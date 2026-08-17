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Η είσοδος της SpaceX στη Wall Street άνοιξε για πρώτη φορά το «μαύρο κουτί» της μετοχικής της σύνθεσης, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό επενδυτών: από τους τεχνολογικούς κολοσσούς Alphabet και Nvidia και τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Πίτερ Τιλ, μέχρι τη Fidelity, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και ακόμη και το Χάρβαρντ.

Πάνω απ’ όλους, βέβαια, βρίσκεται ο ίδιος ο Έλον Μασκ, ο οποίος όχι μόνο παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος μέτοχος της SpaceX, αλλά χάρη στη δομή των μετοχών της εταιρείας διατηρεί και συντριπτικό έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου.

Οι νέες υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις στις αμερικανικές εποπτικές αρχές προσφέρουν την πληρέστερη μέχρι σήμερα εικόνα για το ποιοι βρίσκονται πίσω από ένα από τα σημαντικότερα χρηματιστηριακά success stories της χρονιάς. Περισσότεροι από 1.500 επενδυτές γνωστοποίησαν συμμετοχές, αλλά η πραγματική δύναμη βρίσκεται συγκεντρωμένη σε ελάχιστα χέρια: μόλις 23 επενδυτές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των μετοχών που περιλαμβάνονται στις σχετικές γνωστοποιήσεις.

Στην άλλη άκρη, περίπου 1.340 επενδυτές δήλωσαν ότι κατέχουν λιγότερες από 100.000 μετοχές ο καθένας και όλοι μαζί αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% των μετοχών που εμφανίζονται στις καταθέσεις.

Ο Μασκ ελέγχει 6,42 δισ. μετοχές

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Μασκ εμφανιζόταν στις 30 Ιουνίου ως πραγματικός δικαιούχος περίπου 6,42 δισ. μετοχών της SpaceX, που αντιστοιχούν σε περίπου 48,4% της εταιρείας, σε πλήρως μετατρέψιμη βάση.

Με τιμή μετοχής περίπου 140 δολαρίων (στη συνεδρίαση της Δευτέρας η μετοχή έχει ξεπεράσει τα 147 δολάρια), η αξία αυτού του πακέτου ξεπερνά τα 900 δισ. δολάρια. Πρόκειται για ένα ασύλληπτο ποσό ακόμη και για τα δεδομένα του Μασκ, αν και ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι ένα μέρος των μετοχών που εμφανίζονται στη γνωστοποίηση δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί οριστικά και αφορούν δικαιώματα που εξαρτώνται από την επίτευξη εξαιρετικά φιλόδοξων στόχων της SpaceX.

Alphabet, Fidelity και τα μεγάλα πακέτα

Πίσω από τον Μασκ, η λίστα των επενδυτών μοιάζει με κατάλογο των ισχυρότερων ονομάτων της παγκόσμιας τεχνολογίας και των αγορών.

Η Alphabet αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο θεσμικό μέτοχο που έχει γνωστοποιηθεί, με περίπου 551,2 εκατ. μετοχές. Με τιμή 140 δολαρίων, το πακέτο αποτιμάται σε περίπου 77,2 δισ. δολάρια. Η επένδυση έχει τις ρίζες της στο 2015, όταν η μητρική της Google τοποθέτησε περίπου 900 εκατ. δολάρια στη SpaceX. Στο τέλος Ιουνίου του 2026, όταν η μετοχή βρισκόταν υψηλότερα, η συμμετοχή είχε φθάσει να αποτιμάται στα 94,2 δισ. δολάρια, ήτοι περισσότερο από 100 φορές το αρχικό ποσό της επένδυσης.

Η Fidelity Investments ακολουθεί με περίπου 302,6 εκατ. μετοχές, οι οποίες με βάση τα 140 δολάρια αντιστοιχούν σε αξία περίπου 42,4 δισ. δολαρίων. Το συγκεκριμένο μέγεθος αφορά μετοχές που βρίσκονται σε διαφορετικά funds και λογαριασμούς υπό τη διαχείρισή της και όχι μία ενιαία εταιρική συμμετοχή.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία του Πίτερ Τιλ. Μέσω funds που συνδέονται με τη Founders Fund, εμφανίζεται να ελέγχει συνολικά περίπου 427,3 εκατ. μετοχές, αξίας σχεδόν 60 δισ. δολαρίων με τιμή 140 δολαρίων. Ο Τιλ συγκαταλέγεται στους παλαιότερους υποστηρικτές του Μασκ, έχοντας επενδύσει 20 εκατ. δολάρια στη SpaceX ήδη από το 2008.

Μεγάλο πακέτο εμφανίζεται επίσης να συνδέεται με τον επί χρόνια συνεργάτη του Μασκ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της SpaceX Αντόνιο Γκράσιας, ο οποίος ελέγχει περίπου 503,4 εκατ. μετοχές, αξίας περίπου 70,5 δισ. δολαρίων με βάση την τιμή των 140 δολαρίων.

Από τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Nvidia

Στους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές συγκαταλέγεται επίσης η Gigafund, με περίπου 171,8 εκατ. μετοχές, ενώ το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας διαθέτει περίπου 154,1 εκατ. μετοχές. Με βάση την τιμή των 140 δολαρίων, τα δύο πακέτα αντιστοιχούν σε περίπου 24,1 δισ. και 21,6 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Η παρουσία της Nvidia έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται όχι μόνο με την επενδυτική αλλά και με την τεχνολογική σχέση των δύο πλευρών. Η εταιρεία αποκάλυψε ότι διαθέτει περίπου 122,8 εκατ. μετοχές της διαστημικής εταιρείας, οι οποίες αποτιμούνταν κοντά στα 21 δισ. δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου και περίπου στα 17 δισ. δολάρια με τις χαμηλότερες τιμές που ακολούθησαν.

Η Nvidia είχε επενδύσει στην xAI του Μασκ και απέκτησε συμμετοχή στη διευρυμένη SpaceX μετά τη συγχώνευση των δύο εταιρειών. Η σχέση έχει και ισχυρή επιχειρηματική διάσταση, καθώς η SpaceX αποτελεί σημαντικό αγοραστή των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Στη λίστα των μεγάλων θεσμικών επενδυτών συναντώνται ακόμη η Baillie Gifford με περίπου 51,4 εκατ. μετοχές και η BlackRock με περίπου 51 εκατ. μετοχές.

Και το Χάρβαρντ στο κλαμπ των μετόχων

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των γνωστοποιήσεων είναι η παρουσία του Χάρβαρντ. Η Harvard Management Company, η οποία διαχειρίζεται την περιουσία του πανεπιστημίου, γνωστοποίησε περίπου 12,94 εκατ. μετοχές της SpaceX.

Η θέση αυτή είχε αξία περίπου 2,2 δισ. δολαρίων στο τέλος Ιουνίου και έγινε η μεγαλύτερη μεμονωμένη μετοχική τοποθέτηση στο δημοσιοποιημένο αμερικανικό χαρτοφυλάκιο μετοχών του Χάρβαρντ. Με τιμή 140 δολαρίων ανά μετοχή, η σημερινή αξία της διαμορφώνεται κοντά στα 1,8 δισ. δολάρια.

Το Χάρβαρντ δεν είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που εμφανίζεται στο μετοχολόγιο. Συμμετοχές έχουν επίσης γνωστοποιηθεί από επενδυτικούς οργανισμούς που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και το Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις.

Το μεγάλο στοίχημα του lockup

Η αποκάλυψη των μετόχων συμπίπτει με μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη μετοχή της SpaceX. Η εταιρεία εισήχθη στον Nasdaq στις 12 Ιουνίου με τιμή διάθεσης 135 δολάρια, ενώ στη συνέχεια η μετοχή εκτινάχθηκε ενδοσυνεδριακά πάνω από τα 225 δολάρια πριν ακολουθήσει μεγάλη διόρθωση.

Στις αρχές Αυγούστου είχε υποχωρήσει κοντά στα 105 δολάρια, χάνοντας περισσότερο από το μισό της αξίας της από το υψηλό της. Στη συνέχεια, όμως, ακολούθησε ισχυρή ανάκαμψη και η τιμή επέστρεψε πάνω από τα επίπεδα της IPO.

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της Wall Street ήταν ότι η λήξη των περιορισμών πώλησης για τους παλαιούς μετόχους θα προκαλούσε ένα κύμα προσφοράς δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η SpaceX έχει επιλέξει μια ασυνήθιστη λύση: αντί να απελευθερωθούν ταυτόχρονα όλες οι δεσμευμένες μετοχές, το lockup λήγει σταδιακά, σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ενός τεράστιου supply shock στην αγορά.

Το πρώτο μεγάλο τεστ ήρθε στις 6 Αυγούστου, όταν περίπου 912 εκατ. μετοχές έγιναν επιλέξιμες προς πώληση – περισσότερες από τις μετοχές που είχαν διατεθεί στην ίδια την IPO. Παρά τους φόβους, δεν ακολούθησε κατάρρευση. Αντίθετα, η μετοχή κινήθηκε έντονα ανοδικά τις επόμενες συνεδριάσεις.

Και εδώ βρίσκεται πλέον το μεγάλο επόμενο τεστ.

Στις 20 Αυγούστου το επόμενο unlock

Η επόμενη λήξη περιορισμών είναι προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου, όταν έως και 319 εκατ. επιπλέον μετοχές μπορούν να καταστούν διαθέσιμες προς πώληση. Θα ακολουθήσουν νέες παρτίδες μέσα στο φθινόπωρο, αυξάνοντας σταδιακά το πραγματικό free float της εταιρείας.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το γεγονός πως οι μετοχές γίνονται «eligible for sale» δεν σημαίνει ότι οι κάτοχοί τους θα τις πουλήσουν απαραιτήτως. Απλώς παύει να ισχύει ο συμβατικός περιορισμός που τους εμπόδιζε να το κάνουν.

Η διαφορά σε σχέση με τις 6 Αυγούστου είναι η τιμή. Το πρώτο τεράστιο unlock συνέβη όταν η SpaceX είχε ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα στο χρηματιστήριο. Τώρα, η νέα παρτίδα φθάνει στην αγορά μετά από σημαντική ανάκαμψη της μετοχής, γεγονός που ενδεχομένως αυξάνει το κίνητρο παλαιών επενδυτών και εργαζομένων να κατοχυρώσουν μέρος των τεράστιων κερδών τους.

Και οι ποσότητες παραμένουν μεγάλες. Περισσότερες από 700 εκατ. μετοχές αναμένεται να απελευθερωθούν τον Σεπτέμβριο και περίπου 650 εκατ. τον Οκτώβριο, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Ο ίδιος ο Μασκ, πάντως, βρίσκεται σε διαφορετικό καθεστώς. Οι περίπου 6,4 δισ. μετοχές του υπόκεινται σε μεγαλύτερο lockup 366 ημερών, που εκτείνεται έως τον Ιούνιο του 2027.

Έτσι, μετά την αποκάλυψη του εντυπωσιακού καταλόγου των μετόχων, η προσοχή μεταφέρεται πλέον στο ποιοι από τους παλαιούς επενδυτές θα επιλέξουν πραγματικά να ρευστοποιήσουν. Η 20ή Αυγούστου αποτελεί το αμέσως επόμενο τεστ για το κατά πόσο η αγορά μπορεί να απορροφήσει εκατοντάδες εκατομμύρια νέες διαθέσιμες μετοχές χωρίς να ανακοπεί η ανάκαμψη της SpaceX.

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