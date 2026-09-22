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Ο πιο αξιόπιστος παράγοντας κέρδους του ομίλου Volkswagen, η Porsche, κατασκευάστρια πολυτελών σπορ αυτοκινήτων έχει γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα του ομίλου, δημιουργώντας εμπόδια στα σχέδια αναδιάρθρωσης του διευθύνοντος συμβούλου Όλιβερ Μπλουμ στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.

Λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η Porsche έχει γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα από τα δεινά του ευρύτερου ομίλου, εκθρονισμένη από την κάποτε κερδοφόρα κινεζική αγορά και πληγωμένη από δαπανηρά λάθη κατά τη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, αναφέρει το Reuters.

Με χιλιάδες εργαζόμενους να διαμαρτύρονται κατά των περικοπών σε εργοστάσια αυτοκινήτων σε όλη τη Γερμανία χθες, η κρίση ξεπερνά την Porsche και την υπόλοιπη αυτοκρατορία της Volkswagen, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο ο γερμανικός αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας πιέζεται από τους Κινέζους ανταγωνιστές και τους αμερικανικούς δασμούς.

Η Volkswagen εξέδωσε την τελευταία της προειδοποίηση για τα κέρδη την περασμένη Παρασκευή, συνδέοντάς την με απομείωση αξίας 6 δισεκατομμυρίων ευρώ με την μειωμένη απόδοση του 75% των μετοχών της στην Porsche, λίγες μόνο εβδομάδες αφότου συμφώνησε σε σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας, στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην 89χρονη ιστορία του ομίλου.

Ο Ingo Speich, της Deka, μιας από τις 10 κορυφαίες εταιρείες επενδύσεων στη Volkswagen, δήλωσε ότι αυτό ήταν ένα «πολύ αρνητικό σημάδι» τόσο σύντομα μετά την αναδιάρθρωση.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη και η ορατότητα πολύ περιορισμένη. Μένει να δούμε αν τα ανακοινωθέντα μέτρα αναδιάρθρωσης θα είναι καν επαρκή», δήλωσε στο Reuters.

Η υποτίμηση, μετά από μια απομείωση ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν από ένα χρόνο, υποδηλώνει έλλειψη εποπτείας στη Volkswagen, έγραψαν οι αναλυτές της Jefferies, σημειώνοντας αυτό που χαρακτήρισαν ως «ατελείωτες εκπλήξεις εξυγίανσης».

Η Volkswagen απέδωσε την υποτίμηση στις ασθενέστερες οικονομικές προσδοκίες για την Porsche, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο, με μεγάλο ενθουσιασμό το 2022 σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές της ηπείρου τα τελευταία χρόνια.

«Οι μέρες που (η Porsche) ήταν ένας παράγοντας κέρδους έχουν τελειώσει», δήλωσε ο αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ferdinand Dudenhoeffer.

Το επιχείρημά του ενισχύεται από τα προηγουμένως μεγάλα περιθώρια κέρδους που έχουν υποχωρήσει κάτω από αυτά του ευρύτερου ομίλου και έχουν μάλιστα ξεπεραστεί από την οικονομική μάρκα της Volkswagen, Skoda.

«Με τη στρατηγική της “αξίας έναντι του όγκου”, η Porsche γίνεται όλο και μικρότερη. Ακόμα κι αν τα περιθώρια κέρδους είναι καλά, το ίδιο το κέρδος θα είναι μάλλον πενιχρό», πρόσθεσε ο Dudenhoeffer.

Σε εσωτερικό υπόμνημα που επικαλείται το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της Porsche, Μάικλ Λάιτερς, επέμεινε ότι η εταιρεία παραμένει πιστή στον μεσοπρόθεσμο στόχο της για περιθώρια κέρδους σε εύρος 10% έως 15%.

«Δεν υπάρχει νέα πρόβλεψη για την Porsche, ούτε για το τρέχον οικονομικό έτος ούτε για τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας», δήλωσε ο Μάικλ Λάιτερς, ενόψει της πολυαναμενόμενης ημέρας στις κεφαλαιαγορές τον Οκτώβριο.

Η αποχώρηση της εταιρείας από την Κίνα, όπου έχει μειώσει τις αντιπροσωπείες, και η πίεση στις αμερικανικές δραστηριότητές της από τους δασμούς έχουν εγείρει αμφιβολίες για τον όγκο των πωλήσεων.

Και ακόμη και με την επιστροφή σε διψήφια περιθώρια κέρδους στο πλαίσιο της στρατηγικής του Μάικλ Λάιτερς να επικεντρωθεί στα πιο κερδοφόρα μοντέλα υψηλής τεχνολογίας, η Porsche χρειάζεται πωλήσεις για να δημιουργήσει μετρητά – και για να βοηθήσει τη Volkswagen να περάσει την επώδυνη αναδιάρθρωσή της.

«Η πίεση δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Stefan Bratzel του γερμανικού ομίλου έρευνας αυτοκινήτων CAM. «Η μείωση του κόστους από μόνη της δεν θα βοηθήσει τη Volkswagen να βγει από την κρίση της».

Η Porsche αντιμετωπίζει δυσκολίες εδώ και χρόνια, με τον Όλιβερ Μπλουμ να επιβλέπει μια κρίσιμη περίοδο παρακμής ως επικεφαλής της μάρκας σπορ αυτοκινήτων μέχρι το τέλος του 2025, παράλληλα με τον ρόλο του ως διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου.

Η απομείωση ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ μειώνει την υπεραξία της Volkswagen στην Porsche — η οποία ουσιαστικά μετρά την αξία της μάρκας — κατά περισσότερο από το ένα τρίτο σε σχέση με πέρυσι, σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2022, το έτος εισαγωγής της Porsche στο χρηματιστήριο και της υπόσχεσής της για περιθώρια κέρδους 20%, η υπεραξία ανήλθε σε 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ερώτημα τώρα είναι πού εντάσσεται η Porsche στην ευρύτερη ομάδα, με την Skoda να αναδεικνύεται ως η πιο κερδοφόρα επιχείρηση.

«Η τσεχική μάρκα έχει ουσιαστικά γίνει η νέα Porsche του ομίλου», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής αυτοκινήτων Matthias Schmidt.

Η Mercedes-Benz και η BMW μειώνουν επίσης το εργατικό δυναμικό τους στη Γερμανία, με τα συνδικάτα να απαιτούν υποστήριξη από τις Βρυξέλλες με τη μορφή προστατευτικών μέτρων για την προστασία της αγοράς από τις φθηνές εισαγωγές οχημάτων από την Κίνα.

Δεν είναι σαφές εάν αυτό θα βοηθούσε τον Όλιβερ Μπλουμ να επιτύχει ένα στοχευμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους της Volkswagen ύψους 9% μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σε σύγκριση με το 1% στην καλύτερη περίπτωση φέτος.

Η κατάσταση της Porsche, ωστόσο, μπορεί να εξυπηρετήσει την προσπάθειά του για ακόμη μεγαλύτερες περικοπές, ανέφεραν οι αναλυτές της Bernstein. «Αν κάποιος ήταν κυνικός, αυτή η μαζική πτώση στα αναμενόμενα δημοσιευμένα κέρδη θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμη», είπαν.

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