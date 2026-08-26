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Οι μεγαλύτερες εταιρείες ειδών πολυτελείας της Ευρώπης δείχνουν λίγο πιο θετική στάση απέναντι στην κινεζική αγορά, καθώς διαμορφώνεται μια εύθραυστη ανάκαμψη των δαπανών στη χώρα.

Η κατανάλωση των κινεζικών νοικοκυριών σταθεροποιείται και μάλιστα αρχίζει να ανακάμπτει σε ορισμένες κατηγορίες, όπως τα καλλυντικά υψηλής ποιότητας, βελτιώνοντας το κλίμα για την Κίνα στον τομέα των προϊόντων πολυτελείας, σύμφωνα με τους αναλυτές του Bloomberg Intelligence.

Η συγκεκριμένη αγορά, η υγεία της οποίας είναι ουσιαστικής σημασίας για μια ευρύτερη ανάκαμψη του τομέα της πολυτελείας, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό σημαντική πίεση.

Οι πωλήσεις των 25 μεγαλύτερων οίκων πολυτελείας στην Κίνα σημείωσαν πτώση άνω του 10% τον Ιούλιο, καθώς η χώρα προσπαθεί να ανακόψει τις εκροές κεφαλαίων και να φορολογήσει τον offshore πλούτο, περιορίζοντας έτσι τις δαπάνες των πλουσιότερων πολιτών της.

Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη δείχνουν πλέον μια ανάκαμψη των επιδόσεων καθώς προχωρά το έτος. Η Kering SA, ιδιοκτήτρια της Gucci, αναμένεται να επιστρέψει σε αύξηση των πωλήσεων στην περιοχή που περιλαμβάνει την Κίνα έως το δ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τη γενική συναίνεση των αναλυτών.

Η ανάπτυξη στην περιοχή αναμένεται να επιταχυνθεί για την Hermes International SCA, ενώ οι μειώσεις αναμένεται να επιβραδυνθούν για τον οίκο κοσμημάτων Pandora A/S.

Για την Kering, η Κίνα αποτελεί «την κύρια πηγή πίεσης σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, αν και οι τάσεις βελτιώθηκαν αισθητά κατά τη διάρκεια του τριμήνου», έγραψε σε σημείωμά του ο αναλυτής της TD Cowen, Όλιβερ Τσεν.

Η χώρα αποτελεί «κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα» για την Kering, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Λούκα ντε Μέο κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη για τα εταιρικά αποτελέσματα.

Η Burberry Group Plc ανέφερε άνοδο 9% στις λιανικές πωλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας κατά το τελευταίο τρίμηνο, χάρη στη ζήτηση της Gen Ζ.

«Ενώ το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κίνα παραμένει ανάμεικτο, οι ενέργειές μας οδηγούν σε υπεραπόδοση», δήλωσε η Οικονομική Διευθύντρια Κέιτ Φέρι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα εταιρικά αποτελέσματα, αναφερόμενη σε νέες τοπικά προσαρμοσμένες εκστρατείες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου ενός ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το κινεζικό National Geographic.

«Αυτό που παρατηρούμε στην Κίνα είναι στην πραγματικότητα πολύ θετικό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζόσουα Σούλμαν στην ίδια τηλεδιάσκεψη. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε τα προϊόντα και το μάρκετινγκ να συνεχίζουν να έχουν απήχηση σε μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες αγορές μας».

Όσον αφορά την LVMH SE, τη μεγαλύτερη εταιρεία πολυτελείας στον κόσμο, η Κίνα «φαίνεται να σταθεροποιείται μετά από αρκετά τρίμηνα επιδείνωσης», σύμφωνα με τον Τσεν.

Η εταιρεία υπογράμμισε τις θετικές τάσεις για το κονιάκ και τη μάρκα καλλυντικών Sephora στη χώρα, κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Μικρότεροι παίκτες, όπως η Moncler SpA, βρίσκονται επίσης σε καλή θέση. Ο αναλυτής της Citi, Τομάς Σοβέτ, αύξησε την τιμή-στόχο για τον κατασκευαστή πολυτελών μπουφάν, αναφέροντας ότι τα ανεκμετάλλευτα τμήματα της αγοράς στις ΗΠΑ και την Κίνα δημιουργούν μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης για την εταιρεία.

Συνολικά, «η Richemont επωφελείται από τον τουρισμό στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, η Kering παρουσιάζει ενθαρρυντική διαδοχική βελτίωση, η LVMH συνεχίζει να σταθεροποιείται και η Hermes παραμένει ο πιο σταθερός φορέας στην περιοχή», ανέφερε ο Τσεν.

Αυτή η ώθηση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως στους καταναλωτές υψηλού εισοδήματος, στο πλαίσιο μιας ανάκαμψης σε σχήμα «Κ», με το βασικό ερώτημα να επικεντρώνεται στο αν η βελτίωση του κλίματος μπορεί να επεκταθεί πέρα από τους εύπορους αγοραστές.

Η αβέβαιη ανάκαμψη στην Κίνα θα είναι καθοριστική, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει προκλήσεις σε διάφορα μέτωπα.

Οι πληθωριστικές πιέσεις περιορίζουν τους προϋπολογισμούς για μη βασικές δαπάνες παντού, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει τη ζήτηση σε εμπορικά κέντρα όπως το Ντουμπάι και περιορίζει τις τουριστικές ροές προς την Ευρώπη.

«Χωρίς μια πιο ουσιαστική βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ισχυρότερες εισαγωγικές ροές προς την Κίνα, η πορεία προς την εκ νέου επιτάχυνση παραμένει αβέβαιη», δήλωσε ο αναλυτής της Deutsche Bank, Ντο-Χιουν Γιου.

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