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Η Ευρώπη βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων (data centers) που θα στηρίξουν την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Κυβερνήσεις και τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια σε υποδομές υπολογιστικής ισχύος, την ώρα όμως που αυξάνονται οι αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες για τις ενεργειακές απαιτήσεις και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτών των εγκαταστάσεων.

Χώρες όπως η Γαλλία, η Δανία, η Πολωνία και η Τσεχία έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν συνολικά 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία των λεγόμενων «γιγαεργοστασίων» τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ για αντίστοιχες υποδομές, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Politico.

Η Γερμανία οδηγεί την ευρωπαϊκή κούρσα επενδύσεων

Η πιο φιλόδοξη στρατηγική προέρχεται από τη Γερμανία, η οποία έχει δεσμευτεί να προσθέσει ακόμη 800 εκατ. ευρώ στη χρηματοδότηση των σχετικών έργων. Με την επιπλέον αυτή συνεισφορά, η συνολική γερμανική συμμετοχή αναμένεται να φτάσει το 1 δισ. ευρώ.

Άλλες χώρες κινούνται με μικρότερα ποσά, από τα 50 εκατ. ευρώ της Σουηδίας έως μόλις 1 εκατ. ευρώ της Λιθουανίας. Παράλληλα, η Κροατία, η Ουγγαρία και η Λιθουανία στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της Πολωνίας, με συνολική χρηματοδότηση περίπου 36 εκατ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να επιλέξει τις επικρατέστερες προτάσεις στις αρχές του επόμενου έτους. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η κατασκευή των εγκαταστάσεων, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 18 μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετές κυβερνήσεις πιθανότατα θα αρχίσουν να καταβάλλουν τα πρώτα ποσά από το 2028, με τις πληρωμές να κατανέμονται σε βάθος πενταετίας.

Η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει την απόσταση από ΗΠΑ και Κίνα

Η προσπάθεια της Ευρώπης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής ηγηθεί της παγκόσμιας κούρσας, καθώς τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η OpenAI, η Anthropic και η xAI του Ίλον Μασκ επενδύουν τεράστια ποσά σε έργα μεγάλης κλίμακας, όπως τα Stargate και Colossus.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν ενισχύσει την αμερικανική υπεροχή στην επέκταση των data centers και στην παροχή της αναγκαίας υπολογιστικής ισχύος για τα μοντέλα AI.

Η Κίνα ακολουθεί με εξίσου μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από κρατικά κεφάλαια και αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Πεκίνου να ανταγωνιστεί την αμερικανική τεχνολογική κυριαρχία.

Οι τοπικές κοινωνίες αρχίζουν να αντιδρούν

Παρά τη στρατηγική σημασία των νέων υποδομών, οι αντιδράσεις για τα data centers αυξάνονται, αρχικά στις ΗΠΑ και πλέον και στην Ευρώπη.

Στην Αυστρία, η Google κατασκευάζει το πρώτο υπερσύγχρονο κέντρο δεδομένων της χώρας στην περιοχή Κρόνστορφ, περίπου δύο ώρες από τη Βιέννη. Η εγκατάσταση θα μπορούσε, σε πλήρη λειτουργία, να καταναλώνει ενέργεια που αντιστοιχεί έως και στο 7% της σημερινής συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Αυστρίας.

Το μέγεθος των ενεργειακών αναγκών έχει προκαλέσει ανησυχίες σε μέρος της τοπικής κοινωνίας, με ομάδες πολιτών να προσπαθούν να εμποδίσουν την κατασκευή και την επέκταση της εγκατάστασης.

Από τη Γαλλία έως την Ιρλανδία η μάχη για την ενέργεια

Ανάλογες αντιδράσεις καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Γαλλία, ακτιβιστές έχουν στοχοποιήσει αντίστοιχα έργα, ενώ στην Ιταλία κάτοικοι έχουν εκφράσει διαμαρτυρίες για νέες εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Ιρλανδία, όπου τα data centers καταναλώνουν ήδη περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Αντίπαλοι νέων έργων έχουν προσφύγει ακόμη και στη δικαιοσύνη προκειμένου να εμποδίσουν την περαιτέρω επέκτασή τους, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν καταφέρει να ανατρέψουν τα σχέδια.

Η Ευρώπη καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη να αποκτήσει τεχνολογική αυτονομία στην εποχή της AI και στις πιέσεις για το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις των νέων υποδομών στις τοπικές κοινωνίες.

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