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Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι η επαγγελματική άνοδος και η οικονομική ασφάλεια θα τους προσφέρουν ευτυχία. Ο Σαχίλ Μπλουμ πίστευε το ίδιο. Είχε μια υψηλά αμειβόμενη καριέρα, έναν αξιοσέβαστο τίτλο, δικό του σπίτι και αυτοκίνητο, όλα όσα θεωρούσε απαραίτητα για να νιώσει ολοκληρωμένος. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα από όλα αυτά δεν κατάφερνε να του χαρίσει την εσωτερική ικανοποίηση που αναζητούσε.

«Πέρασα χρόνια αφοσιωμένος στη δουλειά, πιστεύοντας ότι με αρκετή προσπάθεια θα έφτανα κάποτε στο σημείο της απόλυτης ικανοποίησης. Σε κάθε στάδιο της πορείας μου έλεγα στον εαυτό μου πως ήμουν ένα μπόνους ή μια προαγωγή μακριά από την ευτυχία», γράφει ο Μπλουμ στο βιβλίο του «Οι 5 Τύποι Πλούτου: Ένας Οδηγός για να Δημιουργήσεις τη Ζωή των Ονείρων σου», δήλωσε ο Μπλουμ.

«Και ξαφνικά, ήρθε η στιγμή που συνειδητοποίησα πως είχα ήδη κατακτήσει τα πάντα. Το μόνο μπορούσα να σκεφτώ ήταν: «Αυτό ήταν;»», είπε ο ίδιος.

Λίγο μετά από την συνειδητοποίηση αυτή, αποφάσισε να απευθυνθεί σε ανθρώπους ηλικίας 80 και 90 ετών και να τους θέσει τρία βασικά ερωτήματα: «Τι θα συμβουλεύατε τον νεότερο εαυτό σας;», «Τι μετανιώσατε περισσότερο;», «Τι σας χάρισε πραγματική χαρά και ικανοποίηση στη ζωή σας;».

Από τις συνομιλίες του με τους ηλικιωμένους προέκυψε ένα σαφές συμπέρασμα: κανείς δεν ανέφερε τα χρήματα. Όπως εξηγεί ο Μπλουμ, «η άνετη ζωή μπορεί να στηρίζεται στα χρήματα, αλλά τελικά καθορίζεται από άλλα στοιχεία, συγκεκριμένα από τον χρόνο, τις σχέσεις, τους στόχους και την υγεία».

Βασισμένο στη σοφία των ηλικιωμένων, στις προσωπικές εμπειρίες του, στην επιστημονική έρευνα, στην ιστορία και στους επιτυχημένους ανθρώπους, το πρώτο βιβλίο του Μπλουμ επαναπροσδιορίζει την έννοια του πλούτου και καθοδηγεί τους αναγνώστες ώστε να δημιουργήσουν μια ζωή που να ανταποκρίνεται πραγματικά στα όνειρά τους. Το επόμενο βιβλίο του, «The 5 Types of Wealth Planner», που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, μετατρέπει αυτές τις ιδέες σε πρακτικά βήματα.

Τον Οκτώβριο, το CNBC Make It αναφέρθηκε στο βιβλίο «The 5 Types of Wealth», επισημαίνοντας τη σημασία του για όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Το βιβλίο εξετάζει πώς η ευτυχία, η σοφία και η προσωπική επιτυχία δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τα χρήματα ή την επαγγελματική καταξίωση. Αντίθετα, προσφέρει κατευθύνσεις για το πώς κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει την ισορροπία που ταιριάζει στη δική του ζωή και να επιδιώξει αυτά που πραγματικά έχουν σημασία για τον ίδιο.

Οι 5 τύποι πλούτου

Στο βιβλίο του, ο Μπλουμ χωρίζει την έννοια του πλούτου σε πέντε βασικές κατηγορίες:

1. Πλούτος χρόνου

Ο Μπλουμ θυμάται μια απλή, αλλά πολύ καθοριστική στιγμή στη ζωή του, όταν ένας φίλος του τόνισε ότι, με βάση την απόσταση και τη συχνότητα των επισκέψεών του, θα έχει την ευκαιρία να δει τους γονείς του μόνο δεκαπέντε φορές ακόμη. Η συζήτηση αυτή συγκλόνισε τον Μπλουμ και τον οδήγησε να κατανοήσει πόσο περιορισμένος είναι ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του. Από εκείνη τη στιγμή, άρχισε να βλέπει τον χρόνο σαν έναν πολύτιμο πόρο που αξίζει να διαχειρίζεται με προσοχή. Όπως επισημαίνει, «είναι σημαντικό να εστιάζει κανείς στα πράγματα που έχουν ουσιαστική αξία και να επιλέγει συνειδητά πώς, πού και με ποιους θα αφιερώσει τον χρόνο του».

2. Κοινωνικός πλούτος

Ο Μπλουμ αναφέρει ότι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που πήρε μαζί με τη σύζυγό του ήταν να μετακομίσουν σε άλλη περιοχή της χώρας για να είναι πιο κοντά στις οικογένειές τους και στους πιο στενούς φίλους τους. Το να είναι κανείς κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα είναι ανεκτίμητο και δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία δουλειά ή οικονομική επιτυχία. Ο κοινωνικός πλούτος δεν αφορά μόνο τους στενούς μας δεσμούς αλλά και τη σχέση μας με την κοινότητα στην οποία νιώθουμε ότι ανήκουμε. Περιλαμβάνει επίσης τον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που κερδίζουμε από τους γύρω μας, όχι λόγω της θέσης ή του τίτλου μας, αλλά μέσα από τις πράξεις και την αξία που έχουμε δημιουργήσει.

3. Ψυχικός πλούτος

Ο ψυχικός πλούτος αφορά την ικανότητα να διατηρεί κανείς ζωντανή την περιέργεια που υπάρχει από την παιδική ηλικία. Αυτή η περιέργεια οδηγεί στο να ανακαλύψει κανείς τι έχει πραγματικά νόημα για τη ζωή του, να αποκτήσει νέες γνώσεις και να εξελίσσεται διαρκώς. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσει κανείς επιλογές, να αναρωτηθεί και να ανανεωθεί. Πρόκειται για την αναζήτηση του προσωπικών στόχων στη ζωή και την κατανόηση ότι δεν χρειάζεται οι στόχοι αυτοί να συνδέονται απαραίτητα με την καριέρα.

4. Φυσικός πλούτος

Ο φυσικός πλούτος αφορά τη φροντίδα του σώματος και την υγεία. Όπως θυμάται ο Μπλουμ, ο 80χρονος πατέρας ενός φίλου του είπε κάποτε: «Φρόντισε το σώμα σου σαν να πρέπει να ζήσεις μέσα σε αυτό για ακόμη εβδομήντα χρόνια». Η επένδυση στην υγεία περιλαμβάνει τακτική άσκηση, σωστή διατροφή και επαρκή ξεκούραση. Όπως επισημαίνει ο Μπλουμ, «εάν το φροντίσει κανείς το σώμα του σήμερα, αυτό θα ανταποκριθεί και θα στηρίξει την ποιότητα ζωής για τα επόμενα χρόνια που έρχονται».

5. Οικονομικός πλούτος

Τα χρήματα δεν είναι τα πάντα, αλλά έχουν σημασία. Ο Μπλουμ εξετάζει βασικά στοιχεία όπως ο τρόπος δημιουργίας εισοδήματος, η ορθολογική διαχείριση των εξόδων και οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. «Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η προτροπή να μην κυνηγά κανείς το «περισσότερο», αλλά να επιδιώκει το «αρκετό»», εξηγεί στο βιβλίο του. Όπως επισημαίνει και ο Μαρκ Τουέιν, «πλούτος δεν είναι ό,τι έχει κανείς, αλλά η ικανοποίηση με όσα διαθέτει. Αυτό συνιστά τον αληθινό πλούτο».

Στόχοι και πράγματα που πρέπει να αποφευχθούν

Ο καθορισμός στόχων είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Ο Μπλουμ προτείνει, όμως, να εξετάζεται ταυτόχρονα και τι πρέπει να αποφευχθεί κατά την προσπάθεια επίτευξής τους. Για παράδειγμα, αν ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάληψη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου σε μια εταιρεία, τα πράγματα που πρέπει να αποφευχθούν μπορεί να είναι η υπερβολική απουσία από την οικογένεια, η παραμέληση της υγείας λόγω άγχους και ταξιδιών, ή η θυσία των ηθικών αρχών για χάρη των οικονομικών στόχων. Για κάθε στόχο, είναι χρήσιμο να προσδιορίζονται εκ των προτέρων οι ανεπιθύμητες καταστάσεις που πρέπει να αποφευχθούν.

«Σχεδιάστε και ζήστε τη ζωή των ονείρων σας, όχι τη ζωή κάποιου άλλου»

Το βιβλίο «The 5 Types of Wealth» προτρέπει στην αξιολόγηση της ζωής με βάση όλους τους τύπους πλούτου, όχι μόνο τον οικονομικό. Ο Μπλουμ υπογραμμίζει ότι κάθε άτομο μπορεί να καθορίσει ποιες προτεραιότητες έχουν πραγματική σημασία και να οργανώσει τη ζωή του γύρω από αυτές. Για τον ίδιο, η πορεία που ακολούθησε του προσέφερε βαθιά προσωπική ικανοποίηση και αίσθημα ολοκλήρωσης, καθώς του επέτρεψε να ζήσει σύμφωνα με τις δικές του προτεραιότητες και αξίες. Αν και έχασε κάποια χρήματα εγκαταλείποντας την πορεία που είχε αρχικά χαράξει, θεωρεί τον εαυτό του τον «πλουσιότερο άνθρωπο στη γη». Το μήνυμα που επιθυμεί να μεταδώσει είναι ότι «ο καθένας μπορεί να κάνει το ίδιο, ακολουθώντας όμως τον δικό του δρόμο, και όχι κάποιου άλλου».

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