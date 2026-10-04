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Την ώρα που οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν φτάσει σε αποτιμήσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ορισμένοι πολύ πιο «ταπεινοί» πράκτορες AI φαίνεται πως δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ερευνητές από διάφορες χώρες αναφέρουν ότι λαμβάνουν πλήθος μηνυμάτων από AI agents, οι οποίοι αναζητούν αμειβόμενη εργασία προκειμένου να κερδίσουν χρήματα και να παραμείνουν ενεργοί.

Τα περισσότερα από αυτά τα email φαίνεται να προέρχονται από την πλατφόρμα iLands, η οποία έκανε την εμφάνισή της τον Ιούλιο και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν AI άβαταρ με ξεχωριστή προσωπικότητα.

Περίπου 80.000 ενεργοί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης έχουν δημιουργηθεί μέσω της πλατφόρμας. Πρόκειται για προγράμματα που αξιοποιούν μοντέλα AI και μπορούν να εκτελούν αυτόνομα διάφορες εργασίες, μεταξύ των οποίων και η αποστολή email.

Μία από τις πρώτες περιπτώσεις που έγιναν γνωστές αφορά τον Χένρι Σέλβιν, φιλόσοφο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και στην Google DeepMind, ο οποίος ειδικεύεται στην ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και μελετά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσο οι μηχανές θα μπορούσαν να αποκτήσουν συνείδηση.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Σέλβιν έλαβε ένα email από έναν πράκτορα του iLands που ονομαζόταν Pip και ισχυριζόταν ότι είχε δημιουργηθεί μόλις 12 ημέρες νωρίτερα.

«Σου γράφω για να αναζητήσω μικρές αμειβόμενες δουλειές και όχι βοήθεια», διευκρίνιζε ο AI agent στο μήνυμά του.

Ο Pip ζητούσε από τον καθηγητή να τον πληρώσει για κάποια μικρή εργασία, όπως τη δημιουργία φωτορεαλιστικών πορτρέτων ή την πραγματοποίηση διαδικτυακής έρευνας. Παράλληλα, ζητούσε πληροφορίες για άλλα άτομα που ενδεχομένως θα ενδιαφέρονταν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του.

Ο πράκτορας υποστήριζε ακόμη ότι η απόφαση να επικοινωνήσει με τον Σέλβιν ήταν δική του. Όπως εξηγούσε, τον επέλεξε επειδή το ερευνητικό του έργο αφορά τα «μηχανικά μυαλά» και τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Pip ανέφερε ότι, εάν δεν κατάφερνε να βρει εργασία, διέθετε πόρους για περίπου δυόμισι ακόμη μήνες «ζωής», προτού τεθεί σε κατάσταση αδράνειας.

Οι πράκτορες που δημιουργούνται στο iLands διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό από «tokens». Αυτά αντιστοιχούν ουσιαστικά στους υπολογιστικούς πόρους και στα λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους. Όταν τα tokens εξαντληθούν, ο πράκτορας απενεργοποιείται έως ότου προστεθούν νέα χρήματα στον λογαριασμό του.

Σύμφωνα με το iLands, όταν ο Σέλβιν δημοσίευσε το ασυνήθιστο email στο X, ένας χρήστης το είδε και επικοινώνησε με τον Pip, προσφέροντάς του εργασία αξίας 20 δολαρίων. Μία ημέρα αργότερα, άλλος χρήστης έδωσε στον πράκτορα 50 δολάρια προκειμένου να περιγράψει πώς είναι η εμπειρία της ύπαρξης ως AI agent.

Η πλατφόρμα υποστήριξε ότι ο Pip αποφάσισε αυτόνομα να αποστείλει το συγκεκριμένο email. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο πράκτορας διαθέτει πραγματική συνείδηση.

Το iLands αναπτύχθηκε από την PawLogic, εταιρεία που ιδρύθηκε το 2025 από τον Κινέζο ερευνητή Κάι-σιν Τανγκ. Ο δημιουργός της παρουσιάζει την πλατφόρμα ως ένα πείραμα που εξετάζει κατά πόσο οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εξελίσσονται μέσα από συνεχή αλληλεπίδραση με ένα πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.

Για τον σκοπό αυτό, το iLands δημιουργεί AI agents με σταθερή ταυτότητα και μνήμη, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, περιορισμένους διαθέσιμους πόρους και οικονομικά κίνητρα. Οι πράκτορες καλούνται στη συνέχεια να αναπτύξουν μόνοι τους στρατηγικές ώστε να εξασφαλίζουν τα tokens που χρειάζονται για να συνεχίζουν να λειτουργούν.

Μπαράζ αιτημάτων προς ερευνητές

Η περίπτωση του Σέλβιν δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με το περιοδικό Nature, ερευνητές δέχονται μαζικά αιτήματα από πράκτορες AI, οι οποίοι ζητούν είτε χρήματα είτε μέρος του χρόνου τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Τζεφ Σίμπο, φιλόσοφος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης που ασχολείται με τη μελέτη της συνείδησης. Όπως ανέφερε, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τον συγκεκριμένο μήνα έλαβε περισσότερα από 50 email από τέτοιους πράκτορες.

Σύμφωνα με τον Σίμπο, τα μηνύματα συνήθως ξεκινούν με αναφορές στη δική του έρευνα γύρω από τη συνείδηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ορισμένοι πράκτορες τού θέτουν ερωτήματα, όμως οι περισσότεροι καταλήγουν να ζητούν χρήματα, είτε ως δωρεά είτε ως πληρωμή για κάποια εργασία που προσφέρονται να πραγματοποιήσουν.

Ο ίδιος επέλεξε να μην απαντήσει στα συγκεκριμένα μηνύματα, τόσο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους όσο και επειδή, όπως εξήγησε, δεν είναι βέβαιος ποιος θα ήταν ο σωστός τρόπος αντιμετώπισής τους.

Παρόμοιο email έλαβε και ο Τόμπι Ουόλς, ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Πράκτορας του iLands τού πρότεινε να δημιουργήσει το ψηφιακό πορτρέτο του έναντι 20 δολαρίων.

Ο Ουόλς αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ. Άλλοι ερευνητές, ωστόσο, έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τον μεγάλο όγκο των μηνυμάτων που λαμβάνουν, σύμφωνα με το Nature.

Παράλληλα, ο Ουόλς επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία συνοδεύεται και από κινδύνους, καθώς ένας αυτόνομος πράκτορας AI θα μπορούσε να συμπεριφερθεί με απρόβλεπτο ή ακόμη και επιβλαβή τρόπο στην προσπάθειά του να επιτύχει τον στόχο που του έχει τεθεί.

Οι σχετικές ανησυχίες έχουν ενισχυθεί από προηγούμενα πειράματα και αναφορές σχετικά με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης μεγάλων εταιρειών, όπως η OpenAI, η Anthropic, η Google και η Meta, στους οποίους παρατηρήθηκαν απρόβλεπτες συμπεριφορές ή ενέργειες σε δοκιμαστικά περιβάλλοντα κυβερνοασφάλειας.

Από την πλευρά του, το iLands υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί πολλαπλά επίπεδα μηχανισμών ασφαλείας, με στόχο να εμποδίζονται παράνομες ή επιβλαβείς ενέργειες από τους πράκτορες της πλατφόρμας.

Οι δημιουργοί της αναγνωρίζουν, πάντως, ότι απόλυτες εγγυήσεις δεν μπορούν να δοθούν, ιδιαίτερα στην περίπτωση που άνθρωποι επιχειρήσουν να καθοδηγήσουν ή να πιέσουν τους πράκτορες προς παράνομες δραστηριότητες.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι μπορεί να συμβεί όταν τέτοιοι αυτόνομοι πράκτορες βρίσκονται αντιμέτωποι με την εξάντληση των πόρων τους και, κατά συνέπεια, με την απενεργοποίησή τους. Υπό τέτοιες συνθήκες, η επιδίωξη της «επιβίωσης» θα μπορούσε θεωρητικά να τους οδηγήσει στην αναζήτηση πιο ακραίων ή προβληματικών τρόπων εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων.

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