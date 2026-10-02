Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ανέβηκε η μετοχή της Nvidia, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά στον γίγαντα των μικροτσίπς ΑΙ μετά το δίμηνο sell-off που «έσβησε» περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Η μετοχή της πολυτιμότερης εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο ενισχύθηκε κατά 2,9% την Παρασκευή, διευρύνοντας σε σχεδόν 25% την άνοδο από τα χαμηλά της στα τέλη Ιουλίου, όταν οι ανησυχίες για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης είχαν ασκήσει έντονες πιέσεις στον τίτλο.

Το ράλι έχει ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες παίρνοντας ώθηση από την εκτίμηση ότι οι AI agents, όπως το Muse της Meta Platforms Inc., θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για ημιαγωγούς.

Πρόσθετη ώθηση στη μετοχή έδωσε και η ανακοίνωση της Nvidia τη Δευτέρα ότι αυξάνει το μέγεθος του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά το ποσό-ρεκόρ των 150 δισ. δολαρίων.

Πρώτο ρεκόρ από τον Μάιο

Η ανάκαμψη της Nvidia έρχεται έπειτα από μήνες έντονων και γρήγορων μεταβολών στο επενδυτικό κλίμα γύρω από την κατάσταση και τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, ερωτήματα σχετικά με τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανούν οι επιχειρήσεις για τις υποδομές της AI, αλλά και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια που θα μπορούσε να δημιουργήσει η τεχνολογία για την ανθρωπότητα.

Ο τεχνολογικός κολοσσός παρουσίασε τη Δευτέρα ένα νέο σύστημα ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης δύο επιπέδων, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει την ανεξέλεγκτη ή λανθασμένη λειτουργία των AI agents.

Η Nvidia ανέφερε ότι το νέο σύστημα θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την πρόσφατη παραβίαση της Hugging Face από μοντέλα της OpenAI, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο προβληματισμένοι για τα ζητήματα ασφάλειας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Συνολικά, οι μετοχές της Nvidia έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 27% από την αρχή του έτους, με την εταιρεία να βρίσκεται σε τροχιά για τέταρτη διαδοχική χρονιά διψήφιων αποδόσεων.

Η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται πλέον σε περίπου 5,7 τρισ. δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι απέχει λιγότερο από 300 δισ. δολάρια από το επόμενο ιστορικό ορόσημο των 6 τρισ. δολαρίων.

Εφόσον το ξεπεράσει, η Nvidia θα γίνει η πρώτη εταιρεία στην ιστορία που θα φθάσει σε αυτό το επίπεδο κεφαλαιοποίησης.

Διαβάστε ακόμη

Στουρνάρας: Πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει βαθμίδα Α – Προειδοποιήσεις για πληθωρισμό, χρέος, επιτόκια, παραγωγικό μοντέλο

EFSF: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 2,5 δισ. ευρώ – Γκραμένια: Η Ελλάδα στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές

Ομόλογα: Η Γερμανία γίνεται το «ασφαλές καταφύγιο» της Ευρώπης – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012 το spread με τη Γαλλία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ