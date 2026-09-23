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Η Apple περνά στην αντεπίθεση στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρώντας να πείσει τους εταιρικούς πελάτες ότι οι νέοι υπολογιστές της μπορούν να αποτελέσουν μια οικονομικότερη εναλλακτική λύση απέναντι στη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος από data centers.

Με την έναρξη των αποστολών των νέων desktop υπολογιστών της την Τρίτη, η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει ένα ασυνήθιστο επιχείρημα προς τις επιχειρήσεις: η αγορά ενός υπολογιστή μπορεί να κοστίζει λιγότερο από τη συνεχή ενοικίαση υποδομών data center.

Τα αναβαθμισμένα Mac Mini και Mac Studio, που μπορούν να κοστίζουν σχεδόν 20.000 δολάρια και να εκτελούν εργασίες AI τοπικά, θα βρεθούν αντιμέτωπα με νέα desktop συστήματα που λανσάρουν η Nvidia και κατασκευαστές PC. Τα νέα μηχανήματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο εκδήλωσης της Microsoft για τα Windows στο Σαν Φρανσίσκο τον επόμενο μήνα.

AI χωρίς χρέωση ανά token

Οι νέοι Mac απευθύνονται σε πιο απαιτητικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως η συγγραφή κώδικα και η εκτέλεση σύνθετων επιχειρηματικών εργασιών, χωρίς οι χρήστες να χρειάζεται να πληρώνουν για «tokens», δηλαδή τη βασική μονάδα υπολογισμού των συστημάτων AI, σε παρόχους cloud όπως η OpenAI και η Anthropic.

Η Apple εκτιμά ότι η εμπειρία της στην αξιοποίηση της υπολογιστικής ισχύος με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, που έχει αναπτύξει μέσα από συσκευές όπως το iPhone, μπορεί να τη βοηθήσει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των εταιρικών υπολογιστών.

Η πρόκληση, ωστόσο, είναι μεγάλη. Η Apple κατέχει περίπου 4,6% της αγοράς εταιρικών desktop υπολογιστών, έναντι 91,3% για τα Windows, σύμφωνα με στοιχεία της IDC.

Η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη δίνει πάντως στην Apple ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού. Η εταιρεία έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποδοτικότητα των επεξεργαστών της, χαρακτηριστικά που αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα για την εκτέλεση μοντέλων AI απευθείας στη συσκευή.

Το πλεονέκτημα του Apple Silicon

Με την παρουσίαση των πρώτων Apple Silicon chips το 2020, η Apple συνδύασε σε ενιαία αρχιτεκτονική τη μνήμη και την υπολογιστική ισχύ που στους παραδοσιακούς υπολογιστές βρίσκονταν σε ξεχωριστά chips. Η σχεδίαση αυτή βελτίωσε την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αυτονομία των συσκευών.

Παράλληλα, η στενή διασύνδεση μεταξύ υπολογιστικής ισχύος και μνήμης έκανε τους Mac ιδιαίτερα κατάλληλους για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η ζήτηση μάλιστα για Mac Mini αυξήθηκε σημαντικά καθώς το OpenClaw, ένα εργαλείο agentic AI ανοιχτού κώδικα, κέρδισε έδαφος σε αγορές όπως η Κίνα.

Τα Mac Studio, τα οποία αρχικά απευθύνονταν κυρίως σε επαγγελματίες που επεξεργάζονται βίντεο και μουσική, έχουν επίσης αποκτήσει τα τελευταία δύο χρόνια προηγμένες δυνατότητες για εφαρμογές AI. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα διασύνδεσης chip-to-chip, το RDMA over Thunderbolt.

Στην παρουσίαση των νέων προϊόντων αυτόν τον μήνα, η Apple έδειξε τέσσερα Mac Studio συνδεδεμένα μεταξύ τους να εκτελούν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με 1 τρισ. παραμέτρους, δηλαδή ένα μοντέλο εξαιρετικά υψηλής πολυπλοκότητας, προκειμένου να εντοπίσουν και να διορθώσουν ένα σφάλμα σε κώδικα γραφικών.

Τέτοιες εργασίες συνήθως απαιτούν υποδομή data center, όμως η συστοιχία των Mac μπορεί να λειτουργήσει από μία μόνο πρίζα.

«Unmetered intelligence» η απάντηση της Microsoft

Η Apple επιχειρεί να διαφοροποιήσει το μοντέλο της από τις υπηρεσίες cloud, υποστηρίζοντας ότι όταν ο πελάτης αγοράζει τον υπολογιστή, έχει ήδη καταβάλει το κόστος και μπορεί να χρησιμοποιεί επανειλημμένα την υπολογιστική ισχύ χωρίς πρόσθετη χρέωση ανά token.

«Μόλις έχεις το μηχάνημα στο γραφείο σου, το έχεις πληρώσει. Και πιστεύω ότι προσφέρουμε εξαιρετική αξία, όχι μόνο σε επίπεδο επιδόσεων αλλά και κόστους», δήλωσε ο Τζόνι Σρούτζι, επικεφαλής hardware της Apple. «Δεν υπάρχει κόστος ανά token. Απλώς χρησιμοποιείς ξανά και ξανά το μηχάνημα».

Η Microsoft κινείται στην ίδια αγορά, προωθώντας αυτό που ο διευθύνων σύμβουλός της Σάτια Ναντέλα αποκαλεί «unmetered intelligence», δηλαδή AI στη συσκευή χωρίς μετρημένη χρήση. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να ενσωματώσει πολλές από τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της σε μια «super app» για τα Windows.

Η κυριαρχία της Microsoft στους εταιρικούς υπολογιστές αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς το οικοσύστημα των Windows υποστηρίζει hardware από μεγάλο αριθμό κατασκευαστών. Παράλληλα, όμως, αυτή η πολυμορφία μπορεί να αυξάνει την πολυπλοκότητα για τους προγραμματιστές που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες κάθε διαφορετικού chip.

Η Microsoft αναφέρει ότι συνεργάζεται με κατασκευαστές chips για να απλοποιήσει την εκτέλεση εργασιών AI μέσω των εργαλείων Windows ML, ενώ το RDMA αποτελεί επίσης πεδίο επενδύσεων. Η Nvidia, από την πλευρά της, δεν σχολίασε, όμως ο διευθύνων σύμβουλός της Τζένσεν Χουάνγκ είχε δηλώσει κατά την παρουσίαση του νέου PC chip της εταιρείας ότι η Nvidia δεν επιδιώκει άμεση αντιπαράθεση με την Apple, αλλά θέλει να διευρύνει τις δυνατότητες των υπολογιστών Windows.

Η Nvidia κρατά το πλεονέκτημα στα data centers

Παρά την προσπάθεια της Apple να μεταφέρει περισσότερες εργασίες AI στους υπολογιστές των χρηστών, το data center παραμένει το μεγάλο προπύργιο της Nvidia.

Η Apple υποστηρίζει ότι τα μοντέλα AI που αναπτύσσονται στις συσκευές της μπορούν να κλιμακωθούν από τα ακριβότερα Mac Studio μέχρι τα οικονομικότερα iPhone και iPad, καθώς οι επεξεργαστές τους βασίζονται σε κοινές αρχές και σχεδιαστικές επιλογές.

Όπως σημείωσε ο Σρούτζι, η υπολογιστική ισχύς που μπορεί να διοχετευθεί σε ένα data center είναι τεράστια. Η Apple, αντίθετα, προσπαθεί να προσφέρει μια ευρύτερη γκάμα συσκευών, ώστε κάθε πελάτης να επιλέγει το προϊόν που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες.

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