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Με την κινεζική αγορά να εξελίσσεται στον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για την LVMH, ο γαλλικός κολοσσός ειδών πολυτελείας ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου κατώτερα των προσδοκιών, καθώς η επιδείνωση της καταναλωτικής ζήτησης έπληξε τις πωλήσεις των Louis Vuitton και Dior. Παρά τις ισχυρές επιδόσεις σε κοσμήματα, ρολόγια και επιλεκτικό λιανεμπόριο, ο σημαντικότερος επιχειρηματικός τομέας του ομίλου συνεχίζει να δέχεται πιέσεις, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη διάρκεια της επιβράδυνσης στην παγκόσμια αγορά πολυτελείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της LVMH διαμορφώθηκε στα 57,148 δισ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2026, έναντι 58,090 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας ονομαστική μείωση 2%. Σε οργανική βάση, ωστόσο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2%, καθώς εξαιρούνται οι επιδράσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των μεταβολών στην περίμετρο ενοποίησης.

Το τρίτο τρίμηνο, οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 1%, στα 18,5 δισ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για άνοδο 1,3%.

Η εικόνα ήταν αισθητά χειρότερη στον τομέα Fashion & Leather Goods, που περιλαμβάνει τους οίκους Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi και Loewe, καθώς οι οργανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 5% το τρίτο τρίμηνο, έναντι προβλέψεων για μείωση περίπου 1,6% έως 1,8%.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό τομέα του ομίλου, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων. Στο εννεάμηνο, οι πωλήσεις του διαμορφώθηκαν στα 26,391 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 4% σε δημοσιευμένη βάση και κατά 2% σε οργανική βάση, από 27,611 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Κίνα και η διαμάχη της Louis Vuitton

Η σημαντικότερη πηγή αδυναμίας ήταν η ασιατική αγορά, όπου κυριαρχεί η Κίνα και οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 5% σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο. Ήταν η μοναδική γεωγραφική περιοχή στην οποία η LVMH κατέγραψε αρνητική επίδοση, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5%.

Η οικονομική διευθύντρια του ομίλου, Σεσίλ Καμπανί, απέδωσε την επιδείνωση στη σημαντική υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Κίνα, εξαιτίας των μακροοικονομικών συνθηκών.

«Ειδικά κατά το τρίτο τρίμηνο, η Ασία επηρεάστηκε αρνητικά από την απότομη επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Κίνα, με αισθητές συνέπειες στις μη αναγκαίες καταναλωτικές δαπάνες», δήλωσε στους αναλυτές.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων σε εύπορους Κινέζους, που προσθέτει νέες πιέσεις στη ζήτηση για πολυτελή προϊόντα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος αντιμετωπίζει ήδη τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και ενδείξεις επιβράδυνσης της κατανάλωσης στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η Louis Vuitton βρέθηκε αντιμέτωπη με αντιδράσεις στην Κίνα μετά τη δικαστική της επικράτηση σε διαμάχη για εμπορικό σήμα με την τοπική αλυσίδα τσαγιού Molly Tea.

Η νομική νίκη της Louis Vuitton προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις μεταξύ Κινέζων καταναλωτών, οι οποίοι θεώρησαν άδικη τη δικαστική αντιπαράθεση του παγκόσμιου κολοσσού με μια πολύ μικρότερη εγχώρια εταιρεία.

Η υπόθεση αφορούσε λογότυπο της Molly Tea που έμοιαζε με το χαρακτηριστικό λουλουδάτο μοτίβο του μονογράμματος της Louis Vuitton. Η αντιπαράθεση προκάλεσε έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις πωλήσεις του γαλλικού οίκου στην κινεζική αγορά.

Αντοχές σε κοσμήματα, σαμπάνια και Sephora

Παρά την αδυναμία στον βασικό τομέα μόδας και δερμάτινων ειδών, άλλες δραστηριότητες της LVMH εμφάνισαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις, αναδεικνύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της.

Ο τομέας Wines & Spirits κατέγραψε οργανική αύξηση πωλήσεων 5% στο εννεάμηνο, με έσοδα 4,027 δισ. ευρώ, έναντι 3,917 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Στο τρίτο τρίμηνο, η οργανική ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 6%.

Η δραστηριότητα της σαμπάνιας συνέχισε να παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαμψης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ενώ η Moët & Chandon ενίσχυσε τη διεθνή προβολή της μέσω της παρουσίας της ως επίσημης σαμπάνιας των αγώνων Formula 1 για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Η Hennessy εμφάνισε θετική δυναμική στην Ασία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η δραστηριότητα υποστηρίχθηκε από την κυκλοφορία νέας σειράς έτοιμων κοκτέιλ VS. Θετική πορεία κατέγραψαν επίσης τα ροζέ κρασιά της Προβηγκίας.

Ισχυρότερη ήταν η επίδοση στον τομέα Watches & Jewelry, όπου οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% στο εννεάμηνο και κατά 6% στο τρίτο τρίμηνο. Τα έσοδα του τομέα διαμορφώθηκαν στα 7,725 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε δημοσιευμένη βάση, με βασικό μοχλό τη δυναμική των κοσμημάτων.

Η Tiffany & Co. συνέχισε να ενισχύει τις εμβληματικές συλλογές HardWear, Knot και Sixteen Stone, ενώ προχώρησε στην αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων της. Παράλληλα, παρουσίασε στη Βενετία τη φθινοπωρινή εκδοχή της συλλογής υψηλής κοσμηματοποιίας Blue Book 2026: Hidden Garden.

Η Bvlgari παρουσίασε τη νέα συλλογή Eclettica, η οποία σημείωσε έσοδα-ρεκόρ, ενώ η TAG Heuer ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία της μέσω της Formula 1.

Ισχυρή ανάπτυξη στο λιανεμπόριο

Ο τομέας Selective Retailing αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης, καταγράφοντας οργανική αύξηση πωλήσεων 6% στο εννεάμηνο και 8% στο τρίτο τρίμηνο.

Τα έσοδα ανήλθαν στα 12,476 δισ. ευρώ, έναντι 12,613 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας ονομαστική μείωση 1%, παρά τη θετική οργανική επίδοση.

Η Sephora συνέχισε να εμφανίζει ισχυρή αύξηση εσόδων και να κερδίζει μερίδια αγοράς σε αρκετές χώρες, ενισχύοντας την παγκόσμια ηγετική της θέση στον κλάδο των προϊόντων ομορφιάς.

Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από την ισχυρή παρουσία καθιερωμένων εμπορικών σημάτων, αλλά και από νέες αποκλειστικές συνεργασίες και λανσαρίσματα, μεταξύ των οποίων η Rhode και αρκετές μάρκες κινεζικών καλλυντικών.

Το δίκτυο της Sephora επεκτάθηκε περαιτέρω, με είσοδο σε νέες αγορές, όπως το Βέλγιο και η Κροατία.

Θετική πορεία εμφάνισε επίσης το Le Bon Marché, ενώ ο όμιλος προχώρησε στην πώληση του μεγαλύτερου μέρους των δραστηριοτήτων της DFS.

Σταθερές οι πωλήσεις καλλυντικών

Στον τομέα Perfumes & Cosmetics, οι οργανικές πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες στο εννεάμηνο, ενώ στο τρίτο τρίμηνο σημείωσαν αύξηση 1%.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 5,922 δισ. ευρώ, έναντι 6,040 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας ονομαστική μείωση 2%.

Η Parfums Christian Dior επωφελήθηκε από τα νέα λανσαρίσματα J’adore Intense, Sauvage Extrait και Dior Addict, καθώς και από την ισχυρή δυναμική των σειρών μακιγιάζ Forever και Backstage.

Η Guerlain κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη, με τη στήριξη των συλλογών αρωμάτων L’Art & La Matière και Aqua Allegoria, ενώ η Givenchy επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του L’Interdit.

Παράλληλα, η Maison Francis Kurkdjian διεύρυνε τη συλλογή Oud και η Acqua di Parma γιόρτασε τα 110 χρόνια παρουσίας της.

Απώλειες άνω του 40% για τη μετοχή.

Τριγμοί στη μετοχή

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε νέες πιέσεις στη μετοχή της LVMH, που ήδη έχει υποχωρήσει κατά πάνω από 40% από την αρχή του 2026, οδεύοντας προς τη χειρότερη ετήσια επίδοση από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Η LVMH εμφανίζει τη χειρότερη χρηματιστηριακή επίδοση μεταξύ των μεγάλων ομίλων πολυτελείας φέτος, με την ανταγωνίστρια Hermès να ακολουθεί.

Σύμφωνα με το Reuters, οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί όμιλοι πολυτελείας έχουν χάσει συνολικά περίπου 330 δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία από τις αρχές του έτους, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τις προοπτικές ταχείας ανάκαμψης της αγοράς.

Ο κλάδος πολυτελών ειδών, συνολικής αξίας περίπου 350 δισ. δολαρίων, διανύει ήδη την τρίτη χρονιά επιβράδυνσης, με την υποτονική κινεζική ζήτηση και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να υπονομεύουν τις ελπίδες ανάκαμψης.

Οι προοπτικές για το υπόλοιπο του 2026

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, η διοίκηση της LVMH διατηρεί την εμπιστοσύνη της στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι, παρά την οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των εμπορικών σημάτων της, στην ποιότητα των προϊόντων και στην αναβάθμιση της εμπειρίας λιανικής πώλησης.

Η εταιρεία θεωρεί ότι η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, η ισχύς των εμπορικών σημάτων και η οργανωτική ευελιξία θα της επιτρέψουν να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά πολυτελείας.

Ωστόσο, η επιδείνωση των πωλήσεων στην Κίνα και η πτώση στον σημαντικότερο επιχειρηματικό τομέα της υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές πολυτελών προϊόντων.

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