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Η Meta παρουσιάζει την επένδυσή της στην τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεράστια επιτυχία που επιταχύνει την ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, όταν υποβάλλει τις φορολογικές της δηλώσεις, η εταιρεία εμφανίζει μια διαφορετική εικόνα: υποστηρίζει ότι τα κέντρα δεδομένων AI αποτελούν πειραματικές υποδομές που ενδέχεται να αποτύχουν.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ αξιοποιεί μια φορολογική πίστωση που δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, διεκδικώντας δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά οφέλη για την επέκταση των κέντρων δεδομένων της.

Η αμφιλεγόμενη χρήση της φορολογικής πίστωσης

Η Meta χαρακτηρίζει τα τεράστια, πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων data centers της ως «πιλοτικά μοντέλα», προκειμένου να ενταχθούν σε ένα φορολογικό καθεστώς που επιτρέπει επιστροφές για εξοπλισμό και προμήθειες μόνο όταν χρησιμοποιούνται σε πειραματικές διαδικασίες και όχι σε κανονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα ακριβά chips τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων από την Nvidia, αποτελούν μέρος αυτών των πειραμάτων και δικαιούνται φορολογική έκπτωση, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ωστόσο, ειδικοί σε φορολογικά θέματα θεωρούν τη συγκεκριμένη ερμηνεία ιδιαίτερα επιθετική. Ο Andre Shevchuck, σύμβουλος με ειδίκευση στη φορολογική πίστωση έρευνας και πειραματισμού, χαρακτήρισε την προσέγγιση της Meta «ασυνήθιστη και ακραία».

Δισεκατομμύρια σε φορολογικά οφέλη και κίνδυνος ελέγχου

Η στρατηγική έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επικερδής για τη Meta. Η εταιρεία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την πίστωση για τα κέντρα δεδομένων AI πριν από δύο χρόνια και έκτοτε οι εξοικονομήσεις της αυξήθηκαν σημαντικά.

Σύμφωνα με εταιρικές καταθέσεις, η φορολογική πίστωση μείωσε τον λογαριασμό φόρων της Meta κατά σχεδόν 4 δισ. δολάρια το τελευταίο έτος, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο δικαιούχο του συγκεκριμένου προγράμματος μεταξύ εισηγμένων εταιρειών. Επικολλημένο κείμενο

Η ίδια η Meta, πάντως, αναγνωρίζει ότι η πρακτική αυτή ενέχει κινδύνους. Σε εταιρικές γνωστοποιήσεις προειδοποιεί ότι δισεκατομμύρια δολάρια φορολογικών εξοικονομήσεων μπορεί να ανατραπούν από την αμερικανική φορολογική αρχή IRS, λόγω «αβεβαιοτήτων σχετικά με τις φορολογικές πιστώσεις έρευνας».

Η φορολογική πίστωση έρευνας και πειραματισμού δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 στις ΗΠΑ με στόχο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε καινοτομίες που μπορεί να μην έχουν εμπορική επιτυχία.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η Meta επιχειρεί να εντάξει σε αυτό το πλαίσιο δαπάνες που αφορούν ουσιαστικά την ανάπτυξη υποδομών για μια ήδη καθιερωμένη τεχνολογία.

Τα chips που χρησιμοποιούνται στα κέντρα δεδομένων AI, όπως αυτά της Nvidia, αποτελούν τον πυρήνα της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης εδώ και χρόνια και θεωρούνται ήδη δοκιμασμένη τεχνολογία.

Από την πλευρά της, η Meta υποστηρίζει ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε έρευνα και ανάπτυξη στις ΗΠΑ, έχοντας επενδύσει 200 δισ. δολάρια την τελευταία πενταετία, εκ των οποίων 57 δισ. δολάρια μόνο την προηγούμενη χρονιά.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικοί κολοσσοί αξιοποιούν τα φορολογικά κίνητρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η γραμμή ανάμεσα στην καινοτομία και τη φορολογική βελτιστοποίηση γίνεται ολοένα πιο δυσδιάκριτη.

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