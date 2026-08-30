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Η TenPay Global της Tencent προχωρά σε συνεργασία με το ShopeePay, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες του ηλεκτρονικού πορτοφολιού να πραγματοποιούν πληρωμές στην Κίνα μέσω των QR codes του WeChat Pay. Η νέα δυνατότητα θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε χρήστες από τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η επέκτασή της στη Μαλαισία, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες, διευκολύνοντας τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Η TenPay Global, η πλατφόρμα της Tencent που δραστηριοποιείται στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πληρωμές, ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία με το ShopeePay. Μέσω της πρωτοβουλίας, οι χρήστες του δημοφιλούς e-wallet στη Νοτιοανατολική Ασία θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές, σαρώνοντας τους κωδικούς QR του WeChat Pay.

Σε πρώτη φάση, η υπηρεσία θα προσφέρεται στους χρήστες του ShopeePay στη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διάθεσή της και σε άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας και συγκεκριμένα στη Μαλαισία, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες.

Ο Σουπραβίτ Χονγκαμομσίν, διευθυντικό στέλεχος της ShopeePay, ανέφερε ότι στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει στους πελάτες του e-wallet μια ομαλή και εύκολη εμπειρία αγορών όταν ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους. Παράλληλα, η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας δημιουργεί νέες οικονομικές ευκαιρίες και αυξάνει την ανάγκη για πιο απλές και αποτελεσματικές διασυνοριακές πληρωμές.

Η Tencent αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, με σημαντική παρουσία στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών συνεργάζεται με περίπου 50 παρόχους ηλεκτρονικών πορτοφολιών σε διεθνές επίπεδο. Στο δίκτυο των συνεργατών της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η PayPal, η Hana Pay, το Travel Wallet, η MoMo και η ZaloPay, διευρύνοντας περαιτέρω το παγκόσμιο οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών της.

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