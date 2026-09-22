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Το νέο mega deal στην ελληνική αγορά πληροφορικής αποτελεί γεγονός: η HG, ένα private equity με έδρα το Λονδίνο, αλλά παγκόσμιας εμβέλειας, αποκτά το 70% του ομίλου Entersoftone, που θεωρείται εκ των leaders του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα του business software.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπόλοιπο 30% παραμένει στον όμιλο Olympia και στην Imker Capital, με το μεγαλύτερο από το μισό αυτού του ποσοστού να ανήκει στον πρώτο.

Η μεγάλη είδηση πρόκειται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, που επιβεβαιώνουν όσα έγραψε η στήλη dark room.

Η HG προχωρά σε σειρά επενδύσεων και εξαγορών σε ΑΙ και σε εταιρείες εξειδικευμένες στο επιχειρηματικό λογισμικό, υλοποιώντας ένα μεγάλο πλάνο για τη δημιουργία αντίστοιχου οικοσυστήματος και σε αυτό το πλαίσιο επέλεξε την Entersoftone, η οποία διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε αυτόν τον κλάδο.

Πληροφορίες από κύκλους της αγοράς αναφέρουν ότι ήταν επιθυμία των νέων επενδυτών να διατηρήσει θέση στον όμιλο της Entersoftone η Olympia Group, όπως και έγινε.

Σε σχέση με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για την αποτίμηση της Entersoftone στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ με αφορμή το νέο deal, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια σχετική επιβεβαίωση και είναι από τα ζητήματα που πιθανώς θα διευκρινιστούν μέσα από τις επικείμενες επίσημες ανακοινώσεις.

Η αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα αναπτύσσεται με πολύ ταχείς ρυθμούς και ήδη η αξία της φέρεται να έχει διπλασιαστεί την τελευταία 3ετία στα 700 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη να εκτιναχθεί ακόμα και πάνω από το «φράγμα» του 1 δισ. ευρώ έως το 2028.

Οι ισχυρές προοπτικές αυτής της αγοράς, αλλά και του ομίλου της Entersoftone λειτούργησαν υπέρ της απόφασης της HG για την μεγάλη επένδυσή της στην ελληνική τεχνογνωσία στον κλάδο της πληροφορικής.

Υπενθυμίζεται, ότι η Entersoftone προέκυψε ως σχήμα από την συγχώνευση των Entersoft και SoftOne το 2025, μετά την εξαγορά της δεύτερης στα «χρυσά» deals του 2024 από τον όμιλο Olympia. Δυόμιση χρόνια αργότερα, έρχεται η νέα μεγάλη αυτή συμφωνία…

Η HG είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες private equity παγκοσμίως, με έδρα το Λονδίνο και ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική (διατηρώντας γραφεία σε Μόναχο, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Σαν Φρανσίσκο και Σιγκαπούρη).

Με περισσότερα από 110 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση (AUM) εκ μέρους 200+ θεσμικών επενδυτών, η Hg εξειδικεύεται αποκλειστικά σε επενδύσεις buyout στους κλάδους του λογισμικού (software), των τεχνολογικών υπηρεσιών και της αυτοματοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερες από 60 κορυφαίες επιχειρήσεις με συνολική επιχειρηματική αξία (Enterprise Value) που ξεπερνά τα 195 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επενδυτική φιλοσοφία της Hg βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή και τη λειτουργική υποστήριξη (Value Creation), βοηθώντας τις εταιρείες του portfolio της να κλιμακώσουν τη δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, η Hg κατέχει ηγετική θέση στην ενσωμάτωση τεχνολογιών Agentic AI στις επιχειρήσεις της, έχοντας αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic.

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