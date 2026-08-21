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Με πλειστηριασμό απειλούνται οι εγκαταστάσεις της «Ευβοϊκή Οινοποιητική» (Ευβοϊκή Α.Ε.), μιας από τις μεγάλες, γνωστές και πρωτοπόρες Β2Β οινοποιίες στην Ελλάδα με παρουσία σχεδόν 40 ετών στο χώρο του οίνου και των χυμών σταφυλής.

Όπως προκύπτει, ωστόσο, από τις οικονομικές επιδόσεις της, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα και υψηλές υποχρεώσεις.

Έτσι, για τις 23 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί τέσσερις πλειστηριασμοί, με επισπεύδουσα την Cepal, ενώ όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, με τα ακίνητα να φέρουν αρκετά εμπράγματα βάρη.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των πλειστηριασμών είναι πιθανό να μεσολαβήσουν νομικές κινήσεις που μπορεί να οδηγήσουν τη διαδικασία σε αναστολή.

Οι υποδομές

Στη λίστα των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην κατασχετήρια έκθεση καταγράφονται διάφορα οικόπεδα και εγκαταστάσεις.

Μεταξύ αυτών, γηπεδική έκταση, με όμορα και συνεχόμενα οικόπεδα, με οικοδομικές άδειες για την κατασκευή των υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η οποία βρίσκεται στην θέση «Άγιος Ιωάννης» Ριτσώνας της Δ.Κ. Βαθέως, της Δ.Ε. Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων, με πρόσωπο στα νότια επί της Ε.Ο. Αυλίδας (Βαθέως) – Ριτσώνας. Εκεί, έχει κατασκευαστεί κόμβος εισόδου -εξόδου, ενώ η έκταση είναι περιφραγμένη – περιτοιχισμένη και διαμορφωμένη με σκυρόδεμα και άσφαλτο.

Η συνολική έκταση έχει εμβαδόν 17.686,60τ.μ., αλλά δεν περιλαμβάνονται τμήματα που αγοράστηκαν μετά το 1989. Επί αυτής έχουν ανεγερθεί βιομηχανικά κτήρια, δεξαμενές, αποθήκες και εγκαταστάσεις που αφορούν Βιομηχανία Ανακαθαρισμού και Συμπύκνωσης Γλεύκους και Οινοποιείο.

Όπως σημειώνεται «ο περιβάλλοντας χώρος είναι ασφαλτοστρωμένος και τσιμεντοστρωμένος, το ακίνητο είναι οριοθετημένο επί του εδάφους και οι εγκαταστάσεις είναι σε πλήρη λειτουργία».

Ακόμη, μια δεύτερη γηπεδική έκταση, επίσης με όμορα και συνεχόμενα οικόπεδα, συνολικής επιφάνειας 13.433,50τ.μ. επί της οποίας έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια του 2010, που αφορά σε Σταθμό Βιολογικού Καθαρισμού, αν και όπως αναφέρεται, δεν έχουν υλοποιηθεί τα προβλεπόμενα.

Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς διαμορφώνεται σε 1.940.900 ευρώ.

Η ιστορία και οι επιδόσεις

Όπως αναφέρεται στο «βιογραφικό» της, η Ευβοϊκή Α.Ε. ιδρύθηκε από τους Εμμανουήλ Σκουλούδη και Αναστάσιο Σαμπάνη το 1988, στην Ριτσώνα Αυλίδος. Αρχικά τα προϊόντα της ήταν αποκλειστικά οι οίνοι, το Ανακαθαρισμένο Συμπυκνωμένο Γλεύκος και το Συμπυκνωμένο Γλεύκος, με τα τελευταία προϊόντα να είναι απαραίτητα σε πολλές εταιρείες παραγωγής κρασιού για τη ρύθμιση και τη σταθεροποίηση της συγκέντρωσης σακχάρων στο γλεύκος, αλλά και της περιεκτικότητας του οινοπνεύματος του παραγόμενου κρασιού.

Στο πελατολόγιο της προστέθηκαν με τον καιρό κονσερβοποιίες και λοιπές εταιρείες τροφίμων με αποτέλεσμα το 1995 να σπάσει το φράγμα των δύο δισεκατομμυρίων δραχμών (6 εκατ. ευρώ) σε πωλήσεις.

Το 1998 η εταιρεία άρχισε να κάνει τα πρώτα βήματα στον τομέα της εμφιάλωσης και της πώλησης κρασιού απ’ ευθείας στον καταναλωτή. Τα βήματα αυτά την οδήγησαν στη σύναψη συνεργασίας με την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Αμπελουργών Επαρχίας Θηβών ΣΥΝ.Π.Ε. και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σκοπό την ίδρυση της Οινοπραξίας Βοιωτίας Α.Ε. το 2001 και στη μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν τα εμφιαλωμένα προϊόντα σε αυτήν.

Το 2007 ο Αν. Σαμπάνης αποχώρησε από την μετοχική σύνθεση και η Ευβοϊκή Α.Ε. πέρασε στην οικογένεια Σκουλούδη η οποία προχώρησε σε νέες επενδύσεις και σε νέα προϊόντα στο χώρο των χυμών σταφυλής.

Έτσι στη συνέχεια η εταιρεία ήταν σε θέση να προσφέρει τα κύρια προϊόντα του χώρου (Φυσικός Χυμός Σταφυλιού, Συμπυκνωμένος Χυμός Σταφυλιού και Συμπυκνωμένος Ανακαθαρισμένος Χυμός Σταφυλιού) με χαρακτηριστικά και συσκευασία προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, της παρέχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζεται πάνω από 500.000 HL (εκατόλιτρα) γλεύκους ετησίως και να το μετατρέπει είτε σε κρασί είτε σε άλλα προϊόντα σταφυλής όπως ο Συμπυκνωμένος χυμός και ο Ανακαθαρισμένος Συμπυκνωμένος χυμός σταφυλής.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η εταιρεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με προβλήματα, λόγω των διαδοχικών κρίσεων, αλλά και του έντονου ανταγωνισμού.

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024 ο κύκλος εργασιών ήταν μόλις 8.199,96 ευρώ, όσο ήταν και το 2023, με το τελικό αποτέλεσμα ζημίες 1.211 ευρώ έναντι ζημιών 89.668 ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ οι υποχρεώσεις φτάνουν τα 43 εκατ. ευρώ.

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