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Αν κάποιος έλεγε στον νεαρό Smit Machchhar ότι μια μέρα το όνομά του θα βρισκόταν στα πρωτοσέλιδα όλου του κόσμου ως συνώνυμο της απόλυτης ανδρείας, μάλλον θα χαμογελούσε αμήχανα. Ο Smit δεν μεγάλωσε με το όνειρο της αεροπορίας, το να γίνει πιλότος δεν ήταν η πρώτη του επιλογή. Αρχικά είχε σπουδάσει κλωστοϋφαντουργική μηχανική με σκοπό να ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση στη Βομβάη, ενώ βρισκόταν στη μέση ενός προγράμματος σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, όταν ένα τυχαίο σεμινάριο για την αεροπορία άλλαξε τα πάντα.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος τον Οκτώβριο του 2025 στο podcast Bona-Fide Banter, η μητέρα του φοβήθηκε πολύ με την απόφασή του, καθώς τότε στην Ινδία σχεδόν κανείς δεν γνώριζε πώς να γίνει πιλότος. Ο πατέρας του, πιο ψύχραιμος, το δέχτηκε με φυσικότητα και τον ενθάρρυνε να βρει πού θα εκπαιδευτεί. Έτσι, έκανε το πρώτο του βήμα εκτός Ινδίας ταξιδεύοντας στη Νέα Ζηλανδία για την άδεια εμπορικού πιλότου έχοντας πετάξει ελάχιστες φορές ως επιβάτης, αφού το εισιτήριο του τρένου κόστιζε τότε ένα μικρό κλάσμα του αεροπορικού.

Η δραματική μάχη στους αιθέρες και η πράξη Αυτοθυσίας

Η πτήση FlyDubai 1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ μετέφερε 174 άτομα, στη συντριπτική τους πλειονότητα Ισραηλινούς. Ξαφνικά, ξέσπασε μια άγρια συμπλοκή μέσα στο πιλοτήριο, όταν ο συνάδελφός του στο πλήρωμα τον μαχαίρωσε. Μέσα στο χάος, το αεροσκάφος Boeing 737 Max υπέστη μια τρομακτική, απότομη πτώση πάνω από 14.000 πόδια (4.300 μέτρα) σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, αγγίζοντας ταχύτητες σχεδόν ίσες με αυτή του ήχου.

Παρά τα σοβαρά και αιματηρά τραύματά του, ο Machchhar επέδειξε απίστευτο θάρρος καθώς άπλωσε το χέρι του και ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλοτηρίου. Αυτή η κίνηση επέτρεψε στους επιβάτες να εισβάλουν, να εξουδετερώσουν τον επιτιθέμενο και να αναλάβουν τον έλεγχο. Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, με τις εικόνες στον διάδρομο να δείχνουν κατεστραμμένο το κάθετο σταθεροποιητή από τις τεράστιες αεροδυναμικές δυνάμεις που ασκήθηκαν.

«Ο πιλότος που βρισκόταν εκεί ήταν Ινδός και έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του, αλλά με μια πράξη απίστευτου θάρρους κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παγκόσμια υπόκλιση και το κύμα αγάπης

Η αυτοθυσία του Smit αναγνωρίστηκε αμέσως από παγκόσμιους ηγέτες. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι τον χαρακτήρισαν ήρωα. Σε συγκινητικό μήνυμά του στις 1 Οκτωβρίου 2026, ο Μόντι έγραψε πως «Η Ινδία είναι περήφανη» για την ακλόνητη αποφασιστικότητά του, ενώ μίλησε προσωπικά στο τηλέφωνο με τους γονείς και τη σύζυγό του, διαβεβαιώνοντάς τους για κάθε διπλωματική βοήθεια.

Αφού έλαβε την πρώτη ιατρική φροντίδα στο Ταμπούκ σε σταθερή κατάσταση, διακομίστηκε στο Αμπού Ντάμπι για τη συνέχιση της θεραπείας του, όπου τον επισκέφθηκε ο Ινδός πρέσβης στα ΗΑΕ. Την ίδια ώρα, η FlyDubai ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ εν αναμονή της έρευνας, αποφεύγοντας τις εικασίες για τα αίτια της συμπλοκής.

Μια διαδρομή 16 ετών γεμάτη εμπειρίες και πρόκληση

Ο Machchhar κατάγεται από την πολιτεία Γκουτζαράτ (την πατρίδα του Μόντι) και μεγάλωσε στη Βομβάη. Πριν μετακινηθεί στη FlyDubai το 2022, πετούσε για την SpiceJet Ltd., έχοντας στο ενεργητικό του 16 χρόνια εμπειρίας και 9.750 ώρες πτήσης σε Boeing μονού διαδρόμου.

Η πρώτη του πτήση: Ήταν μεταξύ Μπανγκαλόρ και Νέου Δελχί ως εκπαιδευόμενος. Θυμάται ότι ήταν τρομακτική λόγω της τεράστιας ευθύνης, καταλήγοντας στο ότι το άγχος δεν βοηθά σε αυτόν τον κλάδο.

Η εμπιστοσύνη στο 737 Max: Ήταν από τους πρώτους που εκπαιδεύτηκαν στο Max. Όταν ο στόλος καθηλώθηκε το 2018-2019 μετά τα θανατηφόρα ατυχήματα, του ανατέθηκε να πετάξει ένα αδρανές σκάφος από Βομβάη για Αχμενταμπάντ. Για να μην ανησυχήσει ο πατέρας του, του είπε ψέματα ότι πετούσε το παλαιότερο μοντέλο NG, καθώς ούτε ο ίδιος δεν ήταν τότε σίγουρος αν ήθελε τους γονείς του σε αυτό το αεροπλάνο.

Η δύσκολη προσγείωση στη Μύκονο: Έχει ξεχωρίσει ως μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές της καριέρας του την προσέγγιση στη Μύκονο λόγω αιφνίδιας αλλαγής ανέμων — παρ’ όλα αυτά, δήλωσε πως η Μύκονος παραμένει το αγαπημένο του αεροδρόμιο .

Μια γέννηση στον αέρα: Σε μια άλλη πρωινή πτήση, διαχειρίστηκε ψύχραιμα την έκτακτη αλλαγή πορείας όταν μια επιβάτης μπήκε σε πρόωρο τοκετό, με το μωρό να γεννιέται υγιές λίγα λεπτά μετά στον αέρα.

Ο άνθρωπος πίσω από το πηδάλιο

Σήμερα, ο Machchhar ζει στο Ντουμπάι με τη σύζυγο και τα παιδιά του, ενώ ο αδελφός του είναι επίσης πιλότος στην ινδική Akasa Air. Παράλληλα με τις πτήσεις, λειτουργεί ως μέντορας για νέους σπουδαστές στην ακαδημία FlyBy Aviation, την οποία ίδρυσε μαζί με τρεις φίλους και συναδέλφους του από το 2007.

Όπως εξομολογήθηκε, όταν βγαίνει από το πιλοτήριο προσπαθεί να αφήνει την αεροπορία πίσω για να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του που θέλουν να παίξουν μαζί του. Και όταν του ζητήθηκε να συνοψίσει με μία μόνο λέξη τι σημαίνει για αυτόν να είναι πιλότος, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ευλογημένος.»

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