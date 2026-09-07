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Η Maserati μπορεί να παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του ιταλικού αυτοκινήτου, όμως οι αριθμοί έχουν πλέον καταστήσει σαφές ότι το ιστορικό brand της Stellantis χρειάζεται επειγόντως ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Και αυτό το μοντέλο, όπως όλα δείχνουν, μπορεί να έχει έντονο κινεζικό αποτύπωμα.

Η Stellantis βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Huawei και τον κινεζικό όμιλο JAC Group για μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική συνεργασία γύρω από τη Maserati, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters. Στο τραπέζι βρίσκεται η αξιοποίηση της πλατφόρμας Harmony Intelligent Mobility της Huawei για τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας, ενώ στόχος φέρεται να είναι η παραγωγή του πρώτου οχήματος που θα προκύψει από τη συνεργασία έως το τέλος του 2027, σύμφωνα με το Reuters.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η πιθανή συμφωνία δεν αφορά απλώς την προμήθεια ενός εξαρτήματος ή ενός συστήματος από έναν Κινέζο προμηθευτή. Το υπό εξέταση μοντέλο παραπέμπει σε βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Maserati αναπτύσσει την επόμενη γενιά των αυτοκινήτων της.

Η κρίση που πιέζει τη Stellantis

Η ανάγκη για μια τέτοια κίνηση εξηγείται από την απότομη επιδείνωση των επιδόσεων της Maserati. Η μάρκα παρέδωσε λιγότερα από 8.000 αυτοκίνητα το 2025, ενώ εμφάνισε προσαρμοσμένη λειτουργική ζημία 198 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μια πρόσκαιρη κάμψη, αλλά μια κρίση που αφορά το ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο του Trident.

Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν εξεταστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης κατάστασης της Stellantis. Ο όμιλος έκλεισε το 2025 με καθαρή ζημία 22,3 δισ. ευρώ, ενώ το νέο στρατηγικό του σχέδιο προβλέπει επενδύσεις άνω των 24 δισ. ευρώ σε παγκόσμιες πλατφόρμες, κινητήρες και νέες τεχνολογίες.

Η Maserati, επομένως, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο πρόβλημα. Αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Stellantis να ξαναβρεί ισορροπία ανάμεσα στο κόστος ανάπτυξης, την ηλεκτροκίνηση, την τεχνολογία και την ανάγκη να διατηρήσει ζωντανά τα premium και luxury brands του ομίλου.

Huawei για την τεχνολογία, JAC για την παραγωγή

Το πιθανό μοντέλο συνεργασίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή κάθε πλευρά φαίνεται να εισφέρει διαφορετικό πλεονέκτημα. Η Huawei θα μπορούσε να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην τεχνολογία και στο software των οχημάτων, ενώ η JAC διαθέτει την παραγωγική και μηχανολογική τεχνογνωσία που απαιτείται για την ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Από την άλλη πλευρά, η Maserati θα κρατούσε τα στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς της: σχεδιασμό, brand, τοποθέτηση στην αγορά και διεθνές δίκτυο. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη συζήτηση περισσότερο σύνθετη από μια απλή «κινεζοποίηση» της μάρκας.

Το σενάριο που έχει δημοσιοποιηθεί προβλέπει μάλιστα ένα μοντέλο dual badge. Το ίδιο αυτοκίνητο θα μπορούσε να διατίθεται στην Κίνα με το σήμα της Maextro, της luxury μάρκας που έχει δημιουργηθεί από Huawei και JAC, και στις διεθνείς αγορές ως Maserati. Το σχήμα θα επέτρεπε στη Stellantis να αξιοποιήσει την κινεζική τεχνολογία και παραγωγική βάση, χωρίς να εγκαταλείψει το διεθνές brand equity της Maserati.

«Κινέζικη» Maserati ή νέα εποχή για το Made in Italy;

Εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο ερώτημα. Μια τέτοια συνεργασία δεν σημαίνει ότι η Maserati περνά σε κινεζική ιδιοκτησία. Η Stellantis εξακολουθεί να ελέγχει τη μάρκα και έχει ξεκαθαρίσει ότι το Trident αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της. Στο σχέδιο FaSTLane 2030 προβλέπεται μάλιστα ενίσχυση της Maserati ως αμιγώς luxury brand, με δύο νέα μοντέλα της κατηγορίας E.

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι διαφορετικό: πόσο κινεζική μπορεί να γίνει η τεχνολογική και παραγωγική βάση ενός αυτοκινήτου που θα συνεχίσει να πωλείται ως ιταλικό luxury προϊόν;

Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται ήδη σε φάση βαθιάς αναδιάρθρωσης, καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν αποκτήσει σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα σε ηλεκτρικά οχήματα, software και ταχύτητα ανάπτυξης νέων μοντέλων. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται ολοένα περισσότερο σε συνεργασίες με κινεζικούς ομίλους για να μειώσουν κόστος, να επιταχύνουν την παραγωγή και να αξιοποιήσουν εργοστάσια που λειτουργούν κάτω από τη δυναμικότητά τους, όπως έγραψαν οι Financial Times.

Το στοίχημα για τα εργοστάσια της Ιταλίας

Για τη Stellantis υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση: η απασχόληση και η παραγωγή στην Ιταλία.

Μια συμφωνία με Huawei και JAC θα μπορούσε, σύμφωνα με το Reuters, να ενισχύσει την παραγωγική δραστηριότητα στα εργοστάσια του Cassino και της Modena, όπου κατασκευάζονται σήμερα μοντέλα της Maserati, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ζήτηση και έντονη πίεση για περιορισμό του κόστους. Η αξιοποίηση κινεζικής τεχνολογίας δεν θα είχε επομένως μόνο στόχο να κάνει τη Maserati πιο ανταγωνιστική στην Κίνα, αλλά ενδεχομένως να διασφαλίσει και μεγαλύτερους όγκους παραγωγής στην Ιταλία.

Το μεγάλο στοίχημα είναι αν μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία χωρίς να χαθεί η ταυτότητα της Maserati.

Ο Δεκέμβριος θα κρίνει το μέλλον

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Η Stellantis περιορίζεται να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με διάφορους παίκτες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ Huawei και JAC δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως τις πληροφορίες.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι ο Δεκέμβριος του 2026, όταν η Maserati αναμένεται να παρουσιάσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της. Εκεί θα φανεί εάν η συνεργασία με Huawei και JAC θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα της αναγέννησης του brand ή απλώς ένα από τα εργαλεία που εξετάζει η Stellantis.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση γύρω από τη Maserati αποτυπώνει μια πολύ μεγαλύτερη αλλαγή στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Η τεχνολογία, η παραγωγή και το brand δεν χρειάζεται πλέον να βρίσκονται στην ίδια χώρα. Για την Stellantis, η επιλογή είναι αν θα χρησιμοποιήσει αυτή τη νέα πραγματικότητα για να ξανακάνει τη Maserati κερδοφόρα, χωρίς να θυσιάσει αυτό που την έκανε παγκόσμιο σύμβολο του ιταλικού luxury αυτοκινήτου.

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