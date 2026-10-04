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Η εμμονή της Wall Street με την τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο ισχυρή, ώστε μέχρι στιγμής επισκιάζει σχεδόν κάθε άλλο κίνδυνο, ακόμη και την εκτίναξη των επιτοκίων. Οι επενδυτές συνεχίζουν να διοχετεύουν κεφάλαια στις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της αγοράς, οδηγώντας τους χρηματιστηριακούς δείκτες κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά.

Ωστόσο, πίσω από την ευφορία, οι κίνδυνοι που διαμορφώνονται στον ορίζοντα γίνονται ολοένα πιο έντονοι. Ιδιαίτερα καθώς οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

«Με αυτά τα υψηλότερα επιτόκια, όλοι μας είμαστε σε επιφυλακή», δήλωσε ο Κεν Μάχοoney, διευθύνων σύμβουλος της Mahoney Asset Management.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε το 5,69%, ενώ εκείνη του 10ετούς ξεπέρασε το 5,3%, επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2002. Παρ’ όλα αυτά, οι τεχνολογικές μετοχές έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τα κέρδη τους.

Ο δείκτης Nasdaq 100 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό την Παρασκευή και ενισχύεται κατά 22% από τις αρχές του έτους, ενώ ο S&P 500 απέχει λιγότερο από 1% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε τον Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες συνεισφορές στην άνοδο του S&P 500 και του τεχνολογικού Nasdaq 100 τους τελευταίους τρεις μήνες προέρχονται από τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης, Microsoft, Nvidia και Apple.

«Θα έλεγα ότι το 5% ήταν το όριο, αλλά αυτό πλέον βρίσκεται ήδη πίσω μας», δήλωσε ο Ματ Στάκι, επικεφαλής διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Northwestern Mutual.

Οι αγορές ποντάρουν στα κέρδη των Big Tech

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διάρκεια του ράλι στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πολύ υψηλές προσδοκίες για τα επερχόμενα εταιρικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι έχουν οδηγήσει το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης των αγορών τα τελευταία χρόνια.

Τα κέρδη ανά μετοχή των τεχνολογικών εταιρειών για το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 65%, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence. Πρόκειται για τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των κλάδων, μετά την ενέργεια, και αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση κατά περισσότερο από 24% των κερδών ανά μετοχή για το σύνολο των εταιρειών του S&P 500.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα είναι το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο τα κέρδη ανά μετοχή του δείκτη θα αυξάνονται περισσότερο από 20%.

«Είναι δύσκολο ακόμη και να το βάλουμε σε προοπτική. Είναι ιστορικό», δήλωσε ο Ρομπ Κόνζο, διευθύνων σύμβουλος της Wealth Alliance.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τον βασικό μοχλό της ανόδου των χρηματιστηριακών αγορών και ιδιαίτερα των τεχνολογικών μετοχών τα τελευταία τρία χρόνια. Οι εταιρείες επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν δημιουργήσει έναν θετικό κύκλο για τους επενδυτές. Οι κολοσσοί που δαπανούν τεράστια ποσά ενισχύονται επειδή προχωρούν στην ανάπτυξη της AI, ενώ παράλληλα ανεβαίνουν και οι εταιρείες που απορροφούν αυτά τα κεφάλαια, από τους κατασκευαστές τσιπ έως τις εταιρείες κατασκευής data centers.

AI, επιτόκια και πόλεμος δοκιμάζουν τις αγορές

Το επενδυτικό κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει, πάντως, μετακινηθεί πολλές φορές τους τελευταίους μήνες από τον ενθουσιασμό στην ανησυχία. Οι επαγγελματίες της Wall Street αναρωτιούνται πότε και εάν θα αποδώσουν οι τεράστιες επενδύσεις στην AI, αλλά και κατά πόσο αυτές οι αποδόσεις θα έχουν σημασία μπροστά στους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η ίδια η τεχνολογία.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές καλούνται να διαχειριστούν τον πόλεμο στο Ιράν, τον επίμονο πληθωρισμό λόγω των υψηλών τιμών πετρελαίου και την πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Fed μέσα στη χρονιά.

Αυτές οι εναλλαγές έχουν οδηγήσει σε διαδοχικές μετακινήσεις κεφαλαίων από τις μετοχές λογισμικού προς το hardware και στη συνέχεια πίσω στους τεχνολογικούς κολοσσούς των «Magnificent Seven». Οι τελευταίοι είχαν μείνει πίσω κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά από τα τέλη Ιουλίου έχουν ξεπεράσει σε επιδόσεις την ευρύτερη αγορά.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για τους επενδυτές. Η ισχυρή δυναμική των μετοχών που συνδέονται με την AI δεν μπορεί να αγνοηθεί, όμως την ίδια στιγμή αυξάνεται ο κίνδυνος μιας διόρθωσης, ειδικά καθώς τα επιτόκια βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν στις επενδύσεις AI χρειάζεται να δανειστούν ολοένα περισσότερα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τα σχέδιά τους.

«Οι μετοχές που είναι ευαίσθητες στα επιτόκια το αισθάνονται σε αυτά τα επίπεδα. Νομίζω ότι κάθε μετοχή θα το αισθανθεί εάν συνεχίσουν να ανεβαίνουν», δήλωσε ο Μάχοoney.

Το 6% στα 10ετή ομόλογα αλλάζει το παιχνίδι

Προς το παρόν, η αγορά φαίνεται να έχει αποδεχθεί την προοπτική ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα για περισσότερο διάστημα από ό,τι αναμενόταν. Δεν είναι όμως σαφές πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση ή σε ποιο επίπεδο οι υψηλές αποδόσεις θα αρχίσουν να επηρεάζουν ουσιαστικά τις τεχνολογικές μετοχές.

«Ιστορικά, χρειάζεται μια κίνηση περίπου 100 μονάδων βάσης στο 10ετές για να επηρεάσει τις αποτιμήσεις και τα κέρδη», δήλωσε ο Στάκι της Northwestern Mutual.

Με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου περίπου στο 5,3%, τα περιθώρια ανόδου δεν θεωρούνται μεγάλα.

«Εάν οι αποδόσεις του 10ετούς φτάσουν στο 6%, τότε θα κάνουμε μια διαφορετική συζήτηση», δήλωσε ο Κρις Γκαλιπό, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στο Franklin Templeton Institute.

Την τελευταία φορά που η απόδοση του 10ετούς άγγιξε το 5% ήταν για σύντομο διάστημα το 2023. Εκείνη τη χρονιά ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 24%, ξεκινώντας ένα τριετές σερί διψήφιων ετήσιων αποδόσεων.

Τότε, το επιχείρημα ήταν ότι η άνοδος των αποδόσεων δεν κατάφερε να ανακόψει το ράλι, επειδή η άνοδος καθοδηγούνταν από τις «Magnificent Seven», οι οποίες διέθεταν τεράστια ταμειακά διαθέσιμα και περιορισμένο δανεισμό.

Η AI αρχίζει να χρειάζεται όλο και περισσότερο χρέος

Αυτό όμως έχει αλλάξει φέτος. Οι τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει τους κολοσσούς του κλάδου στην έκδοση μετοχών και ομολόγων, προκειμένου να αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται.

Οι Alphabet, Amazon και Meta έχουν δει τις ελεύθερες ταμειακές τους ροές να γίνονται αρνητικές σε ετήσια βάση.

«Αυτές οι εταιρείες μπήκαν αρχικά στη φάση ανάπτυξης της AI με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, διαθέτοντας κορυφαίες πιστοληπτικές αξιολογήσεις ΑΑ και ΑΑΑ. Σήμερα, όμως, οι hyperscalers όπως οι Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft και Oracle έχουν ανάγκες σε κεφάλαια που ξεπερνούν κατά πολύ τις εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης, αναγκάζοντάς τους να στραφούν στις αγορές χρέους», δήλωσε ο Ρόμπερτ Σίφμαν του Bloomberg Intelligence.

Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της μόχλευσης τα επόμενα δύο χρόνια.

Παρά τις πιέσεις, πάντως, οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των εταιρειών δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί.

«Σαν πάπια που κολυμπά μανιωδώς κάτω από το νερό»

Οι υψηλότερες αποδόσεις έχουν ήδη επηρεάσει άλλα τμήματα της αγοράς, οδηγώντας σε συμπίεση των αποτιμήσεων του S&P 500. Ο δείκτης διαπραγματεύεται πλέον σε λιγότερο από 19 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, έναντι περισσότερων από 21 φορές τον Μάιο.

«Ο S&P 500 σε επίπεδο δείκτη είναι σαν μια πάπια στην επιφάνεια του νερού. Φαίνεται εντάξει, αλλά κάτω από την επιφάνεια τα πόδια της κωπηλατούν σαν τρελά», δήλωσε ο Γκαλιπό.

Και ακριβώς επειδή οι τεχνολογικές μετοχές έχουν οδηγήσει τα κέρδη της αγοράς τα τελευταία χρόνια, η μεγαλύτερη ανησυχία των επενδυτών είναι τι θα συμβεί εάν χάσουν τη δυναμική τους.

«Εάν η τεχνολογία χάσει τη δυναμική της και διορθώσει, τότε μπορεί να πέσουν πολύ περισσότερα κομμάτια της αγοράς», δήλωσε ο Μάχοoney.

Το μεγάλο στοίχημα με το πετρέλαιο

Προς το παρόν, η δυναμική παραμένει ισχυρή, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι το τέλος του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν θα οδηγήσει γρήγορα σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση στις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών.

Ωστόσο, αυτό κάθε άλλο παρά θεωρείται δεδομένο. Ο πόλεμος συνεχίζεται, ενώ ακόμη και εάν τερματιστεί, παραμένει αβέβαιο εάν οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν άμεσα.

Μεταξύ του επίμονου πληθωρισμού, των υψηλών επιτοκίων και του πολέμου, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα μπορούσαν να ανακόψουν το σημερινό ράλι.

«Η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή και στηρίζεται από τη δραστηριότητα που συνδέεται με την τεχνολογία. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι η αυξανόμενη αντίληψη ότι υπάρχουν μεγαλύτεροι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και κάπως μεγαλύτεροι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη», δήλωσε η Μαγδαλένα Οκάμπο, στρατηγική αναλύτρια αγορών στην Principal Asset Management.

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