 387 διαμερίσματα που εντάσσεται στην επένδυση και του ευρύτερου masterplan.

Διαμερίσματα προς πώληση, επιπλωμένα ή μη, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και επενδυτικά για τους αγοραστές μέσα από μακροχρόνιες μισθώσεις διαθέτει η εταιρεία MIBS, μέσα από τα δύο μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών στο λιμάνι, σε πρώην επαγγελματικά ακίνητα που μετατρέπονται σε οικιστικά συγκροτήματα δεκάδων κατοικιών. Το «Etolikou Seafront», στη συμβολή των οδών Αιτωλικού και Ακτής Κονδύλη, με 76 διαμερίσματα πάνω στο λιμάνι βγήκε πιο πρόσφατα στην αγορά και περιλαμβάνει σε συνολική ανάπτυξη περίπου 4.000 τ.μ., διαμερίσματα μαζί με παροχές γυμναστηρίου, πισίνα, ευέλικτους χώρους εργασίας κ.ο.κ..

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου που υλοποιεί στον Πειραιά η MIBS Group, με παρουσία άνω των 50 ετών στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων: εξυπηρετούμενα διαμερίσματα με την έννοια ότι διατίθενται παροχές ρεσεψιόν 24/7, κοινόχρηστοι χώροι, γυμναστήριο, πισίνα, χώροι ψυχαγωγίας και ευέλικτης εργασίας περιλαμβάνονται και στο συγκρότημα στην Αιτωλικού 11, μία από τις πιο μεγάλες αστικές αναπλάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο λιμάνι.

Πρόκειται για τη μετατροπή του πρώην εργοστασίου της ιστορικής βιομηχανίας ζυμαρικών Κorona σε ένα σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα υψηλών προδιαγραφών, συνολικής ανάπτυξης 8.500 τ.μ., το οποίο θα περιλαμβάνει 158 πλήρως αυτόνομες κατοικίες και σύγχρονες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Οι πωλήσεις εδώ έχουν ήδη προχωρήσει και κατά τις πληροφορίες αφορούν Ελληνες αλλά και ξένους αγοραστές. Η πλειονότητα των ξένων, μέχρι στιγμής, αφορά επενδυτές μέσω του προγράμματος της Golden Visa, δεδομένου ότι η αξία των διαμερισμάτων τους ξεκινά από το χαμηλότερο όριο εισόδου στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης άδειας διαμονής (250.000 ευρώ) και σχετίζεται με παλιά επαγγελματικά ακίνητα που μετατρέπονται σε κατοικίες.

Στις εξελίξεις του καλοκαιριού είναι και οι εργασίες στο «κουφάρι» του Κεράνη στον Πειραιά, που έπειτα από πολλά χρόνια ερήμωσης περιβάλλεται τώρα από σκαλωσιές όπως μπορούν να διαπιστώσουν όσοι περνούν από μπροστά. Το παλιό εργοστάσιο που έστεκε ανενεργό για μία 20ετία πλέον από την περίοδο 2006-2007, οπότε και έκλεισε οριστικά λόγω των οικονομικών προβλημάτων της άλλοτε κραταιάς καπνοβιομηχανίας, μετατρέπεται σε 408 κατοικίες από τη Mercan Group, του φερώνυμου ομίλου από τον Καναδά, με τις πωλήσεις να τρέχουν ήδη με τιμές από τις 250.000 έως τις 490.000 απευθυνόμενες (κυρίως) σε αγοραστές μέσω του προγράμματος Golden Visa.

Κεντρική φωτο κειμένου: Το oλοκαίνουριο «Zeus Piraeus Grand» διαθέτει 125 διαμερίσματα, από 35 έως 128 τ.μ., με δυνατότητα φιλοξενίας έως πέντε ατόμων ανά διαμέρισμα. Το έργο, με επένδυση 25 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε σε ένα από τα γνωστά κεντρικά ακίνητα του λιμανιού, το κτίριο Ζουγανέλη

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