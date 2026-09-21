Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με καθαρή περιουσία που αγγίζει τα 192,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δεν είναι απλώς ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι και ένας από τους πιο δραστήριους συλλέκτες πολυτελών ιδιοκτησιών.

Μέχρι πρόσφατα, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του παρέμενε αυστηρά εντός των συνόρων των ΗΠΑ. Ωστόσο, η πρόσφατη απόκτηση ενός ιστορικού κάστρου στην Ιρλανδία σηματοδοτεί την πρώτη διεθνή επέκταση της στεγαστικής του «αυτοκρατορίας».

1. Το πέρασμα στην Ευρώπη: Κάστρο 200 ετών στην Ιρλανδία

Τοποθεσία: Κομητεία Γουότερφορντ, Ιρλανδία (140 μίλια νότια του Δουβλίνου).

Εκτιμώμενο κόστος: 23 – 35 εκατομμύρια δολάρια (20 – 30 εκατομμύρια ευρώ).

Στην πρώτη του διεθνή αγορά, ο Ζάκερμπεργκ και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, απέκτησαν το Strancally Castle, ένα τριώροφο γοτθικό κάστρο χτισμένο μεταξύ 1825 και 1835, το οποίο περιβάλλεται από έκταση 440 acres. Ο εκπρόσωπος του ιδρυτή της Meta επιβεβαίωσε την αγορά, σημειώνοντας ότι η οικογένεια ανυπομονεί να περάσει χρόνο στη χώρα όπου εδρεύει η διεθνής έδρα της εταιρείας.

2. Το συγκρότημα στο Πάλο Άλτο: Το «στρατηγείο» της Σίλικον Βάλεϊ

Τοποθεσία: Γειτονιά Crescent Park, Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια.

Εκτιμώμενη αξία: Άνω των 79 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά.

Ο Ζάκερμπεργκ αγόρασε την αρχική του λειτουργική κατοικία το 2011 έναντι 7 εκατ. δολαρίων (μόλις 10 λεπτά από τα κεντρικά γραφεία της Meta). Στη συνέχεια, ξόδεψε πάνω από 43 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει τις τέσσερις γειτονικές κατοικίες, δημιουργώντας ένα ιδιωτικό συγκρότημα. Η κύρια κατοικία διαθέτει ακόμη και προσαρμοσμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI).

3. Λίμνη Τάχο: Τα παραλίμνια καταφύγια

Τοποθεσία: Λίμνη Τάχο, Καλιφόρνια.

Συνολικό κόστος αγοράς: ~59 εκατομμύρια δολάρια.

Γύρω στο 2019, ο επικεφαλής της Meta απέκτησε δύο γειτονικά κτήματα στην όχθη της λίμνης:

Carousel Estate: Εκτιμώμενης αξίας άνω των 16,4 εκατ. δολαρίων.

Brushwood Estate: Έκτασης 5.322 τ.φ. με ψηλές οροφές, ξενώνα, ιδιωτική αποβάθρα και τζακούζι, εκτιμώμενης αξίας άνω των 39,6 εκατ. δολαρίων.

4. Koolau Ranch (Χαβάη): Το υπερ-καταφύγιο των $270 εκατομμυρίων

Τοποθεσία: Νησί Καουάι, Χαβάη.

Έκταση: Άνω των 1.200 acres.

Από το 2014, ο Ζάκερμπεργκ αγοράζει σταδιακά τεράστιες εκτάσεις γης στο Καουάι. Το πιο πολυσυζητημένο έργο του είναι το Koolau Ranch, ένα συγκρότημα 600 acres στη Βόρεια Ακτή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συνολική επένδυση (αγορά γης και κατασκευή) αγγίζει τα 270 εκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει ένα υπόγειο καταφύγιο 5.000 τετραγωνικών ποδιών με έξοδο διαφυγής.

5. Ουάσιγκτον: Η είσοδος στην πολιτική πρωτεύουσα

Τοποθεσία: Massachusetts Avenue Heights, Ουάσιγκτον.

Κόστος: 23 εκατομμύρια δολάρια (σε μετρητά).

Καθώς η Σίλικον Βάλεϊ αποκτά ολοένα και στενότερες σχέσεις με τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ, ο Ζάκερμπεργκ αγόρασε μυστικά μια έπαυλη 15.000 τετραγωνικών ποδιών κοντά στο Ναυτικό Παρατηρητήριο, σχεδιασμένη από το αρχιτεκτονικό γραφείο Robert Gurney.

6. Indian Creek (Μαϊάμι): Στην ίδια γειτονιά με τον Μπέζος

Τοποθεσία: Νησί Indian Creek, Νότια Φλόριντα.

Ο επιχειρηματίας επέκτεινε την παρουσία του στην Ανατολική Ακτή αποκτώντας μια παραθαλάσσια έπαυλη στο αποκλειστικό «νησί των δισεκατομμυριούχων». Εκεί έχει πλέον για γείτονες ονόματα όπως ο Τζέφ Μπέζος, ο Καρλ Άικαν και ο Τζάρετ Κούσνερ, σε μια περιοχή όπου τα κενά οικόπεδα πωλούνται ακόμη και προς 105 εκατομμύρια δολάρια.

(Το 2022, ο Ζάκερμπεργκ πουλησε τη μεζονέτα του στο Σαν Φρανσίσκο έναντι 31 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας τότε τη μεγαλύτερη οικιστική συναλλαγή στην ιστορία της πόλης).

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: «Ταύρος» για το ελληνικό χρηματιστήριο – Στόχος οι 2.900 μονάδες

FT: Το σχέδιο του Νικ Στορόνσκι για τη Revolut – Μια παγκόσμια τράπεζα με «ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο»

Αντουάν Αρνό: Από την Christian Dior στα hypercars των €2 εκατ. – Η επένδυση στην Delage

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ