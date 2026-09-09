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Ακόμη μία επιστημονική μελέτη έρχεται να αναδείξει τη σημασία του ποιοτικού ύπνου, αυτή τη φορά σε σχέση με τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι σοβαρές διαταραχές ύπνου στη μέση ηλικία μπορεί να συνδέονται με αισθητά μικρότερη παραμονή στην αγορά εργασίας μετά τα 50.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο έντονα διαταραγμένος ύπνος ή η πολύ μεγάλη διάρκεια ύπνου μπορεί να σχετίζονται με απώλεια έως και περίπου εννέα μηνών επαγγελματικής ζωής στις ηλικίες από 50 έως 68 ετών.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες που δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα ύπνου εμφάνιζαν μεγαλύτερη αναμενόμενη διάρκεια επαγγελματικής ζωής μετά τα 50 σε σύγκριση με τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Σε σχέση με όσους δεν παρουσίαζαν διαταραχές ύπνου, οι συμμετέχοντες με μέτρια προβλήματα εκτιμήθηκε ότι θα παρέμεναν στην εργασία σχεδόν πέντε μήνες λιγότερο. Στις περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών ύπνου, η διαφορά έφτανε περίπου τους οκτώ μήνες, ανεξάρτητα από το φύλο ή το είδος της εργασίας.

Πώς έγινε η μελέτη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από πανεπιστημιακή ομάδα στη Φινλανδία και βασίστηκε σε δεδομένα από τη μελέτη του Φινλανδικού Δημόσιου Τομέα (FPS), καθώς και από τη μελέτη «Υγεία και Κοινωνική Στήριξη» (HeSSup).

Οι ερευνητές χώρισαν τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου σε τρεις βασικές κατηγορίες. Ως σύντομος ύπνος ορίστηκε εκείνος που διαρκεί λιγότερο από επτά ώρες, ως μέσης διάρκειας ο ύπνος μεταξύ επτά και 8,5 ωρών και ως μεγάλης διάρκειας ο ύπνος εννέα ωρών ή περισσότερο.

Παράλληλα, ως διαταραχές ύπνου καταγράφηκαν προβλήματα όπως η δυσκολία να αποκοιμηθεί κάποιος, οι συχνές αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα, το πολύ πρωινό ξύπνημα και ο ύπνος που δεν αφήνει αίσθηση ξεκούρασης.

Τι έδειξαν τα στοιχεία για τη διάρκεια του ύπνου

Η ανάλυση έδειξε ότι τόσο ο σύντομος όσο και ο μέσης διάρκειας νυχτερινός ύπνος συνδέθηκαν με αναμενόμενη επαγγελματική ζωή περίπου 13 ετών και δύο μηνών μετά την ηλικία των 50.

Αντίθετα, όσοι κοιμούνταν εννέα ώρες ή περισσότερο εμφάνιζαν μικρότερη αναμενόμενη διάρκεια επαγγελματικής ζωής, περίπου 12 ετών και πέντε μηνών.

Η διαφορά αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο πολύωρος ύπνος αποτελεί από μόνος του την αιτία της μικρότερης παραμονής στην εργασία. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μεγάλη διάρκεια ύπνου έχει συνδεθεί και σε προηγούμενες μελέτες με επιβαρυμένη κατάσταση υγείας, κάτι που μπορεί να επηρεάζει παράλληλα και την επαγγελματική πορεία.

Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες διάρκειες επαγγελματικής ζωής

Το υψηλότερο προσδόκιμο επαγγελματικής ζωής καταγράφηκε στις γυναίκες επαγγελματίες που δεν παρουσίαζαν διαταραχές ύπνου. Σε αυτή την ομάδα, η αναμενόμενη διάρκεια παραμονής στην εργασία μετά τα 50 πλησίαζε τα 14 χρόνια.

Στον αντίποδα, τη μικρότερη αναμενόμενη διάρκεια επαγγελματικής ζωής κατέγραψαν άνδρες που εργάζονταν σε θέσεις με επαναλαμβανόμενα καθήκοντα και αντιμετώπιζαν σοβαρές διαταραχές ύπνου. Για τη συγκεκριμένη ομάδα, η εκτιμώμενη παραμονή στην αγορά εργασίας μετά την ηλικία των 50 ετών περιοριζόταν περίπου στα 12,5 χρόνια.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σχέση ανάμεσα στον ύπνο και την επαγγελματική ζωή μπορεί να επηρεάζεται και από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, καθώς οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις φαίνεται να αφορούν περισσότερο εργαζομένους με χαμηλότερη επαγγελματική θέση.

Τι γνωρίζουμε ήδη για τον ύπνο και την εργασία

Η σύντομη διάρκεια ύπνου έχει συνδεθεί και σε παλαιότερες έρευνες με αυξημένη πιθανότητα πρόωρης συνταξιοδότησης. Από την άλλη πλευρά, και ο υπερβολικά μεγάλος ύπνος έχει συσχετιστεί με λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα για την υγεία.

Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί και οι δύο ακραίες καταστάσεις εμφανίζονται σε ορισμένες μελέτες να σχετίζονται με μικρότερη επαγγελματική πορεία, αν και οι αιτιώδεις μηχανισμοί δεν είναι πάντα εύκολο να αποσαφηνιστούν.

Το βασικό συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι η προστασία της ποιότητας του ύπνου στη μέση ηλικία μπορεί να έχει σημασία όχι μόνο για τη γενικότερη υγεία, αλλά και για τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να παραμένει ενεργός επαγγελματικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η προώθηση υγιεινών συνηθειών ύπνου και η έγκαιρη αντιμετώπιση επίμονων διαταραχών μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για ανθρώπους χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.

Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές χώρες επιδιώκουν την παράταση του επαγγελματικού βίου και την παραμονή περισσότερων εργαζομένων στην αγορά εργασίας σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η έγκαιρη υποστήριξη όσων αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα ύπνου θα μπορούσε, σύμφωνα με τους ερευνητές, να αποτελέσει έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση της εργασιακής ικανότητας σε βάθος χρόνου.

Οι περιορισμοί της έρευνας

Οι ίδιοι οι ερευνητές σημειώνουν, πάντως, ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Η μελέτη δεν μπόρεσε να συνυπολογίσει πλήρως όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τόσο τον ύπνο όσο και τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σωματική και ψυχική υγεία, τυχόν υποκείμενες παθήσεις, συμπεριφορές που επιβαρύνουν την υγεία, αλλά και οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, όπως η απασχόληση σε νυχτερινές ή εναλλασσόμενες βάρδιες.

Παρά τους περιορισμούς, τα ευρήματα ενισχύουν την εικόνα ότι ο ύπνος αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της επαγγελματικής αντοχής στη μέση και μεγαλύτερη ηλικία. Η ποιότητα του ύπνου, επομένως, δεν αφορά μόνο το πόσο ξεκούραστος αισθάνεται κάποιος την επόμενη ημέρα, αλλά ενδέχεται να συνδέεται και με το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η επαγγελματική του διαδρομή.

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