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Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, Λόρενς Γουόνγκ, ετοιμάζεται να δει την απόσταση ανάμεσα στις απολαβές του και εκείνες άλλων ηγετών παγκοσμίως να διευρύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντική αναπροσαρμογή των μισθών των πολιτικών αξιωματούχων.

Ο Γουόνγκ ανακοίνωσε την Τρίτη στο κοινοβούλιο ότι οι μισθοί των υπουργών θα αυξηθούν, έπειτα από 15 χρόνια κατά τα οποία παρέμεναν αμετάβλητοι.

Μετά τις αλλαγές, το ετήσιο πακέτο αποδοχών του πρωθυπουργού θα ανέλθει στα 3,6 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης (περίπου 2,85 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), από 2,2 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης που ήταν μέχρι σήμερα.

Το ποσό περιλαμβάνει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, ενώ ο Γουόνγκ δεσμεύτηκε ότι θα δωρίσει ολόκληρη την αύξηση του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός.

Πάνω από τέσσερις φορές ο μισθός του Ελβετού προέδρου

Μια σύγκριση με τις αποδοχές άλλων ηγετών δείχνει το ιδιαίτερα μεγάλο χάσμα.

Το νέο πακέτο αποδοχών του πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης είναι λίγο περισσότερο από τέσσερις φορές υψηλότερο από εκείνο του Προέδρου της Ελβετίας και περίπου επτά φορές μεγαλύτερο από τον ετήσιο μισθό των 400.000 δολαρίων που λαμβάνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μάλιστα, τα 3,6 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης ξεπερνούν συνολικά τις θεσμοθετημένες αποδοχές των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελβετίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Νέας Ζηλανδίας μαζί, με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε δολάρια ΗΠΑ.

Ωστόσο, σε ορισμένες από αυτές τις χώρες δεν συνυπολογίζονται μπόνους και πρόσθετες παροχές, γεγονός που διαφοροποιεί τις τελικές απολαβές.

Το μοντέλο του «καθαρού μισθού»

Το σύστημα αμοιβών της Σιγκαπούρης βασίζεται στη σύνδεση των πολιτικών μισθών με τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Public Service Division, ο μισθός ενός νέου υπουργού, στην κατηγορία MR4, υπολογίζεται με βάση το μέσο εισόδημα των 1.000 υψηλότερα αμειβόμενων πολιτών της χώρας, με έκπτωση 40% ώστε να αντανακλάται η αρχή της δημόσιας υπηρεσίας.

Μετά τη μεταρρύθμιση, το ποσό αυτό θα αυξηθεί από 1,1 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης σε 1,8 εκατ. δολάρια, ενώ ο πρωθυπουργός λαμβάνει το διπλάσιο της αμοιβής MR4.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το ανταγωνιστικό επίπεδο μισθών επιτρέπει στη χώρα να προσελκύει ικανά στελέχη, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να παραμείνουν στον επιχειρηματικό ή χρηματοοικονομικό τομέα, όπου οι απολαβές είναι υψηλές.

Παράλληλα, περιγράφει το σύστημα ως μοντέλο «καθαρού μισθού», χωρίς κρυφές παροχές ή επιπλέον προνόμια. Κάθε πολιτικός αξιωματούχος λαμβάνει μία αμοιβή, ανεξάρτητα από το πόσα χαρτοφυλάκια αναλαμβάνει.

Οι αυξήσεις δεν θα εφαρμοστούν άμεσα στο σύνολο των υπουργών

Η αύξηση του μισθολογικού σημείου αναφοράς MR4 δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπουργοί θα δουν άμεσα τις αποδοχές τους να φτάνουν στο νέο επίπεδο.

Ο Γουόνγκ διευκρίνισε ότι οι υφιστάμενοι πολιτικοί αξιωματούχοι θα λάβουν από τις 15 Οκτωβρίου εφάπαξ αναπροσαρμογές έως και 9%, ανάλογα με παράγοντες όπως η απόδοσή τους και το πότε έγινε η τελευταία μισθολογική τους αναθεώρηση.

Έτσι, ένας υπουργός που σήμερα λαμβάνει 1,1 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης θα μπορούσε αρχικά να δει τον ετήσιο μισθό του να αυξάνεται περίπου στα 1,2 εκατ. και όχι άμεσα στα 1,8 εκατ. δολάρια.

Οι επόμενες αυξήσεις θα εξαρτηθούν από την απόδοση και τις ευθύνες κάθε αξιωματούχου.

«Κατανοώ γιατί οι πολίτες εξετάζουν το θέμα»

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι πολιτικοί μισθοί αποτελούν ένα ευαίσθητο ζήτημα για την κοινωνία της Σιγκαπούρης.

«Οι πολιτικοί μισθοί είναι ένα δύσκολο και φορτισμένο ζήτημα», δήλωσε ο Γουόνγκ στο κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι «τα ποσά αυτά είναι υψηλότερα από όσα κερδίζει η πλειονότητα των πολιτών».

«Κατανοώ γιατί οι Σιγκαπουριανοί εξετάζουν το θέμα προσεκτικά και γιατί πολλοί έχουν έντονα συναισθήματα γι’ αυτό», ανέφερε.

Ωστόσο, υπερασπίστηκε τη διαφάνεια του συστήματος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να αποφεύγει τη συζήτηση απλώς επειδή είναι πολιτικά δύσκολη.

«Έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα και πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε διαφανείς σχετικά με τους μισθούς των υπουργών», τόνισε.

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