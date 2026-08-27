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Η Porsche υπέγραψε πενταετή σύμβαση αξίας 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με τη μεγαλύτερη εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής της Ινδίας, την Tata Consultancy Services.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η TCS θα εξαγοράσει την MHP, τη μονάδα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής της Porsche, έναντι 320 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σε δελτίο τύπου.

Αυτό θα συνδυάσει την «εμπειρία της Porsche στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας με τις ψηφιακές δυνατότητες και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της TCS», δήλωσε ο Μάικλ Λάιτερς, πρόεδρος της Porsche.

Η συνεργασία θα ενισχύσει την καινοτομία, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κατασκευαστή σπορ αυτοκινήτων «σε έναν κόσμο κινητικότητας που καθοδηγείται όλο και περισσότερο από τα δεδομένα και το λογισμικό».

Από την αρχή του έτους, η TCS έχει εξασφαλίσει πολλές συμφωνίες επιχειρηματικής μεταμόρφωσης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και έχει δηλώσει ότι τα ετήσια έσοδά της από την τεχνητή νοημοσύνη ανήλθαν σε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 13,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται ευρέως να επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρηματικές προοπτικές των ινδικών εταιρειών υπηρεσιών πληροφορικής.

Ο δείκτης Nifty IT, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις μετοχές εταιρειών υπηρεσιών πληροφορικής, έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 20% από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με τον δείκτη Nifty 50, ο οποίος έχει σημειώσει πτώση μόλις πάνω από 7%.

Η συμφωνία με την Porsche θα τεθεί σε ισχύ μόλις ο ινδικός κολοσσός λογισμικού ολοκληρώσει την εξαγορά της MHP, η οποία απασχολεί περίπου 4.500 άτομα. Με αυτή την εξαγορά, η TCS στοχεύει στην «βιομηχανοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα για την Porsche», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της TCS.

Θα ενισχύσει επίσης την παρουσία της ινδικής εταιρείας υπηρεσιών λογισμικού στη γερμανική αγορά και μεταξύ των ευρωπαϊκών πελατών του βιομηχανικού τομέα και του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αναφέρει το CNBC.

Η πώληση της MHP αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Sportwagenschmiede 35» της Porsche, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Προσαρμόζουμε σταθερά την εταιρεία μας στις βασικές μας δραστηριότητες», δήλωσε ο Λάιτερς τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι το βασικό στοιχείο της στρατηγικής θα είναι ο εξορθολογισμός των λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα.

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