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Ο κινεζικός τεχνολογικός όμιλος Huawei σχεδιάζει να διευρύνει τη συνεργασία του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με εγχώριες φαρμακευτικές εταιρείες, επεκτείνοντάς την στην ανάπτυξη φαρμάκων και την κλινική πρακτική, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας.

Η κίνηση αναδεικνύει τις φιλοδοξίες της Huawei να αποκτήσει παρουσία στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της ανακάλυψης φαρμάκων με τη βοήθεια της AI, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες επενδύουν σε εργαλεία μοντελοποίησης και αυτοματοποιημένα εργαστήρια, προκειμένου να συντομεύσουν τον χρόνο ανάπτυξης και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα.

«Καθώς εμβαθύνουμε περαιτέρω την έρευνά μας γύρω από την AI στον ιατρικό τομέα, θα έχουμε περισσότερες συνεργασίες και αποτελέσματα με φαρμακευτικές εταιρείες, από την παραγωγή φαρμάκων έως την κλινική πρακτική και την τελική εφαρμογή», δήλωσε στο Reuters ο Γουίλιαμ Ζανγκ, πρόεδρος της μονάδας δραστηριοτήτων της Huawei στον τομέα της υγείας.

Όπως είπε, η Huawei έχει ήδη ορισμένες συνεργασίες στον τομέα της κλινικής πρακτικής σε νοσοκομεία και διερευνά περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τα έργα αυτά πραγματοποιούνται επί του παρόντος κυρίως με εγχώριες φαρμακευτικές εταιρείες, ανέφερε.

Ο αμερικανικός κολοσσός ημιαγωγών Nvidia έχει συνάψει συνεργασίες που σχετίζονται με την AI με φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Eli Lilly και η Novo Nordisk, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας επιδιώκουν να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για φαρμακευτική έρευνα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Huawei προσφέρει εργαλεία για τον εντοπισμό πιθανών υποψήφιων φαρμακευτικών ουσιών, παράλληλα με τα μικροτσίπ Ascend και Kunpeng.

Τον Μάιο, η Huawei ανακοίνωσε ότι έργο που υλοποίησε με την κρατική Guangzhou Pharmaceutical Holdings ήταν το πρώτο στον κλάδο στο οποίο δοκιμάστηκαν στην πράξη μοντέλα AI για την έρευνα φαρμάκων, προσαρμοσμένα στις τεχνολογίες Ascend και Kunpeng της εταιρείας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, η μηχανική μάθηση θα μπορούσε μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια να μειώσει στο μισό τον χρόνο και το κόστος των πρώτων σταδίων ανάπτυξης φαρμάκων.

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