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Πλέον, οι περισσότεροι επαγγελματίες γνωρίζουν καλά τους βασικούς κανόνες της κατάλληλης εμφάνισης στο εργασιακό περιβάλλον, όπως την αποφυγή υπερβολικά έντονων λογοτύπων σχεδιαστών, τα προσεγμένα και σιδερωμένα ρούχα, τα διακριτικά παπούτσια και γενικότερα μια εικόνα που αποπνέει επαγγελματισμό και συνέπεια.

Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που συχνά περνά απαρατήρητη, παρότι βρίσκεται σχεδόν πάντα μπροστά στα μάτια των άλλων: η θήκη του κινητού τηλεφώνου.

Για τη Michelle T. Sterling, σύμβουλο εικόνας και προσωπική στιλίστρια με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, το κινητό δεν είναι απλώς μια συσκευή. Όπως ένα ρολόι, ένα ζευγάρι παπούτσια ή ένα κόσμημα, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο της συνολικής εικόνας ενός ανθρώπου.

«Είναι μια επέκταση της ενδυμασίας σας», εξηγεί, υποστηρίζοντας ότι, όπως τα περιποιημένα νύχια ή η προσεγμένη εμφάνιση δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος φροντίζει τον εαυτό του, έτσι και το κινητό μπορεί να λειτουργεί ως μια μικρή «δήλωση» προσωπικότητας.

Οι ειδικοί στην εταιρική εικόνα υποστηρίζουν ότι η θήκη του κινητού στέλνει ένα μήνυμα για τον χρήστη της, είτε αυτό γίνεται συνειδητά είτε όχι. Και ειδικά σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, όπου οι πρώτες εντυπώσεις διαμορφώνονται συχνά από μικρές λεπτομέρειες, ακόμη και ένα τόσο καθημερινό αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει σημασία.

Η εικόνα χτίζεται από τις λεπτομέρειες

Η ιδέα ότι μια θήκη κινητού μπορεί να επηρεάζει την επαγγελματική εικόνα κάποιου ίσως ακούγεται υπερβολική. Ωστόσο, οι σύμβουλοι εικόνας επισημαίνουν ότι οι άνθρωποι λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό οπτικά και σχηματίζουν γρήγορες εντυπώσεις από μικρά στοιχεία.

Η Carol Davidson, σύμβουλος εικόνας και πρώην καθηγήτρια του Fashion Institute of Technology, εξηγεί ότι κάθε λεπτομέρεια συμβάλλει στη συνολική εικόνα που εκπέμπει ένα άτομο.

«Όλα αυτά τα πράγματα συμβάλλουν στην εντύπωση που δημιουργείς», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η υπερβολή, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία της εμφάνισης.

Η σημασία της θήκης κινητού είναι μεγαλύτερη σήμερα ακριβώς επειδή το τηλέφωνο έχει γίνει μόνιμο κομμάτι της καθημερινότητας. Βρίσκεται στο χέρι μας σε επαγγελματικές συναντήσεις, εκδηλώσεις δικτύωσης και συζητήσεις με συνεργάτες.

«Έχουμε συνεχώς το κινητό μας στο χέρι», επισημαίνει η ΝτεΤζάουνα Σμιθ, σύμβουλος εικόνας με έδρα το Όστιν του Τέξας, εξηγώντας ότι η συσκευή έχει μετατραπεί σε ένα αντικείμενο που βρίσκεται διαρκώς σε δημόσια θέα.

Η απουσία θήκης μπορεί να γίνει μήνυμα αυτοπεποίθησης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή ορισμένων στελεχών να χρησιμοποιούν το κινητό τους χωρίς θήκη.

Σύμφωνα με τη Σμιθ, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη που έχει συναντήσει προτιμούν να κρατούν τις συσκευές τους γυμνές, χωρίς προστατευτικό κάλυμμα. Η επιλογή αυτή, όπως εξηγεί, μπορεί να συνδέεται με μια εικόνα αυτοπεποίθησης και ελέγχου.

Η λογική πίσω από αυτή την επιλογή είναι ότι ένα άτομο που αισθάνεται σίγουρο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα αντικείμενά του δεν θεωρεί απαραίτητη την επιπλέον προστασία.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν ταιριάζει σε όλους. Μια συσκευή χωρίς θήκη μπορεί επίσης να δημιουργήσει διαφορετική εντύπωση, ειδικά αν εμφανίζει γρατζουνιές ή φθορές.

Μια ραγισμένη, ξεθωριασμένη ή κατεστραμμένη θήκη μπορεί να στείλει ένα αρνητικό μήνυμα, αντίστοιχο με ένα ζευγάρι φθαρμένα παπούτσια ή ένα τσαλακωμένο πουκάμισο.

Σε μια επαγγελματική συνάντηση, μια τέτοια λεπτομέρεια μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το άτομο δεν δίνει σημασία στις μικρές λεπτομέρειες, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η επαγγελματική του συμπεριφορά.

Η πρακτικότητα κερδίζει την επίδειξη

Οι επιλογές στη θήκη του κινητού μπορούν επίσης να αποκαλύψουν στοιχεία για τον τρόπο σκέψης ενός ανθρώπου.

Μια ανθεκτική, λειτουργική θήκη με επιπλέον δυνατότητες, όπως λουράκι ή θήκη για κάρτες, μπορεί να δείχνει έναν άνθρωπο που δίνει προτεραιότητα στην οργάνωση, την πρακτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

«Υπάρχει μια καθαρή πρακτικότητα και ρεαλισμός στο να έχεις μια λειτουργική θήκη», σημειώνει η Davidson.

Αντίθετα, μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή ή πολυτελής επιλογή μπορεί να μεταφέρει ένα διαφορετικό μήνυμα, ανάλογα πάντα με το περιβάλλον και τον επαγγελματικό χώρο.

Οι ειδικοί πάντως συμφωνούν σε έναν βασικό κανόνα, στο γεγονός ότι η θήκη δεν χρειάζεται να είναι ακριβή ή επώνυμη. Χρειάζεται να είναι καθαρή, προσεγμένη, ανθεκτική και να ταιριάζει με την εικόνα που θέλει να παρουσιάσει κάποιος.

Η Sterling προτείνει μια ποιοτική θήκη που δεν λερώνεται εύκολα, δεν φθείρεται γρήγορα και δεν δείχνει παραμελημένη. Μια θήκη σχεδιαστή δεν θεωρείται απαραίτητη, αν και ορισμένοι επιλέγουν πιο πολυτελείς λύσεις.

Ο «κανόνας» της επαγγελματικής θήκης κινητού

Οι σύμβουλοι εικόνας προτείνουν ορισμένες απλές αρχές για μια θήκη που ταιριάζει στο εργασιακό περιβάλλον:

Να είναι καθαρή και σε καλή κατάσταση .

. Να μην παρουσιάζει φθορές, σκισίματα ή ξεθώριασμα.

Να είναι πρακτική και να προστατεύει αποτελεσματικά τη συσκευή.

Να μην είναι υπερβολικά εντυπωσιακή, εφόσον το επαγγελματικό περιβάλλον απαιτεί πιο διακριτική εικόνα.

Για όσους θέλουν πιο έντονα σχέδια ή χρώματα, η Σμιθ προτείνει μια απλή λύση: δύο διαφορετικές θήκες, μία για τη δουλειά και μία για τον προσωπικό χρόνο.

Το ζητούμενο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, δεν είναι να κρύψει κάποιος την προσωπικότητά του, αλλά να έχει επίγνωση του μηνύματος που μεταφέρει.

Γιατί στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο, όπου η εικόνα, η τεχνολογία και η προσωπική παρουσία συνδέονται περισσότερο από ποτέ, ακόμη και η πιο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να λειτουργήσει ως μια άτυπη επαγγελματική «δήλωση».

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