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Η Σιγκαπούρη προσφέρει οικονομική στήριξη και κίνητρα στους πολίτες της για να αποφύγει μια μακροπρόθεσμη δημογραφική κρίση, όμως ενδέχεται να χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρι να φανεί ξεκάθαρα η αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Η πόλη-κράτος παρουσίασε πρόσφατα μια σειρά νέων μέτρων με στόχο την άρση των εμποδίων στην απόκτηση παιδιών, μεταξύ των οποίων και η δέσμευση για παροχή άνω των 60.000 δολαρίων Σιγκαπούρης (47.100 δολάρια ΗΠΑ) για τη στήριξη κάθε παιδιού που είναι πολίτης της χώρας, από τη γέννησή του έως την ηλικία των 17 ετών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θεωρείται η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια της χώρας να ενθαρρύνει τους πολίτες της να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

Ο πρωθυπουργός Λόρενς Γουόνγκ χαρακτήρισε την προσπάθεια ως «κάτι περισσότερο από σταδιακές βελτιώσεις ή αλλαγές σε επιμέρους προγράμματα. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο στηρίζουμε τις οικογένειες».

Μία πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ωστόσο, είναι ότι η επιτυχία πολλών από τα μέτρα δεν θα γίνει αμέσως ορατή.

«Είναι σαν ένα παγόβουνο που αλλάζει πορεία πάρα πολύ αργά… Θα χρειαστεί χρόνος. Θα χρειαστούν μερικές δεκαετίες για να δούμε έστω και μια μικρή αλλαγή», δήλωσε στο CNBC η Καλαπάνα Βιγκνέσα, ανώτερη ερευνήτρια στο Institute of Policy Studies.

Ωστόσο, «τα νέα μέτρα σηματοδοτούν μια ριζική αλλαγή σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα» και «η έναρξη της παροχής οικονομικής στήριξης είναι το ευκολότερο από τα πολλά δύσκολα πράγματα που πρέπει να γίνουν», είπε.

Ο Γουόνγκ εξήγησε ότι τα σημερινά μέτρα της Σιγκαπούρης επικεντρώνονται στην περίοδο γύρω από τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά με τα νέα μέτρα η κυβέρνηση θέλει να στηρίζει τους γονείς με μεγαλύτερη συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ανατροφής των παιδιών τους.

Το πακέτο κινήτρων περιλαμβάνει χαμηλότερο κόστος για τη φροντίδα των παιδιών, περισσότερη γονική άδεια και καλύτερες προοπτικές πρόσβασης στην περιζήτητη δημόσια στέγαση.

Η Σιγκαπούρη κατέγραψε απότομη πτώση του συνολικού δείκτη γονιμότητας (TFR) στο 0,87 το 2025, από 0,97 το προηγούμενο έτος, και πλέον έχει τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη στον κόσμο μετά τη Νότια Κορέα, όπου διαμορφώνεται στο 0,81. Συνολικός δείκτης γονιμότητας 2,1 αντιστοιχεί στον μέσο αριθμό παιδιών που πρέπει να αποκτήσει μια γυναίκα στη διάρκεια της ζωής της ώστε ο πληθυσμός να παραμένει σταθερός χωρίς να βασίζεται στη μετανάστευση.

Η εμπειρία άλλων ασιατικών χωρών, ωστόσο, δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο τα μέτρα της Σιγκαπούρης μπορούν να αποδώσουν. Η Νότια Κορέα διεύρυνε τις παροχές για τη φροντίδα των παιδιών και τη στήριξη των οικογενειών, αλλά εξακολουθεί να έχει δείκτη γονιμότητας μόλις 0,8, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται επί δύο χρόνια. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης υποχώρησε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, σε ιστορικό χαμηλό 1,14 το 2025.

Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη λαμβάνει αυτά τα μέτρα δείχνει ότι τουλάχιστον επιχειρεί να αντιστρέψει την κατάσταση, σύμφωνα με τον Τσούα Γέοου Χουί, επίκουρο καθηγητή Οικονομικών στο Nanyang Technological University.

Το σχέδιο είναι πιο ελπιδοφόρο από ένα εφάπαξ επίδομα, καθώς παρέχει στους γονείς μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι η στήριξη θα συνεχίσει να υπάρχει καθώς το παιδί μεγαλώνει, δήλωσε ο Τσούα στο CNBC.

Ωστόσο, επισήμανε ότι έχει και άλλες δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε άδεια, γεγονός που δημιουργεί ένα ακόμη σύνολο προκλήσεων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

«Η πρόκληση είναι το λειτουργικό κόστος», είπε ο Τσούα. «Αν κάποιος απουσιάζει, τη δουλειά πρέπει να την κάνει κάποιος άλλος. Ποιος, λοιπόν, θα επωμιστεί το κόστος;».

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