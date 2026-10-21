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Επτά μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να μην έχει μια πλήρη εικόνα για τον λογαριασμό του πολέμου με το Ιράν. Οι διαθέσιμες εκτιμήσεις αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος των δαπανών, αφήνοντας εκτός σημαντικές απώλειες σε στρατιωτικό εξοπλισμό και υποδομές, οι οποίες αναμένεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον αμερικανικό προϋπολογισμό.

Οι εκτιμήσεις του Πενταγώνου και του μη κομματικού Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου τοποθετούν μέχρι σήμερα το άμεσο κόστος μεταξύ 38 και 42 δισ. δολαρίων. Το ποσό, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει την αξία των αεροσκαφών που έχουν καταστραφεί ούτε το κόστος αποκατάστασης των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις με drones.

Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το πραγματικό τίμημα είναι αισθητά υψηλότερο.

81 αμερικανικά αεροσκάφη εκτός μάχης

Μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει 81 στρατιωτικά αεροσκάφη στον πόλεμο με το Ιράν, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από εκείνον που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάιο.

Η μεγαλύτερη κατηγορία απωλειών αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Συνολικά 45 Reaper έχουν καταστραφεί. Τα συγκεκριμένα drones χρησιμοποιούνται για επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών, εντοπισμό στόχων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών.

Οι απώλειες, όμως, δεν περιορίζονται στα Reaper. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών και επιθετικά ελικόπτερα, γεγονός που διευρύνει σημαντικά το οικονομικό αποτύπωμα της σύγκρουσης.

Η αξία ορισμένων από τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που έχουν χαθεί ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα. Επομένως, ακόμη και χωρίς να υπολογίζονται οι υπόλοιπες επιχειρησιακές δαπάνες, η συνολική αξία του εξοπλισμού που καταστράφηκε ανέρχεται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι βάσεις που μπορεί να μην αποκατασταθούν

Το δεύτερο μεγάλο και μέχρι σήμερα δύσκολα υπολογίσιμο κόστος αφορά τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι ιρανικές επιθέσεις με drones έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε ορισμένες εγκαταστάσεις, σε βαθμό που η πλήρης αποκατάστασή τους ενδέχεται να μην θεωρείται πλέον οικονομικά ή στρατηγικά βιώσιμη.

Αντί της ανοικοδόμησης των συγκεκριμένων βάσεων, εξετάζεται η δημιουργία νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε μεγαλύτερη απόσταση από τις σημερινές θέσεις. Μια τέτοια επιλογή θα συνεπάγεται σημαντικές νέες επενδύσεις, όχι μόνο για την κατασκευή των υποδομών, αλλά και για τη μεταφορά και επανεγκατάσταση του απαραίτητου στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το ακριβές κόστος αυτής της διαδικασίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι θα προστεθεί στον ήδη υψηλό λογαριασμό της στρατιωτικής εκστρατείας.

Παράλληλα, η πρόσφατη μετακίνηση αμερικανικών βομβαρδιστικών από βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από αξιόπιστες πληροφορίες για επικείμενη ιρανική επίθεση με drones, ανέδειξε μια ακόμη παράμετρο: η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον γεωγραφικά στη Μέση Ανατολή.

Το ανθρώπινο κόστος

Πέρα από τις δημοσιονομικές επιβαρύνσεις και τις απώλειες στρατιωτικού εξοπλισμού, υπάρχει ένα κόστος που δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε έναν προϋπολογισμό.

Οι ανθρώπινες απώλειες του πολέμου είναι πολύ μεγαλύτερες από οποιοδήποτε οικονομικό μέγεθος. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ αυτών και άμαχοι, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους.

Στην ευρύτερη εικόνα περιλαμβάνονται και οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου χρησιμοποιείται αμερικανικής προέλευσης στρατιωτικός εξοπλισμός και πυρομαχικά. Έτσι, το κόστος της σύγκρουσης δεν αφορά μόνο τις άμεσες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά συνδέεται και με μια ευρύτερη περιφερειακή πολεμική αναμέτρηση.

Από την πυρηνική απειλή στις αεροπορικές επιδρομές

Η αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή παρουσιάστηκε αρχικά ως αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί μια ενδεχόμενη ιρανική επίθεση, ακόμη και με πυρηνικά όπλα.

Στα μέσα του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει τότε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας είχαν «καταστραφεί ολοσχερώς».

Ωστόσο, η σημερινή σύγκρουση δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις προηγούμενες επιλογές της αμερικανικής πολιτικής. Κατά την πρώτη θητεία του, ο Τραμπ είχε αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη διεθνή συμφωνία που περιόριζε ουσιαστικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το αποτέλεσμα είναι ένας πόλεμος του οποίου το πραγματικό οικονομικό τίμημα παραμένει ακόμη αχαρτογράφητο. Οι επίσημες εκτιμήσεις των 38-42 δισ. δολαρίων αποτελούν μόνο την αρχή του λογαριασμού, καθώς δεν περιλαμβάνουν τις απώλειες αεροσκαφών, τις πιθανές νέες στρατιωτικές βάσεις και το κόστος αποκατάστασης των υποδομών.

Όσο η σύγκρουση παρατείνεται, τόσο διευρύνεται και η αβεβαιότητα γύρω από το τελικό κόστος. Και πίσω από τα δισεκατομμύρια, τις βάσεις και τα αεροσκάφη βρίσκεται το τίμημα που δεν μπορεί να υπολογιστεί οικονομικά: οι ανθρώπινες ζωές και ο εκτοπισμός εκατομμυρίων ανθρώπων.

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