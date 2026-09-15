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Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος στην ιστορία άφησε τις αρχές της Σιγκαπούρης αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερο ερώτημα: τι να κάνουν με αυτοκίνητα, ακίνητα και χιλιάδες πολυτελή αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας;

Τρία χρόνια μετά τις συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 400 αστυνομικοί και στόχος ήταν ένα εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να αποκόμιζε κέρδη από απάτες και παράνομο τζόγο, μέρος της απάντησης βρίσκεται πλέον σε έναν χώρο υψηλής ασφαλείας κοντά στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης.

Σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα και με τοίχους από σκυρόδεμα, συλλέκτες μπορούν να δουν από κοντά εκατοντάδες από τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν και πέρασαν στην κυριότητα του κράτους. Δαχτυλίδια Cartier, κολιέ Bulgari και βραχιόλια Hermès Kelly βρίσκονται ανάμεσα σε τσάντες και αξεσουάρ των Chanel και Louis Vuitton.

Ο όγκος των αντικειμένων είναι τόσο μεγάλος ώστε οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν σε 15 διαφορετικές διαδικασίες έως τον Μάιο του επόμενου έτους, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική προσφορά στην αγορά και η πίεση στις τιμές, όπως μεταδίδει το CNN.

«Ο όγκος των πολυτελών τσαντών και η τεράστια ποσότητα κοσμημάτων, όλα υψηλής ποιότητας και από τους κορυφαίους οίκους, είναι κάτι που δεν βλέπουμε καθημερινά», δήλωσε ο Κρίστοφερ Λάνιγκαν-Ο’Κιφ, συνιδρυτής του οίκου δημοπρασιών Hotlotz που έχει αναλάβει την πώληση.

Πάνω από 3 δισ. δολάρια σε κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από δύο χρόνια ερευνών και αφορούσε περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων Σιγκαπούρης, περίπου 2,4 δισ. δολαρίων.

Εκτός από μετρητά, κρυπτονομίσματα και ράβδους χρυσού, οι αρχές κατέσχεσαν ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, κρασιά, οινοπνευματώδη, ηλεκτρονικές συσκευές και εκατοντάδες Bearbricks, τα συλλεκτικά ιαπωνικά αρκουδάκια που σε ορισμένες περιπτώσεις πωλούνται για εξαψήφια ποσά.

Δέκα Κινέζοι υπήκοοι, αρκετοί από τους οποίους διέθεταν και διαβατήρια άλλων χωρών, μεταξύ άλλων της Καμπότζης και της Τουρκίας, καταδικάστηκαν στη συνέχεια για αδικήματα όπως ξέπλυμα χρήματος και πλαστογραφία.

Οι καταδικασθέντες είχαν στην κατοχή τους επιχειρήσεις και ακίνητα στη Σιγκαπούρη, μέσω των οποίων, σύμφωνα με τις αρχές, διοχετεύονταν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες του εξωτερικού. Καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 13 έως 17 μήνες, ενώ πλέον όλοι έχουν αποφυλακιστεί και απελαθεί.

Στα περιουσιακά στοιχεία που θα δημοπρατηθούν περιλαμβάνονται επίσης αντικείμενα που συνδέονται με 17 υπόπτους οι οποίοι εξακολουθούν να διαφεύγουν στο εξωτερικό. Οι 15 από αυτούς συμφώνησαν να παραδώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στη Σιγκαπούρη, με αντάλλαγμα την απόσυρση των διεθνών ενταλμάτων της Interpol σε βάρος τους.

Ορισμένα αντικείμενα διατηρούν εμφανή ίχνη της παράνομης προέλευσής τους. Σε ένα χρυσό δαχτυλίδι 18 καρατίων, για παράδειγμα, είναι χαραγμένα τα αρχικά «SHJ», τα οποία αντιστοιχούν σε εκείνα ενός από τους καταδικασθέντες, του Σου Χαϊτζίν.

Τα περισσότερα, ωστόσο, βρίσκονται σε άριστη ή σχεδόν καινούργια κατάσταση και δύσκολα ξεχωρίζουν από αντίστοιχα αντικείμενα που πωλούνται στη νόμιμη αγορά μεταχειρισμένων ειδών.

Οι δύο πρώτες δημοπρασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, αναμένεται να αποφέρουν έως και 3,9 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης, περίπου 3,1 εκατ. δολάρια. Τα έσοδα θα κατευθυνθούν απευθείας στο κρατικό ταμείο της Σιγκαπούρης.

Εκατοντάδες Hermès και ένα διαμάντι 15 καρατίων

Η διαδικασία εκποίησης έχει ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Τον Ιούλιο του 2025, η Σιγκαπούρη ανέθεσε στη Deloitte την εκκαθάριση των μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων που είχαν κατασχεθεί από τις αρχές.

Η εταιρεία επέλεξε στη συνέχεια τέσσερις μεσιτικές εταιρείες —SRI, Knight Frank, Edmund Tie & Company και List International Realty— για τη δημοπράτηση ή πώληση περισσότερων από 80 ακινήτων.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένα τετραώροφο ρετιρέ τεσσάρων υπνοδωματίων στο συγκρότημα South Beach, σχεδιασμένο από τον Νόρμαν Φόστερ, το οποίο αναμένεται να πωληθεί έναντι τουλάχιστον 25,3 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης, περίπου 20 εκατ. δολαρίων.

Για τα πολυτελή αγαθά, η διαδικασία ανατέθηκε στη Hotlotz, η οποία πέρασε τους τελευταίους τέσσερις μήνες ελέγχοντας την αυθεντικότητα και αποτιμώντας τα χιλιάδες αντικείμενα.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, τα προϊόντα θα μπορούσαν να σταθούν άνετα σε κορυφαίες δημοπρασίες στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Χονγκ Κονγκ. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλης ποσότητας αντικειμένων τέτοιας ποιότητας σε μία σειρά δημοπρασιών θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

Η υψηλότερη εκτίμηση αφορά ένα δαχτυλίδι με κίτρινο διαμάντι 15 καρατίων, η αξία του οποίου υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τα 300.000 δολάρια Σιγκαπούρης, περίπου 237.000 δολάρια.

Εξαψήφιες τιμές αναμένονται επίσης για δαχτυλίδια Hermès και Graff. Ένα ιδιαίτερο τσαντάκι σε σχήμα κολοκύθας της Louis Vuitton, από τη συνεργασία του οίκου με την αείμνηστη Ιάπωνα καλλιτέχνιδα Γιαγιόι Κουσάμα, είχε ήδη ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις, με την υψηλότερη προσφορά να έχει φτάσει τα 39.000 δολάρια Σιγκαπούρης.

Στις επόμενες δημοπρασίες θα βγουν προς πώληση ζώνες με διαμάντια, αξεσουάρ μαλλιών, αλλά και παιδικά κοσμήματα, όπως μικρά βραχιόλια και δαχτυλίδια από συμπαγή χρυσό.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τα πολυτελή ρολόγια και περίπου 250 τσάντες Hermès, αρκετές ώστε να πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές δημοπρασίες. Η πρώτη από αυτές έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

Οι διαδικτυακές δημοπρασίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσελκύσουν αγοραστές από ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο από τη Σιγκαπούρη. Μάλιστα, με τιμές εκκίνησης ακόμη και από 120 δολάρια Σιγκαπούρης, για ένα δαχτυλίδι Miu Miu ή ένα κλιπ μαλλιών Gucci, η αγορά δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους πολύ πλούσιους.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο υπεύθυνος της Hotlotz, τα ακριβότερα αντικείμενα δεν είναι πάντα και τα πιο ενδιαφέροντα.

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