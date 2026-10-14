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Σε αστρονομικά επίπεδα έφτασε η αξία των αθλητικών αναμνηστικών, καθώς μια εντός έδρας φανέλα των Σικάγο Μπουλς, την οποία φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον 2ο αγώνα των Τελικών του NBA το 1998, πωλήθηκε μέσω ιδιωτικής συναλλαγής έναντι του ποσού-μαμούθ των 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον οίκο Hunt Auctions, η πώληση αυτή καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο του μπάσκετ, ενώ παράλληλα αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ σε οποιοδήποτε άθλημα, πίσω μόνο από την ιστορική φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το World Series του 1932, η οποία άγγιξε τα 24,12 εκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη δημοπράτηση της φανέλας του Τζόρνταν από τον 3ο αγώνα της ίδιας σειράς έναντι 12,26 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας το ρεκόρ που κατείχε η φανέλα του 1ου αγώνα ($10,1 εκατομμύρια). Η ειδοποιός διαφορά που εκτόξευσε την τιμή της φανέλας του 2ου αγώνα είναι η αυθεντική υπογραφή του ίδιου του Τζόρνταν μέσα στον αριθμό στην πλάτη, σε συνδυασμό με την επιβλητική του εμφάνιση 37 πόντων στη νίκη των Μπουλς επί των Γιούτα Τζαζ με 93-88. Ο πρόεδρος του οίκου, Ντέιβιντ Χαντ, τόνισε ότι ο Τζόρνταν έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά όρια των σπορ, περνώντας σε μια ελίτ κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που συγκρίνονται με σπάνια έργα τέχνης.

Νέος ιδιοκτήτης του συλλεκτικού θησαυρού είναι ο Ρον Φίρμαν, ο οποίος απέκτησε το κειμήλιο συνοδευόμενο από πλήρη έγγραφα πιστοποίησης αυθεντικότητας, μεταξύ των οποίων και επιστολή του 2003 από τον τότε διευθυντή κοινοτικών σχέσεων των Μπουλς, Τζεφ Σουλτς. Η φανέλα πιστοποιήθηκε επίσης από τις εξειδικευμένες εταιρείες MeiGray και SIA Authentication. Το ασταμάτητο ενδιαφέρον των συλλεκτών για τη σεζόν του «Last Dance» —κατά την οποία ο Τζόρνταν κατέκτησε το έκτο και τελευταίο του πρωτάθλημα— επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι φανέλες των τριών πρώτων αγώνων βρίσκονται ήδη στην κορυφαία εξάδα της παγκόσμιας ιστορίας, ενώ τα παπούτσια Air Jordan 13 του ίδιου αγώνα κατέχουν το ρεκόρ των πιο ακριβών υποδημάτων που έχουν πωληθεί ποτέ, έναντι 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Ακριβότερες Φανέλες Αγώνα στην Ιστορία του Αθλητισμού

Μπέιμπ Ρουθ (1932 World Series / New York Yankees): $24,12 εκατομμύρια Μάικλ Τζόρνταν (1998 NBA Finals – Game 2 / Chicago Bulls): $14,00 εκατομμύρια Μάικλ Τζόρνταν (1998 NBA Finals – Game 3 / Chicago Bulls): $12,26 εκατομμύρια Μάικλ Τζόρνταν (1998 NBA Finals – Game 1 / Chicago Bulls): $10,09 εκατομμύρια Ντιέγκο Μαραντόνα (1986 World Series / Αργεντινή): $9,28 εκατομμύρια

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