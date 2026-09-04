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O κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός της Huawei ανέφερε έσοδα 467,82 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 59,85 δισεκατομμυρίων ευρώ) στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με ετήσια αύξηση 9,55%, σύμφωνα με τα στοιχεία της εξάμηνης αναφοράς της εταιρίας που δημοσιοποιήθηκαν την 31η Αυγούστου.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, οι δαπάνες έρευνας κι ανάπτυξης (R&D) της Huawei αυξήθηκαν στα 121,38 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 15,53 δισεκατομμύρια ευρώ) καταγράφοντας ρεκόρ, με ετήσια αύξηση 25,2%, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 25,94% επί των συνολικών εσόδων.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση που προηγήθηκε, η Huawei είχε τονίσει την αύξηση των επενδύσεων R&D σε στρατηγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διασυνδεσιμότητας, της πληροφορικής, των τερματικών ηλεκτρονικού νέφους υπολογιστών, της έξυπνης οδήγησης, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κινεζική εταιρία δεσμεύτηκε για την ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης κι ασφάλειας σε κάθε προϊόν και δίκτυο της, ώστε να ενισχύσει αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητά της.

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