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Η Huawei και η HP ενισχύουν τη συνεργασία τους στον κρίσιμο τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ολοκληρώνοντας μια πολυετή συμφωνία αμοιβαίας αδειοδότησης πατεντών με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, τεχνολογίες που σχετίζονται με το Wi-Fi.

Η συμφωνία, η ολοκλήρωση της οποίας ανακοινώθηκε στις 26 Αυγούστου, επιτρέπει στην αμερικανική τεχνολογική εταιρεία να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένες πατέντες της Huawei. Πρόκειται για τεχνολογίες που αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου πνευματικής ιδιοκτησίας του κινεζικού ομίλου και συνδέονται με πρότυπα ασύρματης συνδεσιμότητας.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι πατέντες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλύτερων τεχνολογικών επιχειρήσεων διεθνώς.

Η τεχνολογία Wi-Fi στο επίκεντρο

Η συμφωνία φέρνει στο προσκήνιο το μεγάλο χαρτοφυλάκιο πατεντών που έχει δημιουργήσει η Huawei μέσα από τις επενδύσεις της στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Η κινεζική εταιρεία δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), επενδύοντας παράλληλα σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ασύρματη σύνδεση συσκευών και δικτύων.

Μέσω της νέας συμφωνίας, η HP αποκτά δικαιώματα χρήσης συγκεκριμένων τεχνολογιών της Huawei που σχετίζονται με το Wi-Fi, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μηχανισμού αμοιβαίας αδειοδότησης.

Η πρακτική των συμφωνιών cross-licensing έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεχνολογική βιομηχανία, καθώς επιτρέπει σε επιχειρήσεις με μεγάλα χαρτοφυλάκια πνευματικής ιδιοκτησίας να χρησιμοποιούν κατοχυρωμένες τεχνολογίες υπό συμφωνημένους όρους.

Παράλληλα, μπορεί να περιορίζει τον κίνδυνο πολυετών νομικών αντιπαραθέσεων για παραβίαση δικαιωμάτων και να διευκολύνει την ενσωμάτωση κοινών τεχνολογικών προτύπων σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.

Οι πατέντες ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο

Για τη Huawei, η συμφωνία αποτελεί παράλληλα έναν τρόπο εμπορικής αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει στην καινοτομία.

Οι πατέντες δεν λειτουργούν μόνο ως νομικό μέσο προστασίας μιας εφεύρεσης. Για τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους αποτελούν περιουσιακά στοιχεία με σημαντική οικονομική αξία, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω συμφωνιών αδειοδότησης από άλλες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι τεχνολογίες που συνδέονται με ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα. Όσο περισσότερες συσκευές βασίζονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές συνδεσιμότητας, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνεται η σημασία των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η συμφωνία με την HP αναδεικνύει επομένως μια διαφορετική πλευρά της δραστηριότητας της Huawei: πέρα από την κατασκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και καταναλωτικών συσκευών, ο κινεζικός όμιλος επιδιώκει να αξιοποιεί διεθνώς το τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο που έχει αναπτύξει.

Η στρατηγική της Huawei στην καινοτομία

Ο Άλαν Φαν, αρμόδιος για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στη Huawei, υπογράμμισε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ανεξάρτητη καινοτομία σε τεχνολογίες αιχμής, πληροφορικής και επικοινωνιών.

Όπως ανέφερε, μέσω της αδειοδότησης πατεντών η Huawei επιδιώκει να διαθέτει τις καινοτομίες της ευρύτερα στη βιομηχανία, επιτρέποντας την αξιοποίησή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε καταναλωτές διεθνώς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τυποποιημένες τεχνολογίες, δηλαδή στις τεχνολογικές λύσεις που συνδέονται με πρότυπα ευρείας εφαρμογής και χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς κατασκευαστές.

Η συμφωνία με την HP εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική: η τεχνολογική καινοτομία μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω συνεργασιών ακόμη και μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές και βρίσκονται σε διαφορετικές πλευρές του διεθνούς τεχνολογικού ανταγωνισμού.

Η οικονομία πίσω από τις πατέντες

Οι συμφωνίες αδειοδότησης έχουν αποκτήσει αυξανόμενη σημασία για τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η ανάπτυξη ενός σύγχρονου προϊόντος μπορεί να απαιτεί τη χρήση μεγάλου αριθμού κατοχυρωμένων τεχνολογιών.

Από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα smartphones μέχρι τα δίκτυα και τις συσκευές που συνδέονται ασύρματα, η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί βασικό συστατικό της τελικής τεχνολογίας.

Για τις εταιρείες που επενδύουν σημαντικά ποσά σε έρευνα και ανάπτυξη, η κατοχύρωση πατεντών προσφέρει τη δυνατότητα να προστατεύσουν τις καινοτομίες τους και, παράλληλα, να δημιουργήσουν πρόσθετη οικονομική αξία μέσα από συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης.

Για τις επιχειρήσεις που αποκτούν τις άδειες, αντίστοιχα, τέτοιες συμφωνίες μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες με σαφείς όρους, μειώνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τη χρήση κατοχυρωμένης τεχνογνωσίας.

Στην περίπτωση Huawei και HP, η πολυετής συμφωνία δείχνει ότι, παρά τις ευρύτερες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, οι ανάγκες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας εξακολουθούν να δημιουργούν πεδία συνεργασίας.

Η τεχνολογία Wi-Fi και οι πατέντες που τη στηρίζουν αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλληλεξάρτησης: πίσω από μία καθημερινή λειτουργία για εκατομμύρια συσκευές βρίσκεται ένα σύνθετο πλέγμα έρευνας, τεχνογνωσίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συμφωνιών μεταξύ των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων του κόσμου.

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