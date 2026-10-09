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Όταν η Ανίκο Γουντς και ο σύζυγός της αναζητούσαν μια εξοχική κατοικία κοντά στη λίμνη Μπάλατον, στην κεντρική Ουγγαρία, δυσκολεύονταν ακόμη και να βρουν ένα απλό αγροτικό σπίτι που να βρίσκεται εντός του προϋπολογισμού τους.

Το 2022, οι τιμές των ακινήτων είχαν αυξηθεί σημαντικά, καθώς η πανδημία είχε οδηγήσει πολλούς Ούγγρους στην αναζήτηση εξοχικών κατοικιών κοντά στη λίμνη Μπάλατον, τη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στην Κεντρική Ευρώπη. Η αυξημένη ζήτηση για σπίτια στις περιοχές γύρω από τη λίμνη είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές να εκτοξευθούν.

Το ζευγάρι αποφάσισε να ψάξει και σε άλλες περιοχές και τελικά αγόρασε ένα παλιό οινοποιείο κοντά στην πόλη Σούμεγκ, στην περιοχή των Ορέων του Μπαλατόν, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης. Στο ακίνητο γινόταν παλαιότερα η αποθήκευση και η έκθλιψη των σταφυλιών.

Αρκετά χρόνια αργότερα, οι τιμές των εξοχικών κατοικιών εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με στοιχεία του μεσιτικού γραφείου Otthon Centrum, η μέση τιμή πώλησης μιας εξοχικής κατοικίας έφτασε το 2025 περίπου τα 2.100 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν τετραπλάσιο από την αντίστοιχη τιμή του 2018, η οποία ήταν κάτω από 570 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Γιατί η λίμνη Μπάλατον;

Οι διακοπές στις ακτές της λίμνης Μπάλατον, που εκτείνονται σε μήκος σχεδόν 200 χιλιομέτρων, αποτελούν αγαπημένη συνήθεια των Ούγγρων εδώ και πολλά χρόνια. Κατά την περίοδο του κομμουνισμού (1949-1989), όταν τα ταξίδια στο εξωτερικό ήταν αυστηρά περιορισμένα, η λίμνη Μπάλατον ήταν ο πιο δημοφιλής προορισμός για διακοπές μέσα στη χώρα. Τα συνδικάτα προσέφεραν στα μέλη τους και στις οικογένειές τους καταλύματα σε πολύ χαμηλές τιμές, γεγονός που έκανε τις διακοπές στη λίμνη προσιτές ακόμη και για τις οικογένειες της εργατικής τάξης, σύμφωνα με το CNBC.

Καθώς η Ουγγαρία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, η λίμνη Μπάλατον αποκαλείται συχνά «η εσωτερική θάλασσα» της χώρας. Έχει μήκος σχεδόν 80 χιλιόμετρα και φτάνει σε πλάτος περίπου τα 14 χιλιόμετρα στο ευρύτερο σημείο της. Η πόλη Μπαλατόνφουρεντ, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για διακοπές στην περιοχή, απέχει περίπου μιάμιση ώρα οδικώς από τη Βουδαπέστη.

Οι νότιες ακτές της λίμνης είναι γνωστές κυρίως για τις παραλίες τους, που προσελκύουν πολλές οικογένειες. Αντίθετα, ορισμένες περιοχές στη βόρεια πλευρά έχουν εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή και ακριβό προορισμό, που συχνά χαρακτηρίζεται ως τα «Χάμπτονς της Ουγγαρίας». Σύμφωνα με τη Γουντς, η οποία διαχειρίζεται τον ιστότοπο «How To Hungary», η γραφική αυτή περιοχή προσελκύει όσους αναζητούν ακριβές εξοχικές κατοικίες, εξαιρετικά εστιατόρια, αμπελώνες, ιστιοπλοΐα και έντονη κοινωνική ζωή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στο Τιχάνι, μια χερσόνησο στη βόρεια όχθη της λίμνης, οι τιμές των ακινήτων μπορεί να φτάσουν έως και τα 2,78 εκατομμύρια δολάρια. Σε αγγελία που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο στον ιστότοπο της Sotheby’s, ένα διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια και τρία μπάνια προσφερόταν σε αυτή την τιμή. Ο Γκάμπορ Σόκι-Τόθ, αναλυτής του Otthon Centrum, δήλωσε ότι το Τιχάνι «είναι μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ουγγαρίας για την αγορά εξοχικής κατοικίας, με τις τιμές να ξεπερνούν ακόμη και εκείνες της Βουδαπέστης».

Η Sotheby’s χαρακτηρίζει τις πολυτελείς βίλες γύρω από τη λίμνη Μπάλατον ως «εξαιρετική ευκαιρία» για επενδύσεις. Όπως αναφέρει, πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή διατίθενται συχνά σε τιμές πολύ χαμηλότερες από εκείνες αντίστοιχων ακινήτων σε πιο γνωστές ευρωπαϊκές αγορές πολυτελών κατοικιών.

Έργα που έχουν σταματήσει

Ωστόσο, η εικόνα της αγοράς δεν είναι τόσο απλή. Οι τιμές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά επίπεδα του 2025. Σύμφωνα με την Otthon Centrum, η μέση τιμή πώλησης μιας εξοχικής κατοικίας γύρω από τη λίμνη Μπάλατον διαμορφώνεται σήμερα περίπου στα 2.015 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, σημειώνοντας πτώση 4,3% σε σχέση με πέρυσι.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα οικοπέδων με θέα στη λίμνη, μαζί με την κατασκευή όλο και περισσότερων πολυτελών κατοικιών στο Μπαλατόνφουρεντ και σε άλλες πόλεις γύρω από τη λίμνη, κρατούν τις τιμές των ακινήτων σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, το υψηλό κόστος δανεισμού και η αύξηση του αριθμού των νέων διαμερισμάτων που διατίθενται στην αγορά «περιορίζουν την περαιτέρω άνοδο των τιμών», σύμφωνα με τον Σόκι-Τόθ.

Η σημερινή κατάσταση στην αγορά ακινήτων δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής να ξεκινήσει η κατασκευή του «Grand Balaton», ενός πολυτελούς οικιστικού συγκροτήματος στο Μπαλατονακαράτια, στο ανατολικό άκρο της λίμνης, περίπου μία ώρα οδικώς από το κέντρο της Βουδαπέστης.

Το συγκρότημα πρόκειται να αναπτυχθεί σε έκταση 25.000 τετραγωνικών μέτρων και θα περιλαμβάνει 100 διαμερίσματα, με τις τιμές να ξεκινούν από περίπου 382.000 δολάρια και να φτάνουν έως περίπου 1,19 εκατομμύρια δολάρια. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε κήπους, πισίνα, χώρους ευεξίας και γυμναστικής, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για εργασία. Προβλέπεται ότι τα κτίρια δεν θα ξεπερνούν σε ύψος τις κορυφές των δέντρων, ενώ οι χώροι στάθμευσης θα βρίσκονται υπόγεια, ώστε το συγκρότημα να είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένο από αυτοκίνητα.

Ορισμένα από τα οικόπεδα του Grand Balaton έχουν ήδη αγοραστεί, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή του συγκροτήματος. Ο διευθυντής ανάπτυξης, Γκάμπορ Κάντας, δήλωσε ότι το έργο διαθέτει ήδη όλες τις απαραίτητες άδειες και μπορεί να ξεκινήσει «μόλις οι συνθήκες στην αγορά ακινήτων το επιτρέψουν».

«Διαθέτουμε όλες τις άδειες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο όταν οι συνθήκες της αγοράς θα είναι ευνοϊκές», ανέφερε. Όπως εξήγησε, η αγορά ακινήτων στην Ουγγαρία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, περνά από περιόδους ανάπτυξης και επιβράδυνσης. «Αυτή την περίοδο, η αγορά βρίσκεται σε μια πιο δύσκολη φάση», πρόσθεσε ο Κάντας.

Η τοπική ζωή

Τον Αύγουστο, η ουγγρική κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τον χαρακτηρισμό δύο ιδιωτικών πολυτελών οικιστικών έργων γύρω από τη λίμνη ως «έργων εθνικής οικονομικής προτεραιότητας». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι των περιοχών όπου σχεδιάζονται τέτοια έργα θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να συμμετέχουν στις σχετικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τον Σόκι-Τόθ, ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός επέτρεπε στους κατασκευαστές να παρακάμπτουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. «Αναμένω ότι ορισμένα από αυτά τα έργα θα σταματήσουν εντελώς ως αποτέλεσμα της κατάργησης του συγκεκριμένου χαρακτηρισμού», δήλωσε.

Για τη Γκαμπριέλα Βάις, η οποία διευθύνει εδώ και 15 χρόνια το μεσιτικό γραφείο BalatonHomes, ορισμένες περιοχές γύρω από το Μπαλατόνφουρεντ θυμίζουν ένα «μικρό Μονακό», με ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, γήπεδα γκολφ και δραστηριότητες όπως η ιππασία. «Ωστόσο», όπως αναφέρει, «οι υψηλές τιμές των ακινήτων έχουν κάνει την περιοχή απρόσιτη για αρκετούς ντόπιους, με αποτέλεσμα ορισμένοι να αναγκάζονται να φύγουν».

«Έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ποιοι άνθρωποι ζουν εδώ. Πλέον βλέπουμε περισσότερες οικογένειες από τη Βουδαπέστη. Για παράδειγμα, ο σύζυγος μπορεί να είναι δικηγόρος και η οικογένεια να έχει μετακομίσει εδώ με τα παιδιά. Εκείνος, όμως, συνεχίζει να πηγαίνει στη Βουδαπέστη για να εργαστεί», είπε η Βάις.

Η Γουντς και ο σύζυγός της μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ ενός μικρού διαμερίσματος στη Βουδαπέστη και του οινοποιείου τους στην περιοχή της λίμνης Μπάλατον. Όπως λέει η ίδια, «η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν μόνιμα στην περιοχή είναι διαφορετική από τον τρόπο ζωής και τις δραστηριότητες που προσελκύουν τους εύπορους επισκέπτες». Παρά την ανάπτυξη, σε ορισμένες περιοχές η ζωή παραμένει πιο παραδοσιακή. «Οι άνθρωποι καλλιεργούν τα αμπέλια τους, κόβουν ξύλα, φροντίζουν τη γη τους και ανησυχούν για τον καιρό», είπε.

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