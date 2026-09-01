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Ο Λιονέλ Μέσι κλείνει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του, αποχωρώντας από την εθνική Αργεντινής στα 39 του χρόνια. Η ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026 δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τη διεθνή του πορεία με δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως η θέση του στην ιστορία είχε ήδη εδραιωθεί.

Ο ίδιος αποχαιρέτησε την «αλμπισελέστε» με ένα συναισθηματικό μήνυμα, σημειώνοντας ότι η απόφαση «πόνεσε και ακόμη πονά», αλλά ότι αισθάνεται πως έφθασε η στιγμή να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα γενιά.

Από εδώ και πέρα, όμως, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και σε ένα άλλο κεφάλαιο. Γιατί ο Μέσι δεν είναι απλώς ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Είναι ταυτόχρονα ένα από τα ισχυρότερα αθλητικά brands που δημιουργήθηκαν ποτέ, με περιουσία που εκτιμάται στα 1,1 δισ. δολάρια και ένα επιχειρηματικό μοντέλο που τα τελευταία χρόνια απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία από τον ίδιο τον μισθό του.

Από τα γκολ στο δισεκατομμύριο

Ο Μέσι αγωνίζεται επαγγελματικά από το 2004. Περισσότερες από δύο δεκαετίες αργότερα, το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της διαδρομής δεν μετριέται μόνο σε συμβόλαια.

Η προσωπική του περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 1,1 δισ. δολάρια, προερχόμενη από συσσωρευμένες αποδοχές, χορηγίες, εμπορικές συνεργασίες, επιχειρηματικές συμφωνίες και επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία.

Την τελευταία πλήρη σεζόν του, οι αγωνιστικές του απολαβές υπολογίζονταν περίπου στα 70 εκατ. δολάρια, ενώ άλλα περίπου 70 εκατ. προέρχονταν από χορηγίες και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Έτσι, ο Μέσι εντάχθηκε στο εξαιρετικά μικρό κλαμπ των αθλητών που έγιναν δισεκατομμυριούχοι ενώ παρέμεναν ενεργοί, μαζί με ονόματα όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Τάιγκερ Γουντς και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να χτίσει το τελευταίο στάδιο της οικονομικής του καριέρας.

Γιατί άφησε στο τραπέζι τα $400 εκατ.

Όταν πλησίαζε στο τέλος της συνεργασίας του με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μέσι είχε μπροστά του μια επιλογή που φαινόταν οικονομικά ακαταμάχητη.

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να του προσέφερε ποσά που μπορούσαν να φθάσουν έως και τα 400 εκατ. δολάρια ετησίως.

Αντί να ακολουθήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Saudi Pro League, επέλεξε την Ίντερ Μαϊάμι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε όρους καθαρού μισθού, η επιλογή αυτή σήμαινε ότι άφηνε τεράστια ποσά στο τραπέζι. Το εγγυημένο συμβόλαιό του στην MLS κινείται περίπου στα 20,4 εκατ. δολάρια τον χρόνο, ενώ η συνολική του αποζημίωση υπολογίζεται μεταξύ 50 και 60 εκατ. δολαρίων ανά σεζόν.

Από τα μέσα του 2023, οι συνολικές απολαβές του στις ΗΠΑ έχουν εκτιμηθεί περίπου στα 210 έως 240 εκατ. δολάρια.

Η απόφαση, όμως, δεν ήταν απλώς επιλογή χαμηλότερου μισθού. Ήταν επιλογή ενός εντελώς διαφορετικού οικονομικού μοντέλου.

Ο Μέσι δεν πληρώνεται μόνο για να παίζει

Η συμφωνία του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει στοιχεία που θυμίζουν περισσότερο εταιρική σύμπραξη παρά παραδοσιακό ποδοσφαιρικό συμβόλαιο.

Ο Μέσι απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής σε έσοδα που συνδέονται με τις νέες συνδρομές στο MLS Season Pass της Apple, ενώ παράλληλα επωφελείται εμπορικά από τη σχέση του με την Adidas και τις πωλήσεις επίσημου merchandise.

Με απλά λόγια, όσο περισσότερο αυξάνεται το ενδιαφέρον για το MLS εξαιτίας του, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η δική του οικονομική συμμετοχή σε αυτή την ανάπτυξη.

Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της μεταγραφής του στο Μαϊάμι: ο Μέσι δεν αμείβεται μόνο για την παρουσία του στο γήπεδο. Συμμετέχει στην οικονομική αξία που παράγει το όνομά του.

Το μεγάλο χαρτί: Μετοχικό ποσοστό στην Ίντερ Μαϊάμι

Ακόμη σημαντικότερη μπορεί να αποδειχθεί η δυνατότητα απόκτησης μετοχικής συμμετοχής στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η συμφωνία του προβλέπει option ώστε να αποκτήσει ποσοστό στον σύλλογο μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας.

Αυτό μπορεί να εξελιχθεί στο σημαντικότερο asset της μεταποδοσφαιρικής ζωής του.

Εάν η αξία της Ίντερ Μαϊάμι και συνολικά της MLS συνεχίσει να αυξάνεται, το equity μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο προσοδοφόρο σε βάθος χρόνου από μια ακόμη σεζόν με υψηλότερο μισθό.

Το παράδειγμα του Ντέιβιντ Μπέκαμ βρίσκεται ήδη μπροστά του. Ο Άγγλος είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ προς το τέλος της καριέρας του και είχε εξασφαλίσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα της MLS με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Σήμερα είναι συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι και η προσωπική του περιουσία έχει επίσης φθάσει περίπου στο επίπεδο του 1 δισ. δολαρίων.

Apple: Όταν ένας ποδοσφαιριστής γίνεται streaming προϊόν

Η Apple αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα του οικονομικού «Messi effect».

Με τη μετακίνησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία δεν απέκτησε απλώς έναν ακόμη μεγάλο ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα του οποίου κατέχει τα streaming δικαιώματα.

Απέκτησε ένα παγκόσμιο γεγονός.

Ο Μέσι έφερε στο MLS εκατομμύρια ανθρώπους που προηγουμένως είχαν ελάχιστη ή καθόλου σχέση με το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Δημιούργησε νέες συνδρομές, διεθνή δημοσιότητα και μια πολύ μεγαλύτερη αγορά για το MLS Season Pass.

Στην πράξη, ο Μέσι μετατράπηκε ταυτόχρονα σε αθλητή, περιεχόμενο, εργαλείο marketing και μηχανισμό προσέλκυσης χρηστών στο ψηφιακό οικοσύστημα της Apple.

Adidas: Η αξία της ταυτότητας

Η μακροχρόνια σχέση με την Adidas λειτουργεί με διαφορετικό αλλά εξίσου ισχυρό τρόπο.

Η Adidas δεν πληρώνει τον Μέσι απλώς για να φορά τα προϊόντα της. Αξιοποιεί το γεγονός ότι εκατοντάδες εκατομμύρια φίλαθλοι συνδέουν το πρόσωπό του με συγκεκριμένες στιγμές, τίτλους, γκολ και συναισθήματα.

Ένα ζευγάρι παπούτσια ή μια φανέλα δεν πωλεί μόνο χρηστικότητα. Πωλεί την αίσθηση ότι ο καταναλωτής αποκτά ένα μικρό κομμάτι του μύθου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το brand Messi έχει καταφέρει να διατηρήσει τεράστια αξία ακόμη και στο τελευταίο στάδιο της αγωνιστικής του πορείας.

Από την Adidas στην μπύρα

Το ίδιο όνομα μπορεί να λειτουργήσει και σε εντελώς διαφορετικούς κλάδους.

Η συνεργασία του με τη Michelob Ultra, για παράδειγμα, δείχνει πώς ένας αθλητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση όχι μόνο ενός προϊόντος αλλά ενός ολόκληρου lifestyle γύρω από τον αθλητισμό.

Η μάρκα δεν πουλά απλώς μπύρα. Πουλά την παρέα, τον αγώνα, τη θέαση ενός μεγάλου παιχνιδιού, τη γιορτή μετά τη νίκη και τη σύνδεση με τον αθλητικό κόσμο.

Ο Μέσι λειτουργεί ως το πρόσωπο που ενώνει όλα αυτά τα στοιχεία.

Μέσι εναντίον Ρονάλντο και στα οικονομικά

Η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίστηκε, με διαφορετικούς όρους, και στο οικονομικό πεδίο.

Ο Ρονάλντο επέλεξε τη Σαουδική Αραβία και ένα μοντέλο που βασίζεται σε τεράστιες εγγυημένες αποδοχές.

Από τότε που μετακινήθηκε στην Αλ Νασρ, στις αρχές του 2023, οι συνολικές πληρωμές του από μισθό και bonus έχουν εκτιμηθεί περίπου στα 675 εκατ. δολάρια. Οι ετήσιες αποδοχές του πλησιάζουν, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, τα 200 εκατ. ευρώ καθαρά.

Στην άλλη πλευρά, ο Μέσι έχει εισπράξει πολύ λιγότερα άμεσα χρήματα από τον σύλλογό του.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων μπορεί να ξεπερνά τα 400 εκατ. δολάρια υπέρ του Ρονάλντο σε άμεσες πληρωμές.

Αλλά οι δύο σταρ ακολούθησαν διαφορετικές στρατηγικές.

Ο Ρονάλντο επέλεξε μεγιστοποίηση της άμεσης ρευστότητας.

Ο Μέσι επέλεξε συμμετοχή στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος: streaming, merchandising, εμπορικά έσοδα και πιθανό μελλοντικό equity.

Το ποια στρατηγική θα αποδειχθεί τελικά περισσότερο επικερδής ίσως χρειαστούν χρόνια για να φανεί.

Το «Messi effect» ως οικονομικός πολλαπλασιαστής

Το ιδιαίτερο με τον Μέσι είναι ότι η αξία του δεν περιορίζεται στα χρήματα που ο ίδιος εισπράττει.

Η παρουσία του δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα γύρω του.

Περισσότερα εισιτήρια. Περισσότερες φανέλες. Περισσότερες συνδρομές. Περισσότερη τηλεθέαση. Περισσότερες χορηγίες. Μεγαλύτερη διεθνής αναγνωρισιμότητα για την Ίντερ Μαϊάμι και το MLS.

Με οικονομικούς όρους, λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής ζήτησης.

Αυτό ακριβώς επιτρέπει στους κορυφαίους αθλητές της σύγχρονης εποχής να διαπραγματεύονται πλέον κάτι πολύ περισσότερο από έναν μισθό. Μπορούν να διεκδικούν μέρος της αύξησης της αξίας που προκαλούν οι ίδιοι.

Από μισθωτός σε ιδιοκτήτης

Εδώ ίσως βρίσκεται και το πραγματικά ενδιαφέρον επόμενο κεφάλαιο του Μέσι.

Για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, ακόμη και όταν κέρδιζε εκατοντάδες εκατομμύρια, ήταν ουσιαστικά ένας εξαιρετικά υψηλά αμειβόμενος εργαζόμενος ενός ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Η συμφωνία του στις ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για κάτι διαφορετικό.

Από τον μισθό στο equity. Από την αμοιβή στην ιδιοκτησία.

Εάν τελικά αποκτήσει μετοχικό ποσοστό στην Ίντερ Μαϊάμι, θα έχει ολοκληρώσει μια μετάβαση που χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο τους μεγαλύτερους αθλητές της εποχής: από πρεσβευτές εταιρειών σε επενδυτές και ιδιοκτήτες assets.

Η αποχώρηση από την εθνική Αργεντινής σηματοδοτεί το τέλος μιας τεράστιας ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Οικονομικά, όμως, ο Μέσι μπορεί να βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από το τελευταίο του κεφάλαιο.

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