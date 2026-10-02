Για δεκαετίες, τα αμερικανικά χρηματιστήρια «έσβηναν τα φώτα» κάθε βράδυ, αφήνοντας ένα διάστημα αρκετών ωρών κατά το οποίο οι συναλλαγές στις μετοχές σταματούσαν. Από τον Δεκέμβριο, όμως, η Wall Street ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή, με την αγορά να κινείται προς ένα μοντέλο συναλλαγών σχεδόν όλο το 24ωρο, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Οι Nasdaq, NYSE Arca, 24X National Exchange και Cboe EDGX έχουν καταρτίσει σχέδια για τη δημιουργία μιας νέας νυχτερινής συνεδρίασης, από τις 21:00 έως τις 04:00 ώρα Νέας Υόρκης, η οποία θα προστεθεί στο κανονικό ωράριο και στις ήδη υπάρχουσες προσυνεδριακές και μετασυνεδριακές περιόδους.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg η επέκταση προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 6 Δεκεμβρίου και αποσκοπεί κυρίως στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης από επενδυτές εκτός ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, τα παραδοσιακά χρηματιστήρια επιχειρούν να προσαρμοστούν στον ανταγωνισμό από τα κρυπτονομίσματα και τις αγορές προβλέψεων, όπου οι συναλλαγές δεν περιορίζονται στο παραδοσιακό ωράριο της Wall Street.

Νυχτερινές συναλλαγές

Οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποτελούν καινούργιο φαινόμενο. Εδώ και χρόνια πραγματοποιούνται κυρίως μέσω εναλλακτικών συστημάτων διαπραγμάτευσης (ATS), ωστόσο μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό μέρος της συνολικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη συζήτηση της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), οι νυχτερινές συναλλαγές αντιστοιχούσαν περίπου στο 1% του συνολικού όγκου συναλλαγών σε μετοχές κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Το ποσοστό παραμένει μικρό, αλλά η ταχύτητα ανάπτυξης είναι εντυπωσιακή: ο όγκος των overnight συναλλαγών έχει αυξηθεί κατά 358% μέσα σε έναν χρόνο.

Η προοπτική εφαρμογής του μοντέλου 23/5 έχει ήδη πυροδοτήσει συζήτηση γύρω από τις συνέπειες που θα έχει η επιμήκυνση του ωραρίου για επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Οι υποστηρικτές της αλλαγής εκτιμούν ότι θα περιορίσει τα εμπόδια που δημιουργούν οι διαφορετικές ζώνες ώρας, επιτρέποντας σε επενδυτές από την Ασία και την Ευρώπη να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις αμερικανικές αγορές.

Οι επικριτές, αντίθετα, προειδοποιούν ότι τις νυχτερινές ώρες η χαμηλότερη ρευστότητα και τα μεγαλύτερα spreads μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τους κινδύνους.

Επιφυλακτικοί οι θεσμικοί επενδυτές

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην ποιότητα της αγοράς κατά τις διευρυμένες ώρες συναλλαγών.

Όπως επισημαίνει ο Ντέιβιντ Ίστχοπ, ανώτερος αναλυτής της Crisil Coalition Greenwich, οι θεσμικοί επενδυτές προβληματίζονται περισσότερο για την ποιότητα των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της νύχτας παρά για ζητήματα προσωπικού και λειτουργικής οργάνωσης.

Έρευνα της εταιρείας μεταξύ traders θεσμικών χαρτοφυλακίων έδειξε ότι οι επαγγελματίες της αγοράς δεν εμφανίζονταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να περάσουν σε ένα καθεστώς συναλλαγών σχεδόν όλο το 24ωρο.

Με λιγότερους συμμετέχοντες ενεργούς εκτός του κανονικού ωραρίου, οι επενδυτές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με χαμηλότερους όγκους, μικρότερο βάθος αγοράς και μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ bid και ask. Το νέο καθεστώς μπορεί επίσης να αυξήσει τη λειτουργική πολυπλοκότητα και τους κινδύνους για τις χρηματιστηριακές εταιρείες.

Παρ’ όλα αυτά, το κλίμα έχει αλλάξει σε έναν βαθμό από το δεύτερο εξάμηνο του 2025, όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα. Σύμφωνα με τον Ίστχοπ, πλέον επικρατεί στους επαγγελματίες της αγοράς μια «μεγαλύτερη αίσθηση ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη», καθώς οι ρυθμιστικές αρχές προχωρούν στην υλοποίηση του νέου πλαισίου.

Έτοιμες οι υποδομές της Wall Street

Η ιδέα των overnight συναλλαγών είναι εδώ και χρόνια δημοφιλής μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών και των χρηματιστηριακών πλατφορμών.

Ο Μπράιαν Χάιντμαν, διευθύνων σύμβουλος της Blue Ocean Technologies, ενός από τα εναλλακτικά συστήματα που ήδη διευκολύνουν τις νυχτερινές συναλλαγές, εκτιμά ότι οι συνήθεις συμμετέχοντες σε αυτή την αγορά θα είναι έτοιμοι όταν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές του Δεκεμβρίου.

Το ερωτηματικό αφορά κυρίως το buy side και τις επενδυτικές τράπεζες, που μέχρι σήμερα εμφανίζονται περισσότερο διστακτικές.

Την ίδια στιγμή, κρίσιμες υποδομές της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς προετοιμάζονται ήδη για τη μετάβαση. Η Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), που βρίσκεται στον πυρήνα της εκκαθάρισης των συναλλαγών σε αμερικανικές μετοχές, πέρασε τον Ιούνιο σε μοντέλο λειτουργίας 24 ώρες το 24ωρο, πέντε ημέρες την εβδομάδα, από τις 20:00 της Κυριακής έως τις 20:00 της Παρασκευής, ώρα Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, τα Securities Information Processors (SIPs), τα συστήματα που συγκεντρώνουν και διανέμουν στοιχεία για τιμές και συναλλαγές, έχουν λάβει ρυθμιστική έγκριση για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους.

Η λογική των υποστηρικτών της μετάβασης είναι ότι, εφόσον δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή, θα ακολουθήσει σταδιακά και η θεσμική ζήτηση.

«Ίσως έχουμε ήδη υπερβολικά πολλές ώρες συναλλαγών»

Δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την αισιοδοξία.

Ο Τζόζεφ Σαλούτσι, partner και co-head of equity trading στην Themis Trading, εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Όπως υποστηρίζει, οι θεσμικοί επενδυτές δεν έχουν λόγο να πραγματοποιούν συναλλαγές σε μια αγορά με χαμηλή ρευστότητα, μεγάλα spreads και πιθανώς υψηλή μεταβλητότητα.

Επισημαίνει μάλιστα ότι οι προσυνεδριακές και μετασυνεδριακές συναλλαγές που ήδη πραγματοποιούνται στα χρηματιστήρια αντιπροσωπεύουν συνολικά μόλις περίπου το 10% της συνολικής δραστηριότητας.

Κατά τον ίδιο, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το πρόβλημα της Wall Street δεν είναι ότι διαθέτει λίγες ώρες συναλλαγών, αλλά ότι «έχουμε ήδη υπερβολικά πολλές ώρες στην αγορά».

Οι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν προς το παρόν σε στάση αναμονής. Εφόσον η μετάβαση της 6ης Δεκεμβρίου βελτιώσει τη διαμόρφωση των τιμών κατά τις νυχτερινές ώρες, το κόστος συναλλαγών θα μπορούσε σταδιακά να μειωθεί, καθιστώντας το overnight trading περισσότερο ελκυστικό για τους μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων.

Οι ξένοι επενδυτές οδηγούν το overnight trading

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ έχουν ήδη ισχυρή παρουσία στις νυχτερινές συναλλαγές. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, αντιπροσώπευαν το 37% του overnight όγκου, ενώ οι θεσμικοί λογαριασμοί μόλις το 7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της SEC.

Παράλληλα, η δραστηριότητα είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη σε περιορισμένο αριθμό τίτλων. Τον Αύγουστο, μόλις 15 μετοχές κατά μέσο όρο αντιπροσώπευαν το 50% του συνολικού overnight όγκου. Ανάμεσά τους βρίσκονταν συχνά μετοχές αξίας κάτω του ενός δολαρίου εταιρειών με έδρα στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική κατά το κανονικό ωράριο, όπου χρειάζονται περίπου 256 διαφορετικές μετοχές για να συγκεντρωθεί το 50% του συνολικού όγκου.

Σήμερα, οι βασικές συνεδριάσεις του Nasdaq και του NYSE πραγματοποιούνται από τις 09:30 έως τις 16:00 ώρα Νέας Υόρκης, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Συμπληρώνονται από προσυνεδριακές συναλλαγές, που μπορούν να ξεκινούν από τις 04:00, και μετασυνεδριακές από τις 16:00 έως τις 20:00.

Μετά την αλλαγή του Δεκεμβρίου, θα προστίθεται η νέα νυχτερινή συνεδρίαση 21:00-04:00, αφήνοντας ουσιαστικά μόνο ένα διάλειμμα μίας ώρας, από τις 20:00 έως τις 21:00, για εργασίες συντήρησης και επεξεργασίας των συναλλαγών.

Η Wall Street θα περνά έτσι στην εποχή του 23/5, μετατρέποντας μια αγορά που επί δεκαετίες λειτουργούσε με σαφώς καθορισμένο ημερήσιο ωράριο σε ένα χρηματιστηριακό σύστημα που θα παραμένει ενεργό σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο.

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